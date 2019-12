Tuore työministeri tarjoaisi täsmätukea vaikeasti työllistyville – ei lämpene ansiosidonnaisen porrastamiseen

Tuula Haatainen on tottunut punamultatyöskentelyyn ja arvioi, että "rauhallisella otteella" hallituksen liima säilyy.

Tuore työministeri Tuula Haatainen (sd.) siirtyi tehtävään eduskunnan varapuhemiehen paikalta.

Olette kokenut poliitikko, mutta työministerin salkku on teille uusi. Miltä haaste maistuu?

Työllisyyspolitiikkaa olen sivunnut elämässäni monessa eri tehtävissä. Helsingin kaupungilla (apulaiskaupunginjohtajana) vastasin työllisyyspolitiikasta ja maahanmuuttoasioista.

Olen toiminut myös opetus- ja ja sosiaali- ja terveysministerinä. Tämä antaa hyvää pohjaa, koska työministerin tehtävän hoitaminen vaatii hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Työmarkkinaennusteet eivät näytä kovin ruusuisilta. Kuinka mahdollisena pidätte, että hallituksen 75 prosentin työllisyystavoite toteutuu tämän hallituskauden aikana?

Uskon että siihen löydetään keinot, jos tämä fokusoidaan politiikan ykkösasiaksi.

Hallituksella on lukuisia toimia ja työryhmä, joka on työskennellyt jo edellisen ministerin toimesta. Vedän myös ministeriohjausryhmää, jossa näitä (toimia) käydään läpi.

Meillä on iltakoulu 22. tammikuuta, ja toimet käydään läpi siellä. Odotan ratkaisuja työryhmistä ja sitten katsotaan hallituksessa, miten edetään.

Seuraavaksi tätä tarkastellaan kehysriihessä keväällä. Viimeinen deadline on budjettiriihi elo-syyskuussa. Sillon pitää olla päätöksiä, joilla voidaan todentaa, että työpaikkoja syntyy 30 000 lisää.

Kuinka todennäköistä tämä on?

Se on vaativa urakka mutta uskon, että keinot pystytään löytämään.

Hallituksella on lukuisa joukko toimia. Nyt vain pitää koota yhteen kokonaisuus, joilla voidaan osoittaa, että pystytään aikaansaamaan tulosta.

Millä keinoin työllisyystavoitteisiin päästään?

Tärkein tavoite on luoda uusia työpaikkoja, saada aikaan työllisyyttä ja pureutua työttömyyden kovaan ytimeen.

Meillä on laiminlyöty sitä osaa väestöstä, joka on joutunut työelämän ulkopuolelle. He eivät kohtaa palvelua, joka pystyy vaikuttavasti auttamaaan heidät ulos työttömyydestä.

TE-toimistoihin suunnataan lisää rahaa yksilöllisten palvelujen vahvistamiseen. Kuntakokeilut ovat lähdössä liikkeelle ensi vuoden puolella. Pitää myös saada eri viranomaiset toimimaan paremmin yhteen.

Tarvitaan monenlaisia toimia: koulutuspolitiikka, aikuiskoulutukseen satsaaminen, nuorten työmarkina-aseman parantaminen. Tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä siihen, että ihmisten työmarkkina-asema vahvistuu.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni on sanonut, että hallituksen tulee kyetä tekemään työllisyyden edistämiseksi "tarvittaessa vaikeita ratkaisuja ohi työmarkkinajärjestöjen".

Mikä on henkilökohtainen kantanne esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen?

Minä en ole sitä esittämässä, ja se itse asiassa kuuluu sosiaali- ja terveysministerin alueeseen.

Työttömyysturvan vastikkeellisuus liittyy ajatteluun, että pelkästään sosiaaliturvaa heikentämällä voidaan työllisyyttä parantaa.

Luotan siihen, että ihmiset haluavat tehdä töitä ja palata työmarkkinoille takaisin, jos on työelämästä ulos pullahtanut. Pitää tarjota keinoja joilla voi löytää uuden alan, esimerkiksi täsmäkoulutusta, tai terveydenhuoltoa, jos terveydentilassa on korjattavaa.

Antti Rinteen (sd.) hallituksessa oli epäluottamusta pääministerin ja keskustan välillä, nyt keskustan ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) välillä. Onko hallituspuolueiden välillä luottamusta?

Hallituksella on toimintakyky. Olen pitkään ollut politiikassa mukana ja ollut myös punamultayhteistyötä tekemässä – tässä hallituksessa olevista ministereistä varmaan pisimpään.

Meillä on hyvä hallitusohjelma. Sinne on kukin puolue saanut omia tavoitteitaan. Nyt pitää keskittyä miten niihin päästään. Se vaatii kompromissia keskustelua ja keskusteluyhteyttä.

Haluan keskittyä ykkösasiana siihen, että hallituksen liima vahvistuu ja säilyy.

Mikä muuttuu verrattuna edelliseen työministeriin Timo Harakkaan (sd.)?

Mieluummin kuin vertaan edeltäjään, keskittyisin millainen ministerinä olen. Haluan toimia yhteistyössä laajasti eri tahojen kanssa, niin työnantajapuolen kuin palkansaajapuolen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Lähden tekemään hartiavoimin työtä hallitusohjelmatavoitteiden saavuttamiseksi. Uskon, että siinä myös onnistutaan, kun ottaa tällaisen rauhallisen otteen.

Miten kommentoitte käynnissä olevia kuumia työmarkkinakierroksia?

Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat ratkaisusta. Valitettavasti lakkoja on, mutta en ministerinä puutu tähän. Annan kaiken tukeni valtakunnansovittelijalle, joka sitä työtä tekee, jotta mahdollisimman pian päästään normaaliin järjestykseen.