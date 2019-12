Tänä vuonna tapahtui historiallinen käänne: Naisia on Suomessa suhteellisesti vähemmän kuin koskaan ennen

Miesten suhteellinen määrä kasvaa ja naisten pienenee. Nykyistä vauhtia kestää kuitenkin yli 20 vuotta ennen kuin miehiä on Suomessa enemmän kuin naisia. Kuva Metallican konsertista Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistosta viime kesältä.

Miesten suhteellinen määrä kasvaa ja naisten pienenee. Nykyistä vauhtia kestää kuitenkin yli 20 vuotta ennen kuin miehiä on Suomessa enemmän kuin naisia. Kuva Metallican konsertista Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistosta viime kesältä. Janne Ahjopalo / Yle

Naisia on kuitenkin Suomessa edelleen lukumääräisesti enemmän kuin miehiä. Miesvaltainen Suomi saavutettaneen vuonna 2044.

Tänä vuonna särkyi yli 120 vuotta vanha ennätys. Tilastokeskuksen väestöennusteiden mukaan naisten osuus Suomen väestöstä oli maaliskuun lopulla 2019 ensimmäistä kertaa pienempi kuin vuonna 1898. Tuolloin naisia oli 50,68 prosenttia väestöstä.

Suunta on selvä kohti vuotta 2044, jolloin miehiä olisi ensimmäistä kertaa enemmän Suomen historiassaa.

Vertailun mahdollistaa se, että Suomessa ja Ruotsissa on maailman vanhin säännöllisesti vuosittain laadittu väestötilasto. Alkusysäys tapahtui vuonna 1749 (siirryt toiseen palveluun), jolloin Ruotsin kuningas Fredrik I käski laatia säännölliset väestötilastot Ruotsi-Suomessa.

Tilastokeskuksen julkaisemat Suomen väkilukutilastot alkavat siis vuodesta 1750.

Naisenemmistö vuosina 1750 ja 1945

Määrällisesti pienin naisenemmistö oli vuonna 1782, jolloin naisia oli vain 12400 enemmän kuin miehiä. Koko Suomen väkiluku oli kuitenkin tuolloin vain runsaat 671 000, joten naisten suhteellinen osuus oli 50,9 prosenttia.

Naisten osuus on vaihdellut paljon eri aikoina, mutta suurin naisenemmistö on ollut vuosina 1750 ja 1945. Vuoden 1945 jälkeen naisten osuus väestöstä on hiljalleen pienentynyt. Menee kuitenkin vuosia, ennen kuin naiset menettävät enemmistönsä.

Naisten ja miesten osuus Suomen väestöstä 1917 - 2018

Muutamissa maakunnissa naiset ovat jo vähemmistönä. Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa miehiä on hieman enemmän kuin naisia.

Poikia syntyy enemmän

Miesten suhteellinen lukumäärä kasvaa, koska poikia syntyy koko ajan enemmän kuin tyttöjä. Tuhannesta elävänä syntyneestä lapsesta 513 on poikaa ja 487 tyttöä. Luku on sadan vuoden syntyvyystilastojen keskiarvo.

Miehet olisivat kaiketi jo enemmistönä, elleivät toistuvat sodat olisi kurittaneet erityisesti miespuolista väestöä. Vuoden 1750 selkeä naisenemmistö lienee pikkuvihan eli Hattujen sodan (1741-1743) ja ehkä vielä enemmän isovihan eli suuren Pohjan sodan venäläismiehityksen raakuuksien (1713-1721) perintöä.

Kun miesten osuus alkoi jälleen kasvaa tulivat ensin Kustaa III:n sota (1789-1790) ja Suomen sota (1808-1809) ja jälleen miehiä menehtyi rintamilla ja heidän osuutensa Suomen väestöstä pieneni.

Rauhan vuosien jälkeen sodissa kaatui 90 000 miestä

Venäjän vallan alla suomalaiset elivät (Krimin sotaa (1854-1856) lukuun ottamatta) kohtuullisen rauhallista aikaa. Tuon rauhan ajan tuloksena syntyi edellinen miesten suhteellinen väestöennätys vuonna 1898.

Miesten osuus romahti jälleen vuoden 1918 tapahtumien seurauksena. Vuonna 1917 naisenemmistö oli 52 900 henkilöä, vuonna 1918 se kasvoi 81 300 henkilöön.

Parikymmentä rauhan vuotta ei ehtinyt miesten osuutta kovin paljoa kasvattaa, kun tulivat sotavuodet eli talvisota, jatkosota ja Lapin sota (1939-1945).

Sodissa kaatui yli 90 000 suomalaista miestä. Sotien vaikutus näkyi selvästi: vuonna 1945 naisten osuus Suomen väestöstä oli 52,35 prosenttia ja naisia oli peräti 180 000 enemmän kuin miehiä.

Miesenemmistö vaihtuu vuonna 2044?

Sotavuosien jälkeen naisten osuus väestöstä on huventunut. Kuitenkin vasta vuonna 2001 naisten osuus maan väestöstä oli pienempi kuin vuonna 1938.

Viimeisten väestöennusteiden mukaan naisia on alle 70 000 enemmän kuin miehiä. Naisten osuus on enää 50,6 prosenttia kansalaisista.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Muutos on kuitenkin sen verran hidasta, että miehet saavuttavat naiset tässä tilastossa vasta reilun 20 vuoden päästä. Matemaattisesti 2000-luvun tahdilla siihen menee 22 vuotta.

Tilastokeskuksen ennuste on 25 vuotta eli enemmistö vaihtuu vuonna 2044.

Tämä vaatii tietenkin sen, että rauhan aika jatkuu vielä neljännesvuosisadan.