Ainakin viisi al-Holin leirillä olevaa naista haluaisi palata Suomeen, kertovat Ylen tavoittamat omaiset ja leirillä olevat naiset 

Ainakin viisi al-Holin leirillä Syyriassa olevaa naista haluaisi palata Suomeen lapsineen. Yle on saanut tietoja kuudesta leirillä olevasta naisesta.

Kahdelta naiselta Yle sai viestin, loput tiedoista ovat peräisin heidän omaistensa kanssa Suomessa tehdyistä haastatteluista. Yle haastatteli kolmea eri omaista, joista yksi antoi tietoja kahdesta naisesta.

Ainoa Ylen tavoittamista naisista, joka ei halua palata, kertoi avoimesti toivovansa niin kutsutun islamilaisen valtion, Isisin kalifaatin, uutta tulemista.

– Lähdin Suomesta, jotta voisin harjoittaa vapaasti islamia. Miksi palaisin siihen vankilaan takaisin? nainen viestittää al-Holin leiristä.

Nainen kokee, että al-Holin leirillä on “samankaltainen vahva yhteisö kuin oli dawlassa" eli niin kutsutussa islamilaisessa valtiossa. Naista tosin harmittaa, ettei leirissä ole sharia-lakia, mutta muuten siellä saa harjoittaa islamia.

– Suomessa en takuulla kykene noudattamaan islamia niin kuin täällä. Ja anyway, koska toiveeni on palata islamilaiseen valtioon, tuskin Suomesta tulisin sinne uudestaan pääsemään. Täällä se on vain ajan kysymys, milloin dawla tulee palaamaan, kirjoittaa kantasuomalainen nainen al-Holin leiristä.

Kaikilla leirillä olevilla naisilla on tiettävästi lapsia.

Muut ovat halunneet Suomeen jo pitkään

Ylen elokuussa haastattelema “Minna”, joka silloin kyseenalaisti Suomeen paluun, on jo pidemmän ajan toivonut pääsevänsä lastensa kanssa Suomeen. Hän vahvistaa tämän viestitse Ylelle.

Myös muut Suomeen paluuta toivovat naiset kertovat, että he ovat halunneet palata jo pitkään.

Suomalaisnaisia al-Holin leirillä Syyriassa. Toukokuun alussa leirillä laskettiin olevan lähes 73 500 ihmistä, joista kaksi kolmasosaa on alle 18-vuotiaita. Antti Kuronen / Yle

Omaisten mukaan naiset kyselevät lähes päivittäin al-Holia koskevista uutisista.

Omaiset kertovat, että leirillä elävien naisten mielialat vaihtelevat. He ovat olleet al-Holin leirillä maaliskuusta lähtien. Osa naisista on huolestunut heitä vastustavasta ilmapiiristä Suomessa, toiset mahdollisista huostaanotoista.

Omainen: viranomaiset pyytäneet valokuvia

Yksi omaisista kertoo Ylelle, että viranomaiset ovat olleet yhteydessä häneen vajaa kuukausi sitten. He pyysivät valokuvia leirillä olevasta naisesta. Suomen viranomaiset olivat hänen mukaansa kertoneet, että he "varautuvat" siihen, että tilanne leirissä muuttuu syystä tai toisesta. Muutoin viranomaiset eivät ole olleet häneen yhteydessä.

Omaisen mukaan tämä tukee niitä lausuntoja, joita ulkoministeri Pekka Haavisto on antanut julkisuuteen. Haaviston mukaan oikeuskanslerin lokakuisen lausunnon jälkeen viranomaiset ovat laatineet suunnitelmia siitä, miten al-Holin leiriltä voitaisiin evakuoida naisia ja lapsia. Varsinaista operaatiota ei Haaviston mukaan kuitenkaan ole aloitettu.

Omaisten mukaan leirissä olevat naiset ovat valitelleet leirin kovia olosuhteita. Viime aikoina sateet ja kova tuuli ovat kaataneet ja vahingoittaneet telttoja. Kylmät yöt ovat myös haaste.

Al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa pidetään ääriliike Isisissä olleita naisia ja heidän lapsiaan.

Leirillä on Ylen tietojen mukaan yksitoista suomalaisnaista. Heillä on noin 30 lasta. Yle on tavannut paikan päällä kuusi aikuista naista touko- ja elokuussa.

Ylen vieraillessa al-Holin leirillä toukokuussa kaksi muuta naista kertoi haluavansa palata Suomeen. Heitä ei nyt onnistuttu tavoittamaan.

