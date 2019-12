"Kun mieheni kuoli, olimme tyttäreni kanssa sivuhenkilöitä" – asiantuntijaryhmä haluaa parantaa kuolevan ihmisen läheisten asemaa

Elisa ja Antti Stenberg eivät juurikaan kysyneet, miksi syöpä tuli juuri heidän kohdalleen. He ajattelivat, että miksei heille, kun niin monelle muullekin.

Elisa ja Antti Stenberg eivät juurikaan kysyneet, miksi syöpä tuli juuri heidän kohdalleen. He ajattelivat, että miksei heille, kun niin monelle muullekin. Mårten Lampén / Yle

Heinäkuussa 2014 luokanopettaja Elisa Stenberg sai tietää, että hänen aviomiehensä Antti Stenberg oli sairastunut syöpään. Jo toisen kerran elämässään. Heidän tyttärensä oli vasta yksivuotias.

Ensimmäisen syöpänsä mies oli sairastanut neljävuotiaana, silloin syöpä oli lymfaattinen leukemia, nyt kyseessä oli pehmytkudossarkooma.

Sairaus oli aggressiivinen, eikä pysynyt poissa

Antti Stenberg leikattiin ensimmäisen kerran loppuvuonna 2014. Elisa oli toiveikas ja ajatteli, että tästä kyllä selvitään. Siitäkin huolimatta, että toipuminen isosta leikkauksesta kesti monta kuukautta.

Keskeistä palliatiivisen hoidon suosituksessa: Kaikilla pitkälle edennyttä sairautta sairastavilla on oikeus elämän loppuvaiheen ennakoivaan hoitosuunnitelmaan

Iäkkäiden hoiva-asumisessa ja muualla perustasolla noudatetaan saattohoidon laatukriteereitä ja varmistetaan saattohoitoon erikoistuneiden ammattilaisten apu

Joka puolelle maata luodaan palliatiivinen kotisairaalaverkosto ja riittävä määrä saattohoitopaikkoja

Sairaanhoitopiireihin perustetaan palliatiiviset keskukset

Ammattilaisten palliatiivisen hoidon osaamista vahvistetaa

– Antin oli vaikea syödä, hän sai ravintonsa letkulla. Siihen, että hän pystyi nostamaan tyttärensä syliin, meni monta kuukautta.

Kesällä 2015 syöpä leikattiin uudestaan. Leikkaus onnistui hyvin, mies kuntoutui nopeasti ja perhe lähti hyvillä mielin kesäloman viettoon.

– Ehdimme nauttia rauhassa viikon. Siitä jäi ihanat muistot. Kiersimme kesä-Suomea autolla. Tuntui kuin olisimme olleet taas tavallinen perhe, Elisa kertoo.

Sitten aviopuolison pahaenteiset oireet palasivat. Loppukesästä saimme tiedon, että syöpä oli jälleen uusiutunut. Kasvainta ei sittenkään ollut saatu kokonaan pois.

Suostuimme ja taivuimme elämään sitä elämää, joka meille oli tullut, Elisa kertoo. Mårten Lampén / Yle

Suru hiipi vähitellen Elisan elämään. Aviomiehen terveyden lisäksi hän murehti paljon toivottua toista lasta, joka nyt jäisi syntymättä.

– Ensimmäinen tyttäremme oli ihan pikkuinen Antin sairastuessa. Olin perheenäiti, jolla oli paljon unelmia kauan odotetusta elämänvaiheesta vaimona ja äitinä, Elisa kertoo.

Suru purkautui myös vihaisuutena.

– Kun muut pariskunnat varailivat reppureissuja Kaukoitään, minä pesin yksin kaikki lapsemme kakkapyllyt, kun mieheni keskittyi letkuruokintaan ja isosta leikkauksesta toipumiseen.

Riittämättömyyden tunne oli vahva, Elisa sanoo. Mårten Lampén / Yle

Synkkinä hetkinä Elisasta tuntui, että syöpä oli tullut hänen ja hänen miehensä väliin. Sairaus oli kuin miehen vapaakortti, jolla tämä pääsi jonon ohi kaikista parisuhteen vaikeista hetkistä.

Koko elämä muuttui.

– Silti suostuimme ja taivuimme elämään sitä elämää, joka meille oli tullut, Elisa sanoo.

Lopun alku

Loppukesällä perheen maailma musteni: Varmistui, että Antti Stenbergin syöpää ei voitu parantaa.

Rankat hoidot kuitenkin jatkuivat. Keuhkoputkiin levinnyttä kasvainta operoitiin monta kertaa, jotta Antti Stenberg pystyi hengittämään. Hoidoilla pyrittiin antamaan perheelle lisää yhteisiä kuukausia.

– Elämää jaksottivat yhä uudelleen nouseva kuume ja tulehdukset, joita seurasivat toistuvat sairaalajaksot.

Elisa sanoo, että hiljalleen hänen oli pakko myöntää, että tilanne oli paha.

Nääntymys on sana, joka kuvaa noita vuosia, Elisa sanoo. Mårten Lampén / Yle

Perhe olisi tarvinnut apua ja jonkinlaisen suunnitelman, mitä seuraavaksi tapahtuu, miten ja missä järjestyksessä ja mitä erilaista apua voi saada.

– Se olisi tuonut tukea arkeen, joka oli ennakoimatonta ja raskasta. Se olisi ehkä myös mahdollistanut monien käytännön asioiden läpikäynnin. Vasta kuoleman jälkeen tajusin, kuinka paljon niitä oli, Elisa sanoo.

Elisa ja Antti Stenberg pystyivät keskustelemaan keskenään ja tyttärensä kanssa kuolemasta. Mårten Lampén / Yle

Loppuajan hoitosuunnitelmaa suosittaa myös sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä, joka luovuttaa loppuraporttinsa tiistaina.

Työryhmä on pohtinut palliatiivisen ja saattohoidon kehittämistä.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan ja hänen läheisensä oireita ja kärsimystä lievittävää hoitoa. Saattohoito taas on osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu viimeisille elinviikoille tai päiville.

Työryhmän jäsen ja Tampereen yliopistollisen sairaalaan palliatiivisen yksikön ylilääkäri Juho Lehto sanoo, että kun todetaan pitkälle edennyt ja parantumaton sairaus, pitäisi yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa tehdä elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma.

– Pelastusvene on helpompi rakentaa silloin, kun laiva ei vielä uppoa. Sekä ammattilaisten että potilaan ja omaisten on hyvä tietää, kuka hoitaa, missä ja milloin. On myös tärkeää, että ihminen saa kertoa toiveistaan ja peloistaan sekä pystyy vaikuttamaan suunnitelman sisältöön.

Potilaan läheisten tukeminen on keskeistä. Erityisen tärkeää on tukea perheitä, joissa on alaikäisiä lapsia, Taysin palliatiivisen yksikön ylilääkäri Juho Lehto sanoo Antti Eintola / Yle

Juho Lehdon mukaan ennakoivia suunnitelmia käytetään Suomessa vielä aivan liian vähän.

- Saattohoitotyöryhmän suositusten täytäntöönpanon myötä loppuvaiheen suunnitelmien pitäisi tulla yhä laajempaan käyttöön, ylilääkäri Lehto toivoo.

Elämää jaksottivat toisiaan seuraavat sairaalajaksot

Sairauden ja infektioriskien vuoksi Stenbergit ja heidän parivuotias tyttärensä elivät aika lailla neljän seinän sisällä.

Päivystys tuli tutuksi, samoin tuntien odotusajat. Elisa sanoo, että tuntui niin väärältä, että kuolemansairas syöpäpotilas odottaa kymmenenkin tuntia päivystyksessä pääsyä osastolle.

– Mies ei olisi millään halunnut lähteä päivystykseen, koska se oli niin tuskaisaa ja raskasta, mutta pakkohan se oli. Olisipa ollut yksi puhelinnumero ja siellä ihmiset, joihin olisi voinut olla yhteydessä päivystyskierteen sijaan, Elisa muistelee.

Antin mukanaan meni puolet minusta, kaikki yhteiset jutut, yhteiset sanonnat ja yhteinen vanhemmuus, Elisa sanoo. Karoliina Simoinen / Yle

Ylilääkäri Lehto sanoo, että päivystyksen kautta kulkeminen on usein tarpeellista aktiivisten syöpähoitojen aikana. Siellä katsotaan, minkälaista hoitoa potilas juuri siinä hetkessä tarvitsee.

– Viimeistään silloin, kun syöpähoidot lopetetaan ja siirrytään palliatiivisen eli oireenmukaiseen hoitolinjaan, potilaalla pitäisi olla hoitava taho, johon saa aina yhteyden. Jos potilas haluaa olla kotona, tämän mahdollistamiseen tarvitaan kotisairaala ja lisäksi tukiosasto, johon potilas voi siirtyä ilman päivystyskäyntiä.

Syöpähoidot lopetetaan

Huhtikuussa 2016 Antti Stenbergille olisi ollut käytettävissä vielä yksi sytostaattihoito. Siihen ei kuitenkaan ryhdytty.

– Antin sydän ei olisi kestänyt sitä. Syöpähoidot päätettiin lopettaa, Elisa kertoo.

Stenbergit kuulivat hoitojen lopettamisesta ja saattohoidon alkamisesta neljän hengen huoneessa, muiden potilaiden läsnä ollessa. Vain verhot erottivat heidät huoneen muista potilaista. Elisa sanoo ymmärtävänsä tilan puutteen, koska syöpäklinikka oli tuolloin väistötiloissa.

– Silti se tuntui pahalta. Erityisesti siksi, että huoneessa oli parikymppinen mies, jonka myös täytyi kuulla kaikki se, mitä meille kerrottiin. Ihmisen pitäisi, paitsi kuulla kuolevansa, myös saada kuolla rauhassa, Elisa sanoo.

Ajan kuluminen vie surulta sen pahimman terän, vaikka menetys on jäänyt minuun, Elisa sanoo. Jari Kovalainen / Yle

Suuri määrä potilaita kuolee vuosittain sairaaloissa. Esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa sairaalassa kuolee vuosittain noin 1000 ihmistä. Heidän viimeisille hetkilleen akuuttiosasto ei useinkaan ole paras paikka.

– Saattohoidon suosituksissa on kiinnitetty huomiota myös erikoissairaanhoidon tiloihin. On oltava vuodepaikkoja kuoleville potilaille. Kaikkiin sairaaloihin on saatava myös palliatiivisen hoidon lääkäri ja hoitaja, joita voidaan konsultoida, ylilääkäri Lehto sanoo.

“Sairaalassa tuntui usein, että minä ja lapsi olimme sivuhenkilöitä”

Elisa Stenbergin mukaan sairaalakäynneillä hänen tai hänen tyttärensä olemassaoloa huomioitiin kovin harvoin.

– Totuin sivuhenkilönä olemiseen, Elisa muistelee.

Hän muistaa vain yhden hoitajan kysyneen, miten hän jaksaa. Se oli silloin, kun heille kerrottiin, että hoidot lopetetaan. Yhden kerran hän myös muistaa tutun hoitajan tuoneen lapselle mehujään sairaalan keittiöstä.

Elisa sanoo, että arki oli raskasta. Riittämättömyyden tunne oli vahva. Nääntymys on sana, joka kuvaa noita vuosia. Mies katosi usein sairauteensa, Elisa perheen arjen pyörittämiseen ja töissä käymiseen.

– Toisaalta noina parina vuotena koimme myös paljon rakkautta ja läheisten ihmisten tukea, mikä sai meidät tuntemaan kiitollisuutta monista asioista. Ilman isovanhempien apua ja tukea emme olisi selvinneet.

Noina parina vuotena koimme myös paljon rakkautta ja läheisten ihmisten tukea, mikä teki meidät kiitolliseksi, Elisa sanoo. Mårten Lampén / Yle

Hädän hetkellä Elisa odotti putoavansa yhteiskunnan tukiverkkojen varaan. Todellisuudessa hän sanoo luiskahtaneensa monessa kohtaa tukiverkkojen läpi paljaalle lattialle.

Hän haki itse kaikkea apua, mitä keksi ja jaksoi. Kun elää sairauden kanssa, voimavaroja avun hakemiseen itselle oli todella vähän. Elisa sanoo, että kaikki perheessä olisivat tarvinneet paljon apua yhdessä ja erikseen.

– Osa saamastamme avusta oli hyödyllistä, osa ei. Konkreettinen ja isoin apu olivat kaupungin perhetyöntekijät, jotka kulkivat mukanamme viikosta toiseen, kehuivat lastani, kannustivat minua ja joustivat todella monella tapaa aikatauluissa ja toimintatavoissa, Elisa sanoo.

Hän toivoo, että pikkulapsiperheen vanhempi saisi tukea automaattisesti tällaisessa tilanteessa ja että apu räätälöitäisiin perheelle sopivaksi.

– Keskusteluapu terapian muodossa olisi tärkeää järjestää sekä itselle, että lapselle.

Pelastusvene on helpompi rakentaa silloin, kun laiva ei vielä uppoa. Kaikkien on hyvä tietää, kuka hoitaa, missä ja milloin, ylilääkäri Juho Lehto sanoo. Antti Eintola / Yle

Ylilääkäri Lehto muistuttaa, että palliatiivisessa hoidossa myös potilaan läheisten tukeminen on keskeistä. Erityisen tärkeää se on perheille, joissa on alaikäisiä lapsia.

– Paraikaa kehitettävässä palliatiivisen hoidon koulutuksessa huomioidaan keskeisesti myös ammattilaisten vuorovaikutustaidot.

Terhokoti oli unelmien täyttymys - vaikka puoliso meni sinne kuolemaan

Keväällä 2016 puoliso oli toistuvasti sairaalassa. Välillä hän asui myös vanhempiensa luona, koska ei enää pystynyt nousemaan rappuja perheen omaan asuntoon neljänteen kerrokseen hengitysvaikeuksien takia.

Antti Stenbergin ei silti onneksi tarvinnut kuolla neljän hengen huoneessa sairaalassa. Kun sairautta jarruttavat hoidot eivät enää tehonneet, perhe sain paikan Terhokodista, joka on yksi Suomen saattohoitokodeista.

– Meille se oli sairaalan remonttiväistötilojen jälkeen unelmien täyttymys. Saimme vihdoin olla koko perhe samassa paikassa yötä päivää yhdessä.

Siellä heille lämmitettiin sauna ja tarjottiin jääkaapista siideriä.

– Järkytyin siitä, kun sain ensimmäiset taivutetuin kurkkuviipalein koristellut voileivät itselleni. Järkytys jatkui, kun omaisille tarjottiin ilmaista hierontaa. Terhokoti tuntui lähestyvästä kuolemasta huolimatta taivaalta, Elisa sanoo.

Vaikka nuo pari vuotta olivat rankkaa aikaa, Elisa ajatteli, ettei sen tärkeämpää tehtävää voi olla, kuin kulkea sairaan puolison vieressä. Mårten Lampén / Yle

Stenbergit asuivat neljä viikkoa Terhokodissa. He elivät arkea sieltä käsin.

– Vein lapsen päiväkotiin aamulla ja tulin auttamaan miehen hoidossa. Iltapäivällä hain lapsen ja tulimme yhdessä Terhokotiin, Elisa sanoo.

Myös kaupungin perhetyöntekijät jatkoivat käyntejään ja hakivat lasta Terhokodista.

– Terhokodin hoitajat huomioivat sekä lasta että minua. Kaiken kaikkiaan aika siellä tuntui siltä, että saimme perheemme viimeisiksi viikoiksi takaisin.

Ylilääkäri Lehto sanoo, että hyvä saattohoito auttaa paitsi potilasta myös läheisiä. Hyvän saattohoidon hyöty näkyy läheisten jaksamisessa vielä potilaan kuoltua.

Lehto arvio, että palliatiivinen hoito on viime vuosina kehittynyt paljon. Monilla alueilla on hyviä palliatiivisia yksiköitä, saattohoito-osastoja ja kotisairaaloita. Erot alueiden välillä ovat kuitenkin suuria.

– Tuoreissa kehittämissuosituksissa on tehty hyvät suunnitelmat koko maahan. Kuntien ja sairaanhoitopiirien tulisi laittaa ne täytäntöön.

Lopun loppu

Elisa ja Antti Stenberg eivät juurikaan kysyneet, miksi syöpä tuli juuri heidän kohdalleen.

– Ennemmin me ajattelimme, että miksei meille, kun niin monelle muullekin. Meillä sentään oli perhe, ystävät ja saimme huipputason syövän hoitoa, Elisa muistelee.

He myös päättivät yhdessä miehensä kanssa, etteivät katkeroidu.

– Vaikka minulla oli rankkaa ja vaikeaa, ajattelin, ettei tämän tärkeämpää tehtävää voi olla kuin kulkea sairaan puolison vieressä.

Elisa sanoo, että he olivat miehensä kanssa parhaimpia ystäviä. He kykenivät keskustelemaan kaikesta: lapsesta, tulevaisuudesta, mutta myös kuolemasta. Siitä he puhuivat myös tyttärensä kanssa.

Antti sai kuolla minun, tyttäremme ja vanhempiensa ympäröimänä minun pidellessäni hänen kättään, Elisa sanoo. Mårten Lampén / Yle

Antti Stenberg oli ammatiltaan ensihoidon kenttäjohtaja. Terveydenhuollon ammattilaisena hän myös valmisti Elisan siihen, mitä kuolinhetkellä tapahtuu.

– Meidän välillämme oli paljon luottamusta ja rakkautta.

Antti Stenberg kuoli kesäkuussa 2016, 38-vuotiaana.

Elisa sanoo, että Antin kuoleman jälkeen yksinäisyyden tunne oli musertava.

– Se on sitä usein edelleenkin. Ajan kuluminen vie surulta sen pahimman terän, vaikka menetys on jäänyt minuun.

Tulevat päivät tuovat tullessaan paitsi suruja myös iloja.

– Siihen päätimme yhdessä Antin kanssa luottaa eron hetkellä.