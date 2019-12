Venäläiset voivat saada vuosien vankeustuomion ulkomailla käydyistä kansalaisjärjestöjen kursseista – Komitea: Kursseja järjestetty myös Suomessa

Venäjän parlamentin erikoiskomitea esittää, että osanotto eräiden ulkomaisten kansalaisjärjestöjen kursseille tulisi rangaistavaksi teoksi.

Asiasta uutisoi sanomalehti The Moscow Times (siirryt toiseen palveluun). Duuma on kertonut lakihankkeesta myös omilla nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Erikoiskomitean tehtävänä on etsiä keinoja estää ulkomaiden vaikutusyritykset Venäjään. Komitea perustettiin viime kesänä, kun Venäjällä oli laajoja hallituksenvastaisia mielenosoituksia.

Komitea esittää, että osallistuminen ulkomailla toimivien, Venäjän johdon ei-toivottaviksi luokittelemien kansalaisjärjestöjen kursseille tai muihin tilaisuuksiin muuttuisi rangaistavaksi.

Rangaistuksena olisi sakko tai jopa kuusi vuotta vankeutta.

Komitean mukaan ei-toivotut järjestöt pyrkivät vaikuttamaan Venäjän vaalikampanjoihin, yllyttävät nuorisoa mellakoimaan ja yrittävät saada aikaan yleistä hyväksyntää huumeiden käytölle edistämällä niiden käyttöä ja laillistamista.

Uutistoimisto Tassin haastattelema (siirryt toiseen palveluun) erikoiskomitean puheenjohtaja Vasili Piskarjov kertoo myös, että ei-toivotut järjestöt tukevat omia ehdokkaitaan vaaleissa. Piskarjov ei haastattelussa kertonut, keitä ehdokkaita järjestöt ovat suosineet.

Piskarjovin mukaan näiden järjestöjen tilaisuudet on jo nyt kielletty Venäjällä. Osallistuminen tilaisuuksiin ulkomailla on ollut sallittua, mutta on nyt muuttumassa kielletyksi.

Piskarjov kertoo Tassin haastattelussa, että kyseiset järjestöt ovat olleet järjestäneet "sekaantumiskurssejaan" ainakin Tšekin tasavallassa, Suomessa ja Baltian maissa.

Venäjän oikeusministeriö on julkaissut listan ei-toivotuista järjestöistä (siirryt toiseen palveluun), mutta niiden joukossa ei ole yhtään varsinaisesti suomalaista järjestöä.

Lähteet: Tass