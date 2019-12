Herätys: Viron sisäministeri tarkensi lausuntoaan Marinista, tes-sopua haetaan taas, Norjassakin syntyvyys jyrkässä laskussa

Viron sisäministeri: Lausuntoni ei edusta hallituksen kantaa

Viron oikeistopopulistista Ekre-puoluetta edustava sisäministeri Mart Helme on tarkentanut Suomen pääministeri Sanna Marinia (sd.) koskevia lausuntojaan, kertovat virolaisviestimet. Helme sanoi, etteivät hänen lausuntonsa edusta Viron hallituksen näkökantaa vaan hänen omiaan ja Ekre-puolueen näkemyksiä.

Helme kohahdutti eilen radiohaastattelussa, kun hän kyseenalaisti Marinin ja Suomen hallituksen pätevyyden. Marin vastasi Twitterissä.

Marinin hallitus tuo ohjelmansa eduskunnan käsittelyyn

Sanna Marin ja Antti Rinne Vesa Moilanen / Lehtikuva

Pääministeri Sanna Marin tuo hallituksensa ohjelman eduskunnan käsiteltäväksi tänään. Ohjelma on käytännössä sama kuin Antti Rinteen hallituksella, joten eduskunnan keskustelussa palattaneen Rinteen hallituksen eroon ja Marinin hallituksen syntyyn. Hallituksen odotetaan myös kertovan kantansa Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseen. Keskustelua voi seurata suorana Ylen nettisivuilta ja Yle Areenasta kello 12 alkaen.

Löytyykö työehtosopimuksiin tällä viikolla sopu?

Osapuolet tapaavat valtakunnansovittelijan luona. Seppo Samuli / Lehtikuva

Teollisuuden työehtoneuvottelujen sovittelukierros pyörähtää käyntiin jälleen tällä viikolla. Ensimmäisenä vuorossa on tänään aamulla alkavat Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelut valtakunnansovittelijan pöydän ääressä. Osapuolilla on enää riitaa vain palkankorotuksista, mutta näkemykset ovat olleet kuin yö ja päivä. Tämän päivän neuvotteluista odotetaan päänavausta työehtosopimusten neuvotteluille, sillä teknologiateollisuuden alan palkankorotukset vaikuttavat myös muille aloille.

Salla ajoi vuosia laskettelukeskusta suojelualueelle, nyt se haluaa tunturiin kansallispuiston

Sallan luonto on tunnettu kauneudestaan. Tapani Leisti / Yle

Salla ajoi vuosia Sallatunturin laskettelukeskuksen laajentamista Natura-alueelle. Valtioneuvosto hylkäsi hakemuksen, joten kunta muutti mielensä: nyt Sallassa halutaan kansallispuisto matkailun vetonaulaksi. Kunnanhallitus katsoo yksimielisesti, että suojelu on taloudellinen voimavara eikä este.

Myös Norjassa syntyvyys laskee kovaa vauhtia

Ruth Kristensen on nyt 57-vuotias. Thomas Thomassen

Suomi ei ole ainoa Pohjoismaa, jossa ihmetellään syntyvyyden laskua ja synnyttäjien keski-iän nousua. Norjassa syntyvyys on nykyään historiallisen alhaista. Ja ensisynnyttäjien keski-ikä on jotakuinkin sama, liki 30 vuotta, kuin Suomessa ja Ruotsissakin. Keski-ikä on noussut parissa vuodessa puolella vuodella. Oslolaisella Ruth Kristensenillä on monta syytä sille, miksi hän sai lapsensa sen 42-vuotiaana.

Taivaalta tulee tavaraa taas tänään

Yle

Sää on tänään pilvistä ja pohjoisessa sataa lunta. Lapissa lunta voi kertyä paikoin 10 senttiä. Etelämpänä vesi-, räntä- tai lumisateet ovat hajanaisia. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.