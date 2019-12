Kynttilät palavat Tukholmassa Roxetten Marie Fredrikssonin muistolle

Ruotsissa on surtu syvästi maanantaina kuollutta laulaja Marie Fredrikssonia. Hänen poikkeuksellista ääntään ja sympaattisuuttaan on muisteltu laajasti mediassa.

Suru on läsnä myös Tukholman Skärmabrinkissä maineikkaan studion edustalla, jonne moni on tullut paikalle tihkusateesta huolimatta. Moni pyyhkii kyyneliään.

Marie Fredrikssonin sukulaiset ja Roxette-kollega Per Gessle tahtoivat, että hänen muistoaan voi kunnioittaa juuri täällä, missä Marie Fredriksson levytti suurimman osan musiikistaan. Silloin studion nimi oli EMI, nykyisin se on Baggpipe.

Täällä hän levytti myös Yhdysvaltain listaykkösiksi päätyneet Roxetten kappaleet: It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, Joyride ja The Look.

Tukholmalainen Catrin Borggerin on tullut paikalle, koska Marie Fredrikssonin musiikki on tuonut hänelle iloa ja lohtua vaikeina aikoina.

– Olen aina hakeutunut hänen musiikkinsa seuraan, kun elämässäni on ollut paljon tunteita pinnassa. On vaikeaa kuvata hänen merkitystään minulle, mutta se on hyvin suuri.

Eistran Hamzehi kiitti Marie Fredrikssonia hyvistä hetkistä, joita hänen musiikkinsa on tuonut. Mike Toivonen / Yle

Tukholmassa asuva Eistran Hamzeh kirjoitti muistokirjaan iloisista hetkistä, joita hän on kokenut Marie Fredrikssonin musiikin ansiosta.

– Sain 10-vuotiaana Joyride -albumin ja siitä lähtien hänen musiikkinsa on ollut osa elämääni. Hänen musiikkinsa on yhdistänyt niin monia ja minulle se on tuonut paljon ystäviä.

Moni paikalle tullut hakeutuu Baggpipe -studion hallituksen puheenjohtajan *Mikael Gordon-Solforsin *seuraan. Hän on tunnettu tuottaja Ruotsin musiikkielämässä. Hän muistelee kävijöiden kanssa Fredrikssonin uraa, joka oli menestyksekäs Ruotsissa jo ennen Roxettea.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Gordon-Solfors kuvattuna Baggpipe -studiossa, jossa Roxette ja Marie Fredriksson levyttivät. Mike Toivonen / Yle

– Ihmisiä on tullut tasaisena virtana nämä pari päivää. Heitä on tullut ympäri maailmaa, ja heitä tulee kellon ympäri. On todella hienoa, että heillä on paikka, jossa he voivat käydä suremassa ainutlaatuista artistia, hän sanoo.

Gordon-Solfors sanoo, että Fredrikssonin poismeno tuli yllätten hänen pitkäaikaisesta sairastamisestaan huolimatta. Ihmisten on ollut vaikeaa käsittää, että hän on todella poissa.

Israelista kotoisin oleva Sigalit Chavit halusi ehdottomasti tulla muistopaikalle Tukholman matkallaan.Marie Fredriksson oli hänelle suuri inspiraation lähde.

Israelilainen Sigalit Chavit kertoo, että Marie Fredriksson on merkinnyt hänelle hyvin paljon. Mike Toivonen / Yle

– Hänen äänensä oli niin uskomaton. Hänen musiikkinsa auttoi minua toipumaan särkyneestä sydämestä ja toi iloa kaikkina päivinä, Chavit kertoo.

– Kun sain ensimmäisen Roxette-levyni, joka oli Joyride, aloin heti selvittää kaiken mahdollisen yhtyeestä. Siinä oli kova työ, koska ei silloin ollut internetiä. Nyt minulla on kaikki Marie Fredrikssonin levyt.

– Tulen muistamaan hänet loppuelämäni ja kuuntelemaan hänen musiikkiaan.

Lue lisää:

Roxetten Marie Fredriksson on kuollut – Per Gessle: Saimme jakaa fantastisen unelman