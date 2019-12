Kaksi kuollut Lounais-Ranskan myrskyissä

Kaksi eläkeläistä on kuollut Lounais-Ranskaa riepotelleissa myrskyissä. Lisäksi satojatuhansia koteja on ollut ilman sähköä ja ainakin viisi ihmistä on loukkaantunut, kaksi vakavasti.

70-vuotias mies kuoli, kun hänen autonsa osui kaatuneeseen puuhun Ranskan Baskimaassa. 76-vuotias mies puolestaan kuoli, kun tulvavedet veivät hänet mukanaan postinhakureissulla Lot-et-Garonnen alueella. Pelastajat löysivät miehen ruumiin vuorokauden kuluttua yli kilometrin päästä tämän kotoa. Molemmat miehet kuolivat perjantaina.

Ranskan ilmatieteen laitoksen antama, toiseksi korkein tulvavaroitus on edelleen voimassa useilla alueilla Lounais-Ranskassa. Tulvien lisäksi vaaraa aiheuttavat myrskytuulet.

Paikallisen sähköyhtiön mukaan lauantai-iltana ilman sähköä oli vielä noin 15 000 kotia, mutta pahimmillaan myrskyt pimensivät jopa 400 000 taloutta perjantain ja lauantain välisenä yönä. Tulvat nostivat vedenpintaa joillakin alueilla hurjaa vauhtia, jopa 30 senttiä tunnissa. Lauantaina vedenpinta alkoi pelastustyöntekijöiden mukaan hiljalleen laskea.

Maanvyöryt tukkivat teitä ja Larunsin alueella juomaveden saanti katkesi. Landesissa satoja ihmisiä evakuoitiin kodeistaan varotoimena.

Lähteet: AFP