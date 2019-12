Tuhannet ihmiset vastustivat "vihan politiikkaa" Rooman "sardiinimielenosoituksessa"

Kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Rooman keskustassa San Giovannin aukiolla.

He kuuluvat nopeasti kasvaneeseen "sardiiniliikkeeseen", joka vastustaa Italiassa heidän mielestään vallalla olevaa "vihan politiikkaa" ja yhteiskunnallista vastakkainasettelua.

Paikalla ollut Ylen toimittaja Petri Burtsov kertoi, että vaikka liike on saanut alkunsa erityisesti nuorison parissa, mukana oli kaikenikäisiä ihmisiä, yhtä lailla nuoria kuin vanhojakin, samoin kuin lapsiperheitä. Tunnelma oli iloinen, vastustaahan liike Italian politiikkaan pesiytynyttä vihapuhetta.

Mielenosoituksessa kritiikkiä osoitettiin erityisesti jyrkän oikeistolaista La Lega -puolueen puheenjohtajaa Matteo Salvinia vastaan. Häntä pidetään suurimpana syyllisenä vihaan ja rasismiin, jotka nyt leimaavat Italian poliittista ilmapiiriä.

Mielenosoituksessa väki halusi puolustaa maahan tulleita paperittomia siirtolaisia, mutta esillä olivat myös esimerkiksi ympäristön suojelu ja nuorten ongelmat, kertoo Petri Burtsov.

"Sardiiniliikkeellä" ei ole poliittisia tunnuksia, eikä mielenosoituksessakaan käytetä muita kylttejä kuin liikkeen sardiinitunnusta. Liike ei ole aikeissa ryhmittäytyä puolueeksi.

Sardiini-nimi on tullut siitä, että liike on alkanut Italian pienillä paikkakunnilla, missä väki on kokoontunut pikkukaupunkien ahtaille keskustoreille. Siellä he ovat olleet ahtautuneina kuin sardiinit purkkiin.

Petri Burtsov / Yle

