”Inhimillinen vanhuus on jokaisen oikeus” – Aira Samulin vetosi vanhusten puolesta Turun tuomiokirkossa

TurkuTaiteilija ja yrittäjä Aira Samulin haluaa puolustaa vanhuksien oikeuksia. Hän toi humanitäärisen viestin Ekumeeninen joulu Turussa -tilaisuuteen. Teemana oli vanhusten yksinäisyys.

Samulin oli pohtinut tarkkaan, mitä haluaa sanoa. Osana esitystä oli rintamalla palvelleen sotilaan kirje, jota Samulin siteerasi. Se toi sodan kauhut kuulijoiden tajuntaan. Muistolahjana Turun kaupungille jäi valokuva vuodelta 1927.

– Tässä ovat isäni, äitini ja minä itse vastasyntyneenä Hyrsylänmutkassa rajavartioasemalla. Vuoden 1939 jouluna etsimme isäni arkkua Suonenjoen asemalla. Silloin isä pääsi kuntoisuuslomalle, muistelee Samulin.

Aira Samulin on valokuvassa vastasyntyneenä vuonna 1927 äitinsä ja isänsä kanssa. Minna Rosvall / Yle

Perhe menetti lopulta sekä isänsä että kotinsa Karjalassa sodan vuoksi.

Samulin on tyytyväinen, että sotaveteraanit saavat nykyään osakseen huolenpitoa. Näin ei ollut ensimmäisinä vuosikymmeninä sodan jälkeen.

– Veteraaneista pidetään parempaa huolta kuin koskaan. Nyt heitä ihan lellitelläänkin eli siihen ei tarvitse puuttua. Meidän presidenttimme huomioi heitä upeasti. On tärkeää osoittaa kunnioitusta sukupolvelle, joka oli valmis uhraamaan terveytensä ja henkensä.

Moni kaipaa tietoa veteraaneista

Aira Samulinin luo saapuu väkeä Turun tuomiokirkon tilaisuuden jälkeen. Moni haluaa kiittää puheesta ja ottaa samalla kuvan muistoksi. 92-vuotias Samulin on monelle linkki menneeseen aikaan.

– Veteraaneilta ei aina kyselty, ja he eivät jaksaneet kertoa. Minulle soitetaan ja kysytään, tunnenko jonkun veteraanin esimerkiksi Karjalasta. He luulevat, että tunnen kaikki karjalaiset koko läänistä, kertoo Samulin.

Nuoretkin saapuvat usein kysymään Samulinilta vanhoista asioista. Kotipiirissä hänellä on sukulaisia neljä polvea, ja Samulin kutsuukin itseään ylämummoksi.

Aira Samulinin kanssa Turun tuomiokirkossa esiintyi baritoni Waltteri Torikka. Torikka tuli tervehtimään Samulinia tilaisuuden jälkeen. Minna Rosvall / Yle

Jos haluatte olla kotona, pitäkää päänne

Aira Samulin teki Turun tuomiokirkkoon saapuneelle yleisölle kysymyksen: Kuka haluaisi elää lopun elämänsä omassa kodissaan mahdollisimman kauan?

Hän kannustaa vanhuksia välttämään vanhainkoteja ja asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Vanhukset on hänen mielestään saatu ajattelemaan, että laitoksissa on turvallisempaa kuin kotona.

– Älkää suostuko kaikkeen. Jos haluatte olla kotona, pitäkää päänne. Omaiset pelkäävät, että mummeli löydetään kotona kahden viikon päästä kuolleena. Kyllä laitokseenkin kuolee ja vähän aikaisemmin vielä ja muisti menee siellä helpommin, sanoo Samulin.

Hänen mielestään myös omaiset nääntyvät, kun he käyvät katsomassa läheisiään laitoksissa.

Turun tuomiokirkon ympärillä riittää kuhinaa joulun aikaan. Minna Rosvall / Yle

Suurten ikäluokkien yksinäisyys huolestuttaa

Aira Samulin on huolissaan vanhusten yksinäisyydestä. Hän muistuttaa, että suuret ikäluokat ovat jo iäkkäitä ja vanhankodeissa tulee olemaan ahdasta.

– Lisää kustannuksia ei tarvita, vaan laitospaikoista pitää säästää ja ohjata vanhukset kotiin. Jokaisella pitäisi olla oikeus olla omassa kodissaan niin kauan kuin vain suinkin pystyy. Jos sairastaa alzheimeria, skitsofreniaa tai on liikuntakyvytön, heille tarvitaan hoitoa. Heikoimmat saattavat jäädä hoitamatta, kun eivät pysty itse pitämään puoliaan.

Eri kirkkokunnat esittivät yhteisen ekumeenisen rauhanvetoomuksen. Mukana olivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato sekä Suomen vapaakristillisen neuvoston puheenjohtaja pastori Jori Brander, Suomen Metodistikirkosta. Minna Rosvall / Yle

Aira Samulin rohkaisee vanhuksia lähtemään liikkeelle tapaamaan muita.

– Arvo Ylppö on sanonut, että pitää tehdä vaikka tikusta asiaa, mutta pitää lähteä. Yksinäisyyteen on löydettävissä ratkaisuja. Useissa kaupungeissa järjestetään viihteellisiä tilaisuuksia vanhuksille ja omaisille. Niissä ovat ilo ja innostus ylimmillään. Inhimillinen vanhuus on jokaisen oikeus. Ota valtaan vanhuutesi, silloin kun tiedät, mitä haluat. Sitten kun et tiedä, muut päättävät sen puolestasi.

Käytä rahasi itse ja hyödynnä teknologiaa

Yksi Aira Samulinin viesteistä oli, että vanhusten kannattaa käyttää rahansa itse. Samulin itse asuu yksin ja on hankkinut itselleen avuksi teknologiaa. Hänellä on käytössään turvapalvelu, joka seuraa hänen rutiinejaan. Laitteet seuraavat, että Samulin liikkuu kodissaan, mutta ne eivät välitä reaaliaikaista kuvaa. Tämä on Samulinin mielestä tärkeää, ettei yksityisyys mene.

Samulinin mielestä vanhusten luona on myös mukavampi vierailla kotona kuin laitoksessa. Se, että on ihmisiä ympärillä, ei tarkoita, ettei olisi yksin. Usein yksinäisyyttä ja syrjäytymistä voi olla siellä, missä on paljon väkeä.

– Menetetyn Karjalan evakkona voin todistaa, miten tuskallista on lähteä kodistaan ja ikävöidä sinne lopun elämäänsä. Se oli silloin pakko. Nyt ei ole. Laitoksiin asumaan vasta sitten, kun kotona asuminen on täysin mahdotonta.

Yksinäiseksi Samulin ei tunne itseään.

– On ihanaa olla yksin. Silloin ehtii ajatella. Käyn bailaamassa, minulla on bailukavereita. Kun mieli on hyvä ja iloinen, on itsekin kivaa seuraa muille ja he tulevat luo, vinkkaa Samulin.

Turun tuomiokirkko täyttyi nopeasti kirkkoväestä ekumeenisen tilaisuuden alla. Minna Rosvall / Yle

