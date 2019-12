Kaikki lapset saavat taas oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen – valtio korvaa kulut kunnille

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuksesta.

Valtio korvaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautumisesta aiheutuvat kulut kunnille kokonaan.

Eduskunta hyväksyi tällä viikolla hallituksen esityksen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuksesta. Oikeuden rajaaminen tuli mahdolliseksi edellisen hallituksen aikana vuonna 2016.

Sen myötä valtaosa kunnista rajasi viikoittaisen varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin lapsilta, joiden vanhemmista toinen on kotona esimerkiksi hoitovapaan tai työttömyyden vuoksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viime keväänä tekemän selvityksen perusteella 249 kuntaa oli jossakin vaiheessa rajannut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta. Sittemmin osa kunnista luopui rajauksesta oma-aloitteisesti.

Uuden lain myötä oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen palautuu kaikille.

Kouvolassa saatetaan tarjota halvempaa vaihtoehtoa jatkossakin

Esimerkiksi Kouvolan kaupunki säästi varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella 300 000– 500 000 euroa. Nyt hyväksytty lakimuutos ei tuo kunnille lisäkustannuksia, sillä valtio korvaa muutoksesta aiheutuvat kulut täysimääräisesti elokuusta 2020 eteenpäin, jolloin laki astuu voimaan.

Kouvolassa pohditaan vaihtoehtona myös rajatun varhaiskasvatuksen tarjoamista jatkossakin halukkaille perheille.

– Osa vanhemmista voisi valita myös sen vaihtoehdon. Perheet sen varmaan tietävät, mitä lapsi tarvitsee. Kyllä se neljä tuntia varhaiskasvatusta päivässä varmasti riittää siihen, että varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet täyttyvät, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto sanoo.

Kouvolassa rajatusta varhaiskasvatuksesta on peritty 40 prosenttia täysipäiväisen varhaiskasvatuksen hinnasta, vaikka lain mukaan siitä olisi mahdollista periä 60 prosenttia. Näin on tehty siksi, että kaupunki on määritellyt kellonajat lasten rajatulle varhaiskasvatukselle. Kaupungin saamat säästöt ovat perustuneet juuri tähän.

– Määrittelemällä hoito-ajat itse voimme paremmin kohdentaa henkilöstöä niille päiville, kun lapsia siellä on, Kuusisto sanoo.

Lisää työntekijöitä

Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto arvelee, että Kouvola saattaa palkata yli kymmenen uutta työntekijää päiväkoteihin subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautuksen vuoksi. Päiväkoteihin saatetaan tarvita lisää varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia.

Se kuitenkin riippuu siitä, valitsevatko vanhemmat laajemman varhaiskasvatusoikeuden.

– Emme tiedä mitä asiakkaat valitsevat, se on meille mysteeri tällä hetkellä, miten siinä loppujen lopuksi käy, Helena Kuusisto toteaa.