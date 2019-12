Herätys: Ukraina ohitti Viron ulkomaisen työvoiman lähteenä, al-Hol-perheistä oikeusjuttuja Euroopassa, sää on pilvinen

Selvitimme, mistä maista Suomeen tullaan nyt eniten töihin

Viro on ollut Suomessa pitkään ylivoimaisesti tärkein ulkomaisen työvoiman lähde. Nyt suunta on muuttumassa. Ylen erikoisartikkeli kertoo, mistä kaikkialta meille tullaan töihin ja mitä töitä maahanmuuttajat täällä tekevät.

Al-Hol-perheiden puolesta oikeusjuttuja Saksassa ja Hollannissa

Isis-taistelijan vaimo ja lapsi al-Holin leirillä kesäkuussa. Ahmed Mardnli / EPA

Monet EU-maat ovat Suomen tavoin haluttomia hakemaan kansalaisiaan al-Holista. Toisaalta Saksassa on oikeus määrännyt valtion hakemaan lapsia ja äitejä takaisin, ja oikeusteitse samaa on yritetty myös Hollannissa. Suomessa oikeusjärjestelmä on kuitenkin erilainen.

Suomalaiset vievät kehitysmaihin helppoja ja halpoja verkkoyhteyksiä: "Kuin Ikea-hyllyä kokoaisi"

Antti Pinomaa asentaa sähkökaapelia namibialaisessa Oniipan kylässä. Fusion Grid

Suomesta on viety kehitysmaihin vuosikymmenten ajan porakaivoja ja maatalouden työkaluja, mutta nyt avustustoimintaan on tuotu mukaan helppoja verkkoyhteyksiä. Sähköverkko ja internet-yhteydet mahtuvat yhteen pakettiautoon ja ne voidaan pystyttää jopa päivässä.

Sää on pilvistä ja sateitakin saadaan

Yle

Lauantaista on luvassa enimmäkseen pilvinen päivä ja myös sateita liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Etelässä sateet tulevat vetenä ja räntänä, ja muualla lumena. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.