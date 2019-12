Saksassa räjähdys kerrostalossa – mediat: yksi kuollut, ainakin 25 loukkaantunutta

Räjähdys tapahtui itäsaksalaisessa Blankenburgissa Saksi-Anhaltissa. Talo on eristetty ja asukkaita evakuoidaan.

Ainakin 25 ihmistä on loukkaantunut pienkerrostalossa tapahtuneessa räjähdyksessä Blankenburgissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa.

Paikallisten mediatietojen mukaan poliisi on vahvistanut, että ainakin yksi ihminen on kuollut räjähdyksessä. Asiasta on kertonut yleisradioyhtiö MDR. (siirryt toiseen palveluun)

Räjähdys tapahtui poliisin mukaan ennen kello 9:ää paikallista aikaa. Räjähdyksen syytä ei vielä tiedetä. Talo sijaitsee Bertolt-Brecht-Straßella. Palokunta ja poliisi ovat paikalla.

– Ei voida sulkea pois. että uhreja olisi enemmän, poliisin edustaja Uwe Becker sanoi Saksan median mukaan.

#Update #Blankenburg1312



Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) 13. joulukuuta 2019

Turma-alue on laajalti eristetty ja asukkaita evakuoidaan, Magdeburgin poliisi kertoi Twitter-tilillään.

Talon lähellä on koulu ja päiväkoti. Päiväkodin lapset evakuoitiin räjähdyksen vuoksi. Poliisi on kertonut Twitterissä, etteivät päivähoidossa olleet lapset loukkaantuneet räjähdyksessä.

Blankenburg sijaitsee Hartzin alueella ja siellä asuu 20 000 ihmistä.

Lähteet: Reuters