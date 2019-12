Yhdysvaltalainen näyttelijä Danny Aiello on kuollut 86-vuotiaana.

Aiello teki pitkän uran, jonka varrella hän on näytellyt muun muassa elokuvassa Do the Right Thing – kuuma päivä ja Kummisetä-trilogian toisessa osassa.

Aiellon ura oli aktiivisimmillaan 1970 ja 1980 -luvuilla.

Uutinen päivittyy.