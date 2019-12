Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto polkaisevat tänään käyntiin uuden sovittelukierroksen työehdoista – riitaa "vain" palkankorotuksista

Teknologiateollisuuden palkankorotuksilla on merkitystä myös muiden alojen työehtosopimuksia neuvoteltaessa.

Neuvottelut työehdoista pyörähtävät taas käyntiin, kun Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto istuvat valtakunnansovittelijan pöytään maanantaina aamulla.

Teknologiateollisuuden työehdot ovat merkittävä päänavaus, sillä niillä on vaikutusta muidenkin alojen palkankorotuksiin.

– Kyllä näitä neuvotteluja ovat työmarkkinaosapuolet odottaneet, muutkin kuin meidän jäsenet. Odottamassa on kuitenkin pitkä jono eri sopimuksia, joiden palkankorotukset on sidottu tähän meidän sopimukseen – oikeastaan meidän muutamiin eri sopimuksiin, sanoo työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Kumpikaan neuvottelupöydän osapuolista ei hiiskunut sunnuntaina ehdoistaan, joiden kanssa pöytään istutaan.

Merkitystä maanantain sovittelulla on myös siitä syystä, että teknologiaan liittyvä teollisuus on Suomen suurin viennin ala ja samalla merkittävä työllistäjä. Sen piiriin kuuluvat esimerkiksi metalliteollisuus sekä erilaisten koneiden, moottorien, elektroniikan ja sähkötuotteiden valmistus.

Vain palkankorotus kiistakapulana

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton kiistaa hiertävät enää vain palkankorotukset, mutta näkemykset osapuolten välillä ovat olleet kuin yö ja päivä.

Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto torppasi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan viimeksi antaman esityksen palkankorotuksista. Liiton mielestä esityksessä tarjottu korotusprosentti oli täysin riittämätön. Liiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan ehdotus oli lähinnä työnantajapuolen toiveiden mukainen.

– Siinä ensimmäisen vuoden osalle palkankorotusta olisi tullut noin 13 euroa keskipalkkaisen työntekijän kuukausipalkkaan, 8 senttiä tunnille. Ehdotus ei meidän mielestämme kehittänyt työntekijöiden ostovoimaa, Aalto avaa.

– Muualla Euroopassa on tullut merkittäviä palkankorotuksia työntekijöille, meillä on menty hyvin matalilla korotuksilla monta vuotta. Lisäksi työnantajat ovat saaneet miljardeja euroja sosiaalivakuutusmaksujen siirrolla palkansaajien kustannuksiksi. Mielestäni perusteita korkeammille palkankorotuksille siis on.

Teollisuusliiton hallitus tapasi perjantaina. Aalto ei sano, tehtiinkö kokouksessa linjausta siitä, millainen korotus liitolle kelpaisi.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan valtakunnansovittelijan viimeksi antama ehdotus oli lähinnä työnantajapuolen toiveiden mukainen. Markku Ulander/ Lehtikuva

– Keskustelimme aiheeseen liittyen, mutta en lähde julkisuudessa käymään keskustelua siitä, mikä on meidän palkankorotusvaatimus tai -tavoite tässä yhteydessä. Jos sovittelija tekee ehdotuksen, arvioimme sitä sitten neuvottelupöydässä ja keskustelu käydään siellä.

"Suomella ei ole varaa liian kalliisiin sopimuksiin"

Aalto ei kerro, mikä palkankorotusprosentti työntekijäpuolelle riittäisi, mutta ei kerro vastapuolikaan, minkä luvun yli ei mennä. Keskustelua ei haluta puida muualla kuin sovittelijan pöydässä.

Oleellista työnantajan näkemyksen mukaan on Suomen pärjääminen kilpailussa maailmalla, teknologian ala kun on Suomen viennille iso tekijä.

– Tavoitteemme on saada ratkaisut aikaiseksi. Niiden täytyy kuitenkin olla sellaiset, joissa sopimusten kustannustaso säilyttää ja hieman parantaa Suomen kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla heikkenevän talouden aikana, sanoo työnantajapuolta edustava Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.

– Jos teemme nyt liian kalliit sopimukset, se kostautuu pidemmällä aikavälillä huonompana työllisyytenä. Siihen ei Suomella ole varaa.

Helteen mukaan toimialan yrityksistä kaksi kolmasosaa on kertonut tilausten vähentyneen edeltävään vuosineljännekseen nähden.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajan Minna Helteen mukaan Suomen on oltava kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla. Seppo Samuli/ Lehtikuva

– Lisäksi on muistettava, että työaika olisi aikaisemman sovintoesityksen mukaisesti lyhentymässä vuoden vaihteessa 24 tuntia. On aivan selvää, että tämän takia palkankorotukset eivät voi olla yhtä korkeat kuin silloin, jos työaika pysyisi nykyisellään.

Muiden teollisuuden alojen neuvotteluita hiertää kiky

Tällä viikolla on myös tiedossa muita teollisuudenalojen sovitteluita.

Mekaanisen metsäteollisuuden sovittelu jatkuu huomenna tiistaina. Yksi kivi työntekijäpuolen kengässä on palkattomista kiky-tunneista luopuminen ja sen mahdollinen vaikutus palkankorotusten tasoon.

Keskiviikkona Teollisuusliitto sovittelee Kaivosteollisuuden kanssa, ja perjantaina on Kemianteollisuuden vuoro.

– Tilanne ei tosiaan ole sama Metsäteollisuuden tai kemianteollisuuden osalta. Siellä on isoja heikennyksiä työntekijöiden vuosituloihin pöydässä. Sisällöt on merkittävästi erilaisia, Aalto sanoo.

Teollisuusliitto ei ole ilmoittanut uusista lakoista

Viime maanantaina Teollisuusliiton lakko seisautti koneet monella teollisuuden vientialoilla kolmeksi päiväksi.

Mekaanisen metsäteollisuuden alalla työnantaja vastasi asettamalla kuuden päivän työsulun. Mekaanisen metsäteollisuuden tehtaisiin eivät työntekijät saa siis palata ennen keskiviikkoa, eikä palkka juokse. Teollisuusliitto maksaa työntekijöille työsulkuavustusta.

Teollisuusliitto ei ole ilmoittanut uusista lakoista. Liiton hallituksen mukaan niistä ei tehty päätöstä perjantain kokouksessa.

