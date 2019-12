Yle siirtää antennijakelun Digitalle ensi vuonna – teräväpiirto tulee koko Suomen kattavaksi, kuluttajan ei tarvitse tehdä välttämättä mitään

Digita oli ennen osa Yleä Digita on entinen Ylen Jakelutekniikka, joka yhtiöitettiin 1998, kun Yle tarvitsi rahaa digitalisaatioon. Yle myi yhtiöstä osan ranskalaiselle Télédiffusion de France -yhtiölle 2000. Vuonna 2005 TdF osti lähetysverkon kokonaan Yleltä. Viime vuodet Digita on ollut kansainvälisten sijoitusyhtiöiden omistuksessa. Viimeksi 2018 keväällä australialainen pääomasijoitusyhtiö First State Investments myi Digitan yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle Digital Colonylle.

Kaikki Ylen antenniverkon kanavat siirtyvät ensi keväästä alkaen uuteen verkkoon, kun Yle siirtää kanavajakelunsa DNA:lta kokonaan Digitalle.

Kotitalouksien ei ole pakko tehdä uudistuksessa mitään, vaan ne voivat jatkaa television katselua vanhoilla laitteilla halutessaan. Niiden ei tarvitse hankkia uutta tekniikkaa.

Antennijakelun piirissä on Suomessa lähes 1 250 000 kotitaloutta. Niiden lisäksi antennien kautta katsellaan televisiota yli 600 000 vapaa-ajan asunnossa.

Antenniverkkoja on ollut tähän asti kaksi – DNA:n ylläpitämä VHF-taajuusalueella ja Digitan ylläpitämä UHF-taajuusalueella.

– Yksi tämän ratkaisun hyviä puolia on se, että pysytään siellä vanhassa UHF-verkossa. Antenneja ei tarvitse vaihtaa, Ylen jakeluteknologiasta vastaava Olli Sipilä sanoo.

Ylen jakeluteknologiasta vastaava Olli Sipilä. Yle

Teräväpiirtotelevisio tulee uudistuksen myötä kaikkien suomalaisten saataville. Kaapeli- ja satelliittitalouksissa teräväpiirtotelevisiota on voinut katsoa vuosia.

Kaikki Ylen tuotanto valmistetaan jo teräväpiirtona eli HD-teknologialla. Ylen toimitusjohtajan Merja Ylä-Anttilan mukaan Digitan kanssa solmittu sopimus luo myös muille Suomen tv-yhtiöille mahdollisuuden teräväpiirtojakeluun.

Kanavien antennijakelu siirtyy DNA:lta Digitalle ensi kesään mennessä. Sopimuksen myötä kansainvälisten sijoittajien omistama Digita saa monopolin Suomen kanavajakelussa, kun DNA poistuu markkinoilta.

Mikä on tv-katsojan kannalta suurin muutos, Olli Sipilä?

– Suurin muutos on, että tuodaan parempi kuva ja parempi ääni kaikille suomalaisille. Nyt kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta saada tätä parempaa kuvaa. Lähetykset jatkuvat kuten ennenkin, nyt tuodaan vain siihen rinnalle paremmat kuvat ja äänet.

Millä aikataululla muutos tapahtuu?

– 1. huhtikuuta alkaen teräväpiirtojakelun peitto on 85 prosenttia, ja silloin Ylen kanavat myös käytännössä siirtyvät sinne Digitan verkkoon. 1. kesäkuuta HD kattaa sitten koko Suomen. Me tähtäämme siihen, että kun on loistava urheilukesä tulossa, jalkapallofanit saavat Suomen pelit teräväpiirtona koko Suomessa kesällä.

Miten kuluttajan pitää toimia?

– On tärkeää huomata, että mikään ei muutu juuri nyt ja rauhassa voi vanhalla vastaanottimella katsella Ylen kanavia. Mutta jos haluaa parempaa kuvaa ja parempaa ääntä, niin sitten kannattaa mennä kauppaan ja hankkia T2-vastaanotin.