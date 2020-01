Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sorvaa uutta talousmallia, jossa kunnat tietävät tarkalleen, mitä erikoissairaanhoito seuraavana vuonna maksaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on viime vuosina rakennettu kiivaasti. Uusi lastensairaala ja pääsisäänkäynti valmistuivat syksyllä. Investointeihin on kuitenkin varauduttu ja ne on rahoitettu pitkillä lainoilla. Heli Mansikka / Yle