Risto Siilasmaa: Suomalaiset pääsevät amerikkalaisyrityksiä helpommin Kiinan markkinoille

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa tunnetaan ennen kaikkea monivuotisesta työstään teknologiateollisuudessa ja Nokiassa. Hän on kuitenkin myös vaikutusvaltaisen kiinalais-suomalaisen innovaatiokomitean suomalainen puheenjohtaja.

Innovaatiokomitea voi kuulostaa vanhanaikaisen juhlalliselta tai jopa kankealta, mutta yhteistyö komiteassa sen neljällä eri toimialalla tähtää todellisiin innovaatioihin yritystasolla ja maiden välisessä kaupassa. Kiina on jo Suomen neljänneksi tärkein kauppakumppani.

Jutun lopussa löydät listan asioista, jotka kiinnostavat Kiinaa Suomessa ja suomalaisyrityksiä Kiinassa.

Hyvä kuva Suomesta avaa ovia Kiinassa

Suomalaisyritysten aita on matalampi kuin muiden päästä Kiinan valtaville markkinoille, arvioi Risto Siilasmaa Ylen haastattelussa.

– Väittäisin, että suomalaisyritysten on helpompi päästä Kiinan markkinoille kuin juuri minkään muun maan, koska Suomen maakuva on Kiinassa erittäin positiivinen, hän sanoo.

Maiden välisissä suhteissa ei ole mitään ongelmia ja viranomaiset ovat hyvin myötämielisiä. Kiinassa viranomaisten tuki monella alalla on keskeisen tärkeätä.

Toki suomalaisyrityksiin kohdistuu samoja perushaasteita, joita Kiinan markkinoilla on, mutta keskimäärin suomalaisyritykset ovat paremmassa asemassa muihin verrattuna, Siilasmaa sanoo.

– Esimerkiksi amerikkalaisyrityksiin verrattuna meillä on aita matalampi Kiinan markkinoille pääsyyn, sillä Suomi tunnetaan hyvin luotettavana maana ja kauppa- sekä diplomaattisuhteet Kiinaan ovat erittäin hyvät.

Ongelma on, että suomalaisyrityksiä tunnetaan huonosti Kiinassa, vaikka kasvun mahdollisuudet ovat suuret valtavilla markkinoilla.

"Kiinassa pitää toimia lakien mukaan"

Siilasmaa on seurannut keskustelua Kiinassa ensi vuonna alkavasta yritysten pisteytysjärjestelmästä. Se koskee myös maassa toimivia ulkomaalaisia yrityksiä. Maassa maan tavalla, Siilasmaa antaa ymmärtää.

– Kiinassa pitää toimia lainsäädännön mukaisesti. Jos he rakentavat pisteytysjärjestelmiä, niin pyritään vaikuttamaan siihen, että ne olisivat mahdollisimman objektiivisia ja tasapuolisia ja keskittyisivät oikeisiin asioihin, jotta yhtiöt ja niiden tuotteet voivat kilpailla markkinoilla.

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Bofitin verkkosivuilla kuvataan uutta tilannetta näin: pisteytysjärjestelmän myötä viranomaiset vaativat yrityksiä luovuttamaan vielä nykyistä enemmän tietoa niiden toiminnasta. Yksittäisten tietojen yhdistämismahdollisuus ja henkilöstöä sekä teknologiaa koskevien tietovaatimusten lisääntyminen muodostavat uhkan yritysten kilpailuasemalle.

Viranomaisten ja yksityisten yritysten tiedot yhdistävää tietopankkia rakentavat Bofitin mukaan Kiinan valtion kanssa sellaiset teknologiajätit kuin Taiji Computer, Huawei, Alibaba, Tencent ja VisionVera.

Nokia on merkittävä toimija Kiinassa ja samalla Huawein kilpailija. Nokialla on Kiinassa noin 17 000 työntekijää, mukaan lukien Taiwan ja Hongkong. Nokialla on alueella yhteisyritys kiinalaisen valtio-omisteisen yrityksen kanssa, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun).

Tyypillisiä asuinkerrostaloja Shanghaissa. Kiinassa bruttokansantuote henkeä kohti viime vuonna oli noin 16 500 euroa ja Suomessa noin 42 500 euroa ostovoimakorjattuna. Lähteet: Tilastokeskus ja Maailmanpankki. AOP

Huaweista: Sääntöjen pitäisi olla samat kaikille

Moni näkee Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan perussyynä molempien suurvaltojen halun saavuttaa maailmanlaajuinen hegemonia teknologiateollisuudessa. Presidentti Donald Trumpin päätös laittaa kiinalainen teknologiajätti Huawei mustalle listalle on joidenkin mielestä arveluttava sodankäynnin väline siinä mittelössä.

Nokian hallituksen puheenjohtajana Siilasmaa ei kommentoi kilpailijan Huawein asemaa, mutta yleisellä tasolla hän sanoo, että Suomessa kannatetaan sääntöpohjaista maailmankaupan järjestelmää.

Tämä tarkoittaa sitä, että asioihin suhtaudutaan parhaan olemassa olevan tiedon mukaan objektiivisesti ja niin, että säännöt ovat kaikille samat. Ne ovat myös ymmärrettäviä ja perusteltuja, Siilasmaa lisää.

– Kaikki yksittäisiin yhtiöihin kohdistuvat kysymykset pitäisi nähdä näitä yleisesti sovellettavia sääntöjä vastaan. Tähän suuntaan toivottavasti tullaan menemään Yhdysvaltain ja Kiinan välisissä kiistakysymyksissä.

Suomella ja Euroopalla on Siilasmaan mielestä mahdollisuus tehdä hyvää yhteistyötä molempien alueiden kanssa. Uudelta Ursula von der Leyenin EU-komissiolta Siilasmaa toivoo selkeyttä ja voimakasta tahtoa teknologiateollisuutta sivuavissa asioissa.

Yritysyhteistyöstä kertoivat Finlandia-talossa Wang Yuhang, China CAMC engineeringin varapääjohtaja, Outotecin hallituksen puheenjohtaja Markku Teräsvaara, Lappsetin hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo ja Zhou Li, joka on DAO Pureland Intelligent Sportsin perustaja. Stina Brännare / Yle

Energiaa, merenkulkua, metsää ja puhdasta ilmaa

Konkreettisiin innovaatioihin tähtäävä komitea on ollut toiminnassa jo pari vuotta. Se perustettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja presidentti Sauli Niinistön aloitteesta.

Käytännössä uusia ratkaisuja ja yritysten välistä yhteistyötä edistetään neljällä toimialalla.

1. Energia-ratkaisut, kaukolämpö ja puhdas energia. Jätteiden muuttaminen energiaksi ja bioenergia ovat käytännön esimerkkejä. Lisäksi esillä komiteassa ovat olleet aiempaa enemmän älykkään energian ratkaisut: miten voidaan hyödyntää älykkästä energiaa, jotta voidaan vähentää fossiililisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Maailmanlaajuisten energiainvestointien arvo vuosittain on lähivuosina huikeat kaksi biljoonaa dollaria (kaksi tuhatta miljardia), arvioi Business Finland, joka tarjoaa yrityksille tukea kansainvälistymisessä ja viennin rahoituksessa. Summa kertoo osaltaan siitä valtavasta energia-alan murroksesta, joka on meneillään.

Kauppojakin on jo syntynyt, kertoo innovaatiokomitea tiedotteessaan. Muun muassa laivanmoottoreita ja voimaloita valmistava Wärtsilä on mukana kiinalais-suomalaisessa yhteistyössä. Wärtsilän toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola on työryhmän toinen puheenjohtaja.

2. Merilogistiikassa Kiina panostaa voimakkaasti uusiin väyliin myös meriteillä eri puolilla maailmaa. Meriväylät kuuluvat osana uuteen Silkkitie- eli "Vyöhyke ja tie" -hankkeeseen (Belt and Road Initiative, BRI). Sen tarkoituksena on jättimäisten infraprojektien kautta luoda maailmankauppaa palveleva logistiikkaverkosto Kiinasta maailmalle.

Meriväylillä Kiina yhdistetään Suezin kanavan kautta Eurooppaan, Lähi-itään ja Afrikkaan.

Taustalla on maa- ja merikuljetusten määrän ennakoitu voimakas lisääntyminen seuraavan vuosikymmenen aikana.

Merilogistiikassa yhteistyö suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välillä keskittyy muun muassa Koillisväylän merikuljetuksiin, jäänmurtajiin, älykkäisiin tutkimusaluksiin, uuteen satamainfraan sekä itseohjautuvaan merenkulkuun.

Suomalaisyrityksistä keskeinen moottori tämän toimialan työryhmässä on Cargotec, ja sen toimitusjohtaja Mikael Laine. Kiinalaisia edustaa valtionyritys COSCO Shippingin pääjohtaja Jun Sun.

Kiinassa ympäristötietoisuus on kasvussa ja kierrätystä tehostetaan. Tässä kartongin kierrätystä Shanghaissa. AOP

3. Metsäteollisuuden alalla komitean metsätyöryhmä keskittyi tänä vuonna erityisesti biotalouteen ja yritysten rooliin kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Metsäteollisuuden tuotteiden lähivuosien kasvuksi maailmanmarkkinoilla ennakoidaan paria prosenttia vuodessa. Odotuksissa on, että puisten rakennusmateriaalien, pehmopaperin, sellun, polttoaineiden ja kemikaalien kysyntä kasvaa.

Perinteisesti valmistettuja tekstiilejä ja muovikelmuja voidaan korvata uusilla puusta saatavilla tuotteilla ja biopohjaisilla materiaaleilla.

Metsäteollisuustyöryhmässä puhetta johtavat UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja China CAMC Engineeringin varapääjohtaja Wang Yuhang. Kiinalaisyritys on valtionyrityksen tytäryhtiö.

4. Puhdas ilma koskettaa kaikkea elämää maapallolla. Niin ihmisiä kuin kasvi- ja eläinkuntaakin ja vain noin kymmenes maailman väestöstä voi hengittää puhdasta ilmaa.

Tämä kävi ilmi perjantain tiedotustilaisuudessa muun muassa Outotecin toimitusjohtajan Markku Teräsvaaran alustuksessa. Hän johtaa puhetta puhtaan ilman työryhmässä yhdessä kiinalaisen terästeollisuuden yrityksen Mintal Groupin kanssa.

Ilmastonmuutos ja tiukentuneet ympäristövaatimukset teollisuudelle tuovat kysyntää myös suomalaisille tuotteille. Ratkaisuja haetaan muun muassa teollisuuden poistokaasujen käsittelystä uudella teknologialla, joka täyttää päästölainsäädännön vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Tehtävää ilmansaadun parantamisessa ja fossiilisten polttoaineiden käytön rajoittamisessa riittää, sillä Kiinassa hiilivoimaloiden rakentaminen on kääntynyt uudelleen kasvuun. Tämä uhkaa maailmanlaajuisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta,varoittaa ympäristöjärjestöjen raportti.

