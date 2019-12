Ruotsalaiset tekivät sen taas – tukholmalaisveljesten valokuvamuseo Fotografiska avautuu nyt New Yorkissa

New Yorkin valokuvamuseo Fotografiska löysi tilat entisestä kirkon lähetystyön keskuksesta.

Kesäkuussa Fotografiska avasi ovensa Tallinnassa, nyt on New Yorkin vuoro.

Ruotsalainen valokuvamuseo Fotografiska avaa uuden museon New Yorkissa lauantaina 14. joulukuuta. Museo sijaitsee Manhattanilla keskeisellä paikalla, Flatironin alueella. Tilat ovat kuusikerroksisessa, entisessä kirkon lähetystyön talossa, jossa on neliöitä lähes 14 000. Valokuvataide levittäytyy kolmeen kerrokseen.

Ensimmäiseksi esillä on viiden näyttelyn kokonaisuus, jossa on mukana Ellen von Unwerthin muotikuvia, Tawny Chatmonin herkkiä lapsia, israelilaisen Adi Nesin identiteettipolitiikkaa valottavia lavastettuja kohtauksia, Helene Schmitzin maisemia ja Anastasia Taylor-Lindin newyorkilaisia naisia.

Ensi keväänä New Yorkissa nähdään myös suomalaisen Berndt Arellin kuratoima näyttely. Arell on entinen nykytaiteen museo Kiasman ja Ruotsin Kansallismuseon National Museumin johtaja. Nykyisin Arell tekee töitä Fotografiskalle näyttelytuottajana.

Arvostettu muotikuvaaja Ellen von Unwerth kuvasi Bathtub-nimiseen teokseen Naomi Campbellin ja Kate Mossin. Fotografiska

New Yorkin projekti myöhästyi

Alun perin New Yorkin museon piti avautua jo tämän vuoden keväällä. Aikatauluista kertoi Ylelle Jan Broman,toinen perustajista, vuoden 2018 haastattelussa.

Fotografiskasta kerrottiin aiemmin Ylelle, että New Yorkin viivästymisen syynä on tarkoin suojeltu vuoden 1894 rakennus, jonka remontti vei suunniteltua kauemmin.

Samat syyt ovat hidastuttaneet myös Lontoon Whitechapelissa sijaitsevan Fotografiskan avaamista.

– Rakennus on osittain peruskorjattu. Sen turvataso ja ilmastointi vaativat ratkaisuja, joiden saaminen vanhaan taloon on haasteellista, valottaa Fotografiskan näyttelytuottaja Arell.

Arellin mukaan Lontooseen on tulossa suuret noin 9 000 neliön tilat ja Lontoon museolla on jo oma organisaatio. Siitä, milloin tilat avautuvat, Fotografiska ei vielä paljasta. Museon Facebook-sivuille on päivitetty viime vuoden joulukuussa tieto siitä, että museo avautuu pian.

Aiemmin on kerrottu myös suunnitelmista laajentaa Shanghaihin. Myöskään Shanghain tilanteesta museo ei vielä tiedota.

– Fotografiska käy paraikaa useita keskusteluja museoista eri kaupungeissa ja odotamme innoissamme, milloin pääsemme kertomaan seuraavasta, tiedotuspäällikkö Margita Ingwall kommentoi Ylelle.

Kesäkuussa Fotografiska perusti museon Tallinnaan. Se on Arellin mukaan ylittänyt kävijätavoitteensa reippaasti.

Ensimmäisessä näyttelyssä on teoksia israelilaiselta Adi Nesiltä. Last Supper (Viimeinen ehtoollinen) on vuodelta 1996. Fotografiska

Miten tehdä vaikutus New Yorkissa?

New York ei ole helpoin paikka saada jalansijaa. Kaupungissa on monia ikonisia taidemuseoita, kuten Guggenheim ja modernin taiteen museo MoMa.

Myös valokuvaan keskittyvä International Center for Photography eli ICP on samassa kaupungissa. Se on tosin tiloiltaan pienempi kuin nyt avautuva Fotografiska.

– New York on maailman johtavia kuvataidekaupunkeja, ja kilpailu on kovinta niistä kolmesta paikasta, joissa Fotografiska nyt on. Meillä on hyviä kokemuksia aiemmista museoista ja vahva usko itseen, Arell sanoo.

New Yorkissa on käytössä sama konsepti kuin Tukholmassa. Ihmisiin ei suhtauduta kävijöinä, vaan vieraina. Samoissa tiloissa on ravintola ja näyttelyitä tehdään tietoisesti myös ei-taideyleisöille.

– Näyttelypolitiikka on monipuolinen. Jokainen löytää jotain. Tarjolla ei ole vain taidekuvaa vaan myös muotikuvaa, dokumenttia ja mainoskuvaa. Koko kirjo on rinta rinnan yhtä aikaa.

Arell huomauttaa, että myös poliittisuus ja kantaa ottaminen ovat olleet läsnä alusta asti – ja se ei ole aina kaikkien mieleen.

Vuonna 2017 Fotografiska reagoi (siirryt toiseen palveluun) näyttelyllä presidentti Trumpin virheelliseen väitteeseen siitä, että Ruotsissa olisi tapahtunut terroriteko. Näyttelyn nimeksi tuli Trumpin käyttämä lause What happened last night in Sweden.

Fotografiska on ruotsalaisveljesten Jan ja Per Bromanin perustama. Se on ollut jo vuodesta 2010 monen suomalaisen vakiokohde Tukholman Södermalmilla.