Herätys: VR lisää junavuoroja pääradalla, isätkin masentuvat lapsen saamisen jälkeen, Pamela Tola ei halua elokuviin vain nuoria ja kauniita

VR lisää junavuoroja pääradalle, idässä vähennystä

Junaliikenteen suosio on kasvanut viime vuosina ja moni junavuoro on jatkuvasti loppuunmyyty. Kymmenen vuoden taakse verrattuna matkustajien määrä on kuitenkin pysynyt ennallaan.

VR lisää nyt tarjontaa pääradalle, jotta juniin mahtuisi yhä useampi. Kärsijöitä ovat itäsuomalaiset, joiden yhteydet länteen heikkenevät. Uudet aikataulut tulevat voimaan tänään sunnuntaina.

"Parempia viikkoja varjosti aina pelko seuraavasta romahduksesta" – joka kymmenes isä masentuu lapsen saamisen jälkeen

Antti Eintola / Yle

Synnytyksen jälkeinen masennus mielletään usein äitien ongelmaksi. Isien masentuminen on lähes yhtä yleistä, mutta jää useammin huomaamatta. Tuore isä Joonas sai diagnoosin työterveyslääkäriltä vasta vuosia myöhemmin.

Kulttuurivieras Pamela Tola ei halua nähdä elokuvissa vain nuoria ja kauniita

Työskentely Saara Pakkasvirran, Leena Uotilan ja Seela Sellan kanssa jännitti etukäteen Pamela Tolaa. Sami Kuokkanen/Helsinki-filmi

Vanhenemiseen liittyi näyttelijä-ohjaaja Pamela Tolan mielestä aivan kauheita mielikuvia yksinäisyydestä, kärsimyksestä ja kivusta. Koska hän kaipasi toisenlaisia, hän ohjasi elokuvan kolmesta mummoikäisestä siskoksesta.

Kiinan siirtotyöläisten osa on edelleen karu: lapsilla ei ole pääsyä kouluun

Kaikki Dandelionin koulun oppilaat ovat siirtotyöläisten lapsia. Jenny Matikainen / Yle

Kiinassa on kaupunkeihin tullut maalta kaikkiaan 288 siirtotyöläistä paremman elämän toivossa. Pekingissä näitä kakkosluokan kansalaisia on kahdeksan miljoonaa, usein surkeissa oloissa.

Ilman virallista asumislupaa eli hukouta perheet eivät esimerkiksi saa lapsia kouluun. Pekingin kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen vieraili Dandelion-koulussa, jossa poikkeuksellisesti koulutetaan siirtotyöläisten lapsia.

Sääennusteiden tarkkuus vaarassa

Aallot löivät korkeina hirmumyrsky Dorianin edettyä Pohjois-Carolinan rannikolle syyskuussa. Jim Lo Scalzo / EPA

Vauhdilla käyttöön tulevan 5G-teknologian pelätään häiritsevän sääsatelliittien toimintaa niin paljon, että myrskyvaroitukset jäävät ajoissa antamatta. Maatakiertävät satelliitit tarkkailevat maapallon ja ilmakehän mikrosäteilyä, jonka muutoksista voidaan ennustaa säätilan muutoksia.

Juuri tämän tiedonkeruun ansiosta sääennusteiden tarkkuus on kasvanut. Nyt 5G käyttää miltei samoja taajuuksia ja verkkojen häiriösäteily voi peittää sääsatelliittien keräämän datan.

Sateita luvassa etelään ja maan keskiosaan

Yle

Lounaasta leviää sunnuntaiksi sateita maan etelä- ja keskiosaan. Idässä ja maan keskiosassa voi sataa päivän aikana märkää lunta 5-10 senttimetriä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.