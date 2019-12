Yrittäjät pelastivat 600 köyhän perheen joulun eivätkä katsoneet lahjojen hintaa – "Toiveet ovat olleet tarpeellisia"

Monelle eteläkarjalaiselle lapselle uhkasi tulla tavallista ankeampi joulu, kun paikallinen nuorkauppakamari joutui perumaan perinteisen Joulupuu-keräyksensä.

Keräyksen turvin oli jo vuosien ajan kerätty joululahjoja vähävaraisten perheiden lapsille.

Kun sana Joulupuu-keräyksen peruuntumisesta kiiri, päättivät paikalliset yrittäjät ryhtyä toimeen. Yrittäjien Piia ja Janne Mäenpään johdolla alkoi lokakuussa joululahjakeräys, jolla on nyt saatu kokoon kaikki lasten toivomat lahjat eli 656 pakettia.

Lahjat on toimitettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotelle, joka jakaa lahjat eteenpäin.

Mäenpään pariskunta halusi toteuttaa keräyksen talkoovoimin, ja mukaan lähti toistakymmentä eteläkarjalaista yritystä.

Joulupuu-keräyksessä ajatus on ollut, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri kerää lapsilta lahjatoiveita. Kauppakeskuksissa on ollut joulupuu, jonka oksalla on ollut lahjatoive. Sen jälkeen kuka tahansa on voinut ottaa asiakseen toteuttaa kyseisen toiveen.

Nyt toiveet tulivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä suoraan Mäenpään yrittäjäpariskunnalle, joka hankki lahjat muiden yrittäjien avustuksella.

Lapsille voitiin Mäenpäitten mukaan hankkia laadukkaita lahjoja, ja myös arvokkaat, usean sadan euron lahjatoiveet saatiin toteutettua.

Yli 600 lahjaa on nyt annettu Eksotelle jaettavaksi eteen päin. Kuvassa on Eksotelta Riitta Hakoma (vas.), yrittäjä Piia Mäenpää ja Eksotelta Jaana Turunen.

Ei älyttömiä toiveita

Viime aikoina on ollut kirjoittelua turhan kalliista lahjatoiveista. Muun muassa Iltalehti kirjoitti (siirryt toiseen palveluun), miten joululahjakeräyksissä on toivottu yli 1 000 euron iPhonea tai Guccin reppua.

Palvelupäällikkö Raija Kojon mukaan heillekin tulleissa toiveissa oli arvokkaita lahjatoiveita, mutta hänen mielestään toiveet ovat olleet tarpeellisia.

– Opiskelija on toivonut opiskeluvälineitä tai lapsi harrastusvälinettä. Kohta kotoa pois muuttava lapsi on saattanut toivoa esimerkiksi lakanoita tai pyyhkeitä omaan kotiin, kertoo Kojo.

Kojo kertoo, että toisinaan yritykset myös lahjoittavat arvokkaita lahjoja, kuten puhelimia, ilman mitään erityistä keräystäkään. Niille sosiaalitoimen työntekijät ovat voineet etsiä sopivan lahjoituskohteen.

– Emme me ole lähteneet rajoittamaan lahjatoiveita. Guccin reppuja tai vastaavia ei meiltä ole pyydetty, kertoo Kojo.

Pelastaa monen lapsen joulun

Lahjat saapuivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin viime viikolla, ja niitä päästään pikku hiljaa toimittamaan lahjojen saajille.

Lastensuojelun palvelupäällikkö Raija Kojo Eksotelta on tyytyväinen, että kaikki lahjoja toivoneet ovat lahjan myös saamassa. Vaikka nuorkauppakamari joutui perinteisen Joulupuu-keräyksensä perumaan, oli sielläkin saatu pienimuotoinen lahjojen keruu toteutettua.

– Kyllä tämä on hieno asia, sanoo Kojo.

Kojo kertoo, että lahjoista suurin osa menee vähävaraisille perheille.

– Vähävaraisten perheiden määrä on yllättävän iso. Jos on monta lasta ja tiukka taloudellinen tilanne, niin kyllä tällaiset lahjoitukset helpottavat kokonaisuutta. Lapsiperheet ovat monesti taloudellisesti tiukoilla.

Yrittäjät keräsivät 656 lahjaa. Lisäksi lahjoja on tullut jaettavaksi nuorkauppakamarilta ja muilta lahjoittajilta. Henrietta Hassinen / Yle

Kojo myös muistuttaa, että lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat, joten erilaisten lahjojen tarve on hyvin moninainen.

Yleinen toive on myös lahjakortti, jolloin lapsi voi käydä ostamassa haluamansa tavaran esimerkiksi tietystä vaate- tai urheiluliikkeestä.

– Jotkut ovat sitä mieltä, että lahjakortti on persoonaton lahja, mutta tietynikäisille lapsille se mahdollistaa pienen shoppailun kavereiden kanssa, sanoo Kojo.

Kaiken kaikkiaan lastensuojelun palvelupäällikön Raija Kojon mielestä vähävaraisille lapsille annetut lahjat toteuttavat hienosti joulun ajatusta.

– Ne tuovat iloa lapsille pitkäksi aikaa. Se on meidän tavoitteemme.