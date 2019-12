Sotilaallisen selkkauksen mahdollisuus Välimerellä kasvaa – Turkki valmis antamaan ”kaiken mahdollisen Libyan tarvitseman sotilasavun”

Turkin presidentinkanslia/ All Over Press

Mikäli Turkki lähettäisi joukkojaan Libyan tueksi, on suuri riski, että Libyan kapinakenraali Haftarin joukot ja Turkin asevoimat ajautuisivat suoraan sotilaalliseen selkkaukseen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoo, että maa on valmis tarjoamaan Libyan hallinnolle mitä tahansa sotilaallista apua se tarvitseekaan.

– Suojelemme Libyan ja Turkin oikeuksia itäisellä Välimerellä, totesi Erdoğan sunnuntaina A Haber TV:n haastattelussa.

– Olemme enemmän kuin valmiita tarjoamaan Libyalle mitä tahansa tukea se tarvitseekaan, hän jatkoi. Presidentti kommentoi asiaa tavattuaan Libyan pääministerin Fayez al-Sarrajin Istanbulissa.

Epävakaan Libyan nykyinen, YK:n tukema hallitus on hyvin heikko. Sotapäällikkö Khalifa Haftarin johtama Libyan kansallisarmeija on tehnyt useita iskuja YK:n tukemaa hallitusta vastaan. Haftarin armeijan hallussa on suuria osia Libyasta.

Erdoğan korosti haastattelussa, ettei Haftar ole laillinen johtaja.

Tähän mennessä Turkki on tukenut Libyaa tarjoamalla maalle lähinnä aseita ja drooneja, kertoo Guardian. (siirryt toiseen palveluun)

Mikäli Turkki lähettäisi joukkojaan Libyan tueksi, on suuri riski, että Haftarin ja Turkin joukot ajautuisivat suoraan sotilaalliseen selkkaukseen. Egypti ja Arabiemiirikunnat tukevat Haftaria, joten myös ne saattaisivat joutua mukaan yhteenottoihin.

Jo nyt Egyptin ja Arabiemiirikuntien tukemien Haftarin ilmavoimien koneet ovat pommittaneet libyalaisen rannikkokaupunki Misratan lentokenttää varoituksena Turkille, ettei se lähetä lisäapua tai joukkoja Libyaan.

Konfliktia syventää entisestään se, että Venäjä on lähettänyt 200 palkkasoturia tukemaan Haftaria. Presidentti Erdoğan on vaatinut presidentti Vladimir Putinia vetämään joukot pois.

Turkki on suututtanut lisäksi Euroopan unionin ja erityisesti Kreikan, kun se hiljattain ilmoitti sopineensa talousvyöhykkeen rajasta Välimeren etelärannalla sijaitsevan Libyan kanssa. Kreikka, Egypti ja Kypros ovat arvostelleet sopimusta ja sanovat, että se on kansainvälisen oikeuden vastainen. Turkki on vastannut ilmoittamalla, että se aikoo kiihdyttää kaasunetsintää Välimerellä.

