Britannian vaalit: Konservatiivit suurvoittoon, ero EU:sta toteumassa tammikuun lopussa – Lue 100 ja 300 sanan tiivistelmä

Britit äänestivät torstaina konservatiivipuolueen ja pääministeri Boris Johnsonin suurimpaan vaalivoittoonsa vuosikymmeniin. Tulos johtaa oppositiopuolueiden johtajien eroon.

Kerromme tässä artikkelissa lyhyen ja pitkän selityksen sille, mitä vaalivoitto tarkoittaa Britannialle.

Jos sinulla on kiire, tässä sadan sanan selitys

Kun tulos on lähes valmis, konservatiivit ovat varmistaneet 650-paikkaiseen parlamentin alahuoneeseen 364 edustajaa. Enemmistöön riitti 326 paikkaa. Vaalivoitto on konservatiivien suurin vuoden 1987 jälkeen.

Voitto tuli siitä, että työväenpuolue kärsi nöyryyttävän tappion aiemmilla vankoilla tukialueillaan. Perinteiset kannattajat eivät saaneet selvää, kuinka puoluejohtaja Jeremy Corbyn ratkaisisi vuosikausia velloneen EU-kiistan.

Tappion vuoksi Corbyn eroaa puoluejohtajan paikalta lähiaikoina. Sama kohtalo on brexitiä vastustaneiden liberaalidemokraattien johtajalla Jo Swinsonilla, joka ei tullut edes uudelleenvalituksi parlamenttiin.

Skotlannin kansallispuolue SNP sen sijaan käytännössä hallitsee nyt Skotlantia. Se vei paikkoja kaikilta puolueilta. SNP:n menestys tulee tuottamaan vaikeuksia pääministeri Johnsonille. SNP on tiukasti vastustanut brexitiä. Samalla se ajaa Skotlannin eroa Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

Pääministeri Johnson vakuuttaa Britannian eroavan EU:sta tammikuun lopussa. Vasta sen jälkeen Britannia pääsee aloittamaan Brysselin kanssa neuvottelut keskinäisistä suhteista. Siirtymäkausi kestää vain ensi vuoden loppuun.

Jos aikaa on enemmän, tässä 200 sanaa lisää

Britannian vaalien voittajasta ei ole kiistaa, mutta on mielenkiintoista, että Johnsonin konservatiivipuolue voitti loppujen lopuksi melko pienellä äänimäärän lisäyksellä. Puolue sai näissä vaaleissa 43, 6 prosenttia äänistä (siirryt toiseen palveluun), mikä on 1,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2017.

Vaalitapa ratkaisee paljon: kussakin vaalipiirissä paikka menee eniten ääniä saaneelle, joten puolue voi saada paljonkin ääniä saamatta edustajia – liberaalidemokraattinen puolue lisäsi ääniosuuttaan yli neljällä prosenttiyksiköllä 11,5 prosenttiin, mutta menetti yhden edustajapaikan.

Pääministeri Johnsonilla ja konservatiiveilla on edessä työteliäs aika. Konservatiivit aikovat tuoda Johnsonin neuvotteleman EU-erosopimuksen jälleen parlamentin alahuoneen käsittelyyn jo joulukuussa.

Kun ero tammikuun lopussa on tehty, hallituksella on vain 11 kuukautta aikaa sopia Brysselin kanssa vapaakauppasopimus. Vastaava neuvotteluruljanssi sillä on edessä myös Yhdysvaltojen kanssa, tälle ei tosin ole annettu aikamäärää.

Vaikka vaalien pääteema oli brexit, kyse on myös sisäpolitiikasta.

Skotlannin Kansallispuolue SNP onnistui ottamaan paikkoja niin konservatiiveilta, työväenpuoleelta kuin liberaalidemokraateiltakin.

Tämä voi merkitä, että Skotlannin itsenäistymispyrkimykset nousevat jälleen. Seuraus voi olla, että Skotlannissa järjestetään uusi kansanäänestys Britanniasta eroamisesta. Puolue on vuoden 2016 EU-kansanäänestyksestä lähtien tiukasti vastustanut Britannian EU-eroa.

Pohjois-Irlannissa menestyivät Irlannin tasavaltaan läheisempää suhdetta kannattavat kaksi puoluetta, vasemmistolainen Sinn Féin ja sosiaalidemokraattinen työväenpuolue SDLP.

