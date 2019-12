Kuppi kahvia tavallisten ihmisten seurassa osoittautui mainioksi tavaksi lisätä vuorovaikutusta – Yle tapaa yleisöänsä jatkossakin

Kuppi kuumaa ja asiaan. Yle on reilun puolen vuoden aikana tavannut yli 1 500 suomalaista epämuodollisen kahvittelun merkeissä.

Tällä viikolla muutamalla yleläisellä oli kunnia kohdata parhaillaan EHT-turnausta pelaava Suomen alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekkomaajoukkue Tyttöleijonat. Toimittajien tapaaminen rennoissa merkeissä oli pelaajille mukavaa vaihtelua leiriarkeen.

– Leiriä piristi, kun sai vähän laittautua. On kiva käydä keskustelua erihenkisten ihmisten kanssa. Ei joka päivä pääse juttelemaan toimittajien kanssa. Kiva kokemus, luonnehti maalivahti Aino Laitinen.

Tyttöleijonien kanssa kahvikeskustelun aiheet suuntasivat luontevasti sosiaalisen median puolelle. Sieltä nuoret löytävät ison osan kiinnostavista uutisista ja muusta sisällöstä.

Ylen näkökulmasta tapaamisessa vahvistui ainakin käsitys siitä, kuinka suomalaiset mediatalot ovat tätä nykyä samalla viivalla vaikkapa Googlen ja Amazonin kaltaisten jättien kanssa. Ylelle se on haaste, sillä tavoitteena on tehdä kiinnostavaa sisältöä kaikille suomalaisille ikään katsomatta.

Mitä alle 18-vuotiaille jääkiekkoilijalle tulee mieleen sanasta Yleisradio?

– Varmaan automatkat, joiden aikana radiosta saattaa tulla jotain ohjelmaa, Laitinen nauraa.

– Mulle tulee uutiset mieleen, hyökkääjä Kiira Yrjänen sanoo.

Tyttöleijonien maalivahti Aino Laitinen (vas.) ja hyökkääjä Kiira Yrjänen kertoivat, että uutiset löytyvät useimmiten sosiaalisesta mediasta, kuten Snapchatista ja Instagramista. Yle

Enemmän hyviä uutisia

Turnaukseen valmistavan jääkiekkoleirin lisäksi yleläiset ovat tavanneet tavallisia suomalaisia pubeissa, kouluissa, perheiden keittiöissä ja erätulten äärellä. Kutsuja kahville on tupsahdellut Kittilästä saakka.

– Vahva viesti on, että tarvitaan enemmän journalismia, joka luo uskoa tulevaisuuteen ja hakee ratkaisuja. Etteivät kaikki uutiset olisi ikäviä. Ratkaisukeskeiselle journalismille on selkeästi tarvetta, toteaa Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen.

Kahvihetkien aikana sana on vapaa. Yle on saanut konseptin myötä arvokasta kiitosta ja kritiikkiä.

Yhdelle Yle on täydellinen ja rakas arjen kumppani. Toista harmittaa Radio Suomen musiikkivalinnat. Kolmannelle uutistoiminta näyttäytyy turhan Helsinki-keskeisenä.

Toistuva toive oli myös monimuotoinen uutisointi tavallisista asioista. Uutisten halutaan kuvaavan ihmisten arkea sellaisena kuin se on. Kahvihetket ovat lisänneet puolin ja toisin ymmärrystä.

– On korvia ja mieltä avaava kokemus, kun menemme ihmisten luo ja kuuntelemme, Jokinen sanoo.

Keskusteluja on käyty tähän mennessä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viittomakielellä. Jussi Nahkuri / Yle

Kuurojen tapaaminen jäi päätoimittajan mieleen

Konsepti on todettu niin mainioksi, että sitä on päätetty jatkaa. Yleläisten kanssa saa kahvitella taas ensi vuonna.

Kiitosta on tullut sekä kutsujilta että kutsutuilta. Keskustelut on koettu hedelmällisiksi puolin ja toisin.

– Yle on hirveän tärkeä ihmisille, ja kaikilla on siitä mielipide. Osassa tilaisuuksista on tullut myös erittäin kovaa kritiikkiä. Siitäkin on sitten huolella keskusteltu, Jokinen kertoo.

Tässä ollaan kahvittelemassa Oriveden Käpälämäessä.

Kahvihetkiin on osallistunut tähän mennessä kaikkiaan 342 eri puolilla yhtiötä työskentelevää yleläistä. Jokinen on ollut mukana neljässä tapaamisessa. Parhaiten hänen mieleensä on jäänyt vierailu Helsingin kuurojen yhdistyksen luona. Tupa oli täynnä ja asia painavaa.

– Siellä tajusi, kuinka tärkeä Yle on erityisryhmille, ja kuinka paljon meillä on edelleen töitä heidän palvelun parantamisessa, Jokinen toteaa.

