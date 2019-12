EU on valmis puolustamaan ja edistämään tavoitteitaan tulevissa neuvotteluissa Britannian kanssa.

BRYSSEL EU on valmis aloittamaan Britannian kanssa neuvottelut tulevasta suhteesta. Aikaa on 11 kuukautta sen jälkeen, kun Britannia eroaa unionista tammikuun viimeisen päiävän yönä.

Siitä alkaa juosta siirtymäkausi, joka kestää ensi vuoden loppuun.

Britannialla on mahdollisuus hakea siirtymäkaudelle jatkoaikaa 1-2 vuotta. Britannian pääministeri Boris Johnson on kuitenkin ilmoittanut, ettei hän aio hakea jatkoaikaa. Johnson haluaa päästä neuvottelemaan mahdollisimman nopeasti muita vapaakauppasopimuksia, muun muassa Yhdysvaltojen kanssa

EU-johtajat antoivat perjantaina komissiolle mandaatin aloittaa neuvottelut mahdollisimman pian. Niitä vetää Brexit-pääneuvottelija Michel Barnier.

– Haluamme suhteesta mahdollisimman läheisen, mutta sellaisen, joka kunnioittaa periaatteitamme, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen EU-huippukokouksen päätyttyä.

EU:n brexit-pääneuvottelija Michel Barnier. Stephanie Lecocq / EPA

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel onnitteli Johnsonia perjantaiaamuna puhelimitse ja toivoi Britannian hyväksyvän erosopimuksen mahdollisimman nopeasti.

Johnson tuonee sopimuksen parlamentin alahuoneen ratifioitavaksi jo ensi viikolla.

Talouskysymykset ovat neuvotteluissa etusijalla

EU haluaa tulevassa suhteessa varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, kuten nollatariffit ja nollakiintiöt sekä estää polkumyynnin.

Johnson puolestaan tavoittelee EU:n kanssa sellaista suhdetta, jossa sitä eivät sido EU:n sääntely eivätkä lait.

Von der Leyenin mukaan neuvotteluissa edetään askel kerrallaan, koska alle vuoden mittainen neuvotteluaika ratifiointiprosesseineen on haasteellinen.

Vertailun vuoksi EU:n ja Japanin välistä, maailman suurinta kauppasopimusta neuvoteltiin seitsemän vuotta.

Von der Leyen muistutti, että vaikka Britannia on EU:lle tärkeä, siitä tulee kaikesta huolimatta kolmas maa.

Kilpailun on oltava reilua

EU tulee painottamaan työntekijöiden oikeuksia, ympäristövaatimuksia muun muassa ruoan tuotannossa sekä valtiontukijärjestelmää.

Britannialla on paineita laskea maataloustuotteidensa hintoja kauppasuhteessa Yhdysvaltoihin. EU:n taas pitää estää Britannian tavaroiden kulkeutuminen unionin markkinoille alihintaan.

Kalastusoikeuksista noussee suuri riita. Britannia haluaa kalastaa omat vetensä, mutta EU:n tavoite on sopia jonkinlaisesta kiintiöstä.

Tavarat kulkevat tuotantoketjuissa lukuisia kertoja EU-rajojen sisällä. Osapuolten on neuvoteltava siitä, miten verotus ja alkuperämaamerkinnät hoidetaan esimerkiksi autoissa ja lääkkeissä.

Turvallisuusyhteistyö on tärkeä molemmille

Britannialla on EU:n paras tiedustelujärjestelmä. Sekä EU että Britannia ovat puhuneet yhteistyöstä tiedonvaihdossa. Terrorismi on uhka kanaalin molemmin puolin, mutta unionin ulkopuolisena maana datatiedon jakaminen voi olla hankalaa.

Britannian täytyy myös miettiä, mihin institutioiden ulkopuolisiin rakenteisiin se haluaa osallistua jatkossa. Puolustusyhteistyö on ollut esillä, myös avaruusohjelma.

EU:n sisämarkkinoilla kaikki on tarkkaan säädelty. Etukäteen ei vielä tiedetä, minkä järjestelyn kautta riidat puidaan. Johnson on ilmoittanut selvästi, että Britannia ei aio olla EU:n tuomioistuimen alainen. On kysymysmerkki, minkälainen oikeudellinen prosessi voidaan luoda.

EU on uudessa tilanteessa. Tärkeä kumppani jättää unionin, mutta sen kanssa halutaan sitoa mahdollisimman läheinen suhde kaikilla tasoilla. EU on Britannian suurin kauppakumppani.