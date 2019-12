Viisi kiinnostavaa juttua sunnuntai-iltaan: Neljän miljardin punnan remontti, levykauppiaan psykoosi ja odotettu Star Wars -ensi-ilta

"Kuin yrittäisi täyttää sormustimella kylpyammetta, jossa ei ole viemäritulppaa" – Britannian parlamentti hajoaa, mutta ei brexitin takia

Britannian parlamenttitalo on vuosisataisilla perinteillä kuorrutettu instituutio. Kellarissa näkee, että se on myös kipeästi remonttia tarvitseva LVI-insinöörin painajainen.

Levykauppa Äxän toimitusjohtaja Jyri Lipponen on yksi suomalaisen musiikkialan jättiläisistä. Hän perusti liikkeen veljensä kanssa Kuopiossa yli 20 vuotta sitten. Toni Pitkänen / Yle

Suomen suurin levykauppias toipui psykoosista ja rapsuttelee sukuelimiään somessa: “Minut lääkittiin pois tästä maailmasta"

Jyri Lipponen on kyntänyt mielen pohjamudissa ja tehnyt ihmeitä kuolevalla alalla: levykauppa käy paremmin kuin koskaan.

Rey (Daisy Ridley) kannattelee koko Star Wars -saagan päätösosaa harteillaan. © 2019 Lucasfilm Ltd. & TM, All Rights Reserved.

Analyysi: The Rise of Skywalker tuo Tähtien sodan tarinan arvoiseensa päätöksen – hyvässä ja pahassa

Keskiviikkona ensi-iltaan tullut Star Wars: The Rise of Skywalker päättää yhdeksän elokuvan mittaisen eepoksen. Episodi IX on sarjan massiivisin osa, jossa on myös ripaus alkuperäisen trilogian taikaa, kirjoittaa elokuvatoimittaja Janne Sundqvist.

Paula Tiessalo Laura Railamaa / Yle

Paula Tiessalo: Kun joulu pettää sille asetetut odotukset, voit löytää onnen

Etsimmekö me jouluna onnea väärästä paikasta, kysyy Paula Tiessalo blogissaan. Tämän blogin voi myös kuunnella.

Elisa Stenbergin mies Antti Stenberg kuoli syöpään 38-vuotiaana vuonna 2016. Mårten Lampén / Yle

"Kun mieheni kuoli, olimme tyttäreni kanssa sivuhenkilöitä" – asiantuntijaryhmä haluaa parantaa kuolevan ihmisen läheisten asemaa

Antti Stenberg sai kuulla syöpähoitojen lopettamisesta ja saattohoidon alkamisesta neljän hengen huoneessa, muiden potilaiden läsnä ollessa. Leski Elisa Stenberg muistaa yhä, miten epämiellyttävä hetki oli. Uusissa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suosituksissa ehdotetaan useita parannuksia elämän loppuvaiheen hoitoon ja läheisten kohteluun.