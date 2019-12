Libanonissa hallituksen vastaiset mielenosoitukset jatkuvat jo toista päivää – kymmeniä loukkaantunut, poliisi käytti kyynelkaasua

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa.

Mielenosoittajat heittelivät myöhään sunnuntaina poliisia kohti pulloja ja ilotulitteita, joihin poliisi vastasi kyynelkaasulla ja vesitykillä. Lähes 50 ihmistä loukkaantui ja heistä 14 saa sairaalahoitoa.

Tuhannet protestoijat palasivat kaduille, vaikka maan turvallisuusjoukot tukahduttivat väkivalloin mielenosoituksen lauantaina ja kymmeniä loukkaantui.

– Me emme lähde täältä. He (maan hallinto) ovat ryöstäneet tämän maan. He saivat meidät tähän pisteeseen. Me tahdomme oikeutemme, sanoo asianajaja Nadine Farhat uutistoimisto Reutersille.

Sisäministeri Raya el-Hassan on määrännyt tutkinnan lauantain tapahtumista.

Kyynelkaasua hengittänyttä miestä kannettiin mielenosoituksessa Beirutissa 12. joulukuuta. Anwar Amro / AFP

Taustalla korruptio, huono hallinto ja talouskriisi

Viikonloppu on ollut väkivaltaisin mielenosoitusten sarjassa, joka alkoi lokakuussa.

Mielenosoittajat vastustavat vuosikymmeniä jatkunutta poliittisen eliitin korruptiota sekä huonoa hallintoa, joka on ajanut maan syvimpään talouskriisiin sitten vuosien 1975–1990 sisällissodan.

– Ei ole töitä, palkkaa, rahaa, mitään. Minulla ei ole mitään menetettävää, sanoo työtön sairaanhoitaja Omar Abyad.

Eronnut pääministeri haluaa takaisin valtaan

Libanonin pääministeri Saad al-Hariri ilmoitti lokakuussa eroavansa levottomuuksien takia.

Presidentin ja poliittisen johdon on määrä keskustella maanantaina siitä, kuka on maan seuraava pääministeri. On todennäköistä, että pääministeriksi valitaan eronnut al-Hariri. Mielenosoittajat vastustavat al-Haririn paluuta valtaan.

– Jos he eivät valitse sopivaa henkilöä, palaamme kaduille uudelleen ja uudelleen, sanoo liikemies Chakib Abillamah uutistoimisto AP:lle.

Lue myös:

Libanonissa mielenosoittajien ajatuksissa "todellinen itsenäisyys lähestyy" – valtaeliitti perui itsenäisyyspäivän paraatin protestien takia

Libanonissa pääministeri Saad Hariri eroaa – samalla eroaa myös maan hallitus

Libanonissa keskuspankin pääjohtaja varoittaa maan talouden romahtavan

Libanonilaiset yhdistivät voimansa poliitikkoja vastaan: "Kansa haluaa kaataa hallituksen!" – Reuters: Hallitus puolittaa eliitin palkat

Lähteet: Reuters, AFP