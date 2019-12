Sää jatkuu lauhana, mutta keskiviikkona voi tulla aimo annos lunta – "Erikoista, että tähän aikaan vuodesta on tulvavaroitus"

Sää jatkuu ensi viikolla lauhana ja epävakaisena. Sateista saadaan taukoa näillä näkymin vain tiistaina.

Runsaista sateista johtuen Ilmatieteen laitos on antanut tulvavaroituksen maan etelä- ja länsiosaan. Ilmatieteen laitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) joet ovat tulvineet paikoin alavimmille pelloille.

– Onhan se erikoista, että tähän aikaan vuodesta on annettu tulvavaroitus. Ehkä se tästä helpottaa lähipäivinä, sanoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Maanantaina sateita on luvassa lisää pohjoiseen ja etelässäkin liikkuu hajanaisia sadealueita. Lämpötila on maan eteläosassa maanantaina nollassa ja pohjoisessakin on vain asteen tai pari kylmempää.

– Sää on todella lauhaa, varsinkin pohjoisessa. Harvemmin on niin, että pohjoisessa on tähän aikaan vuodesta öisinkin vain aste pakkasta. Keskimäärin pakkasasteita on 16, sanoo Kotakorpi.

Tiistai on lähipäivistä todennäköisesti poutaisin, mutta keskiviikkona uusi sadealue saapuu lännestä. Ilmatieteen laitos on antanut keskiviikolle varoituksen erittäin huonosta ajokelistä lumisateen vuoksi maan keskiosaan. Lunta voi sataa Tampere-Jyväskylä-akselin pohjoispuolella 10-20 senttimetriä.

– Etelämpänä sateet tulevat pääasiassa vetenä.

Kotakorven mukaan loppuviikolla sää viilenee pohjoisessa ja "normaali talvi" palaa sinne takaisin. Muualla maassa suurta muutosta nykyiseen säähän ei ole ennusteen perusteella luvassa.

– Etelä- ja länsirannikolla lämpötilat tuskin ovat pysyvästi pakkasen puolella joulun lähestyessä.

