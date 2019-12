Suomen ykköskuusen valojen outo asettelu herättää hämmennystä – alaosa ilman valoja, taustalla turvallisuusnäkökohdat

Turun tuomiokirkon ympärillä riittää kuhinaan joulun aikaan. Monen katse kiinnittyy upeaan kuuseen, mutta kuusen valot on aseteltu melko ylös.

Oudolle ripustukselle antaa selityksen työpäällikkö Mikko Sivonen Destian Energiaverkot-yksiköstä.

Kuusen valot on aseteltu niin, ettei niitä ole kuusen juureen asti sähköturvallisuussyistä.

– Sähköturvallisuussäännöksien ja kaupungin vaatimuksien mukaisesti valaistus on varustettu sähköisillä suojauksilla, ja sijoitettu niin, ettei kukaan vahingossa pääse vaurioittamaan valaisimia tai johtoja ja sitä kautta aiheuttamaan mahdollista sähkötapaturman vaaraa, kertoo Sivonen.

Lisäksi valaistuksen sijoituksella ehkäistään ilkivaltaa. Lamppuihin ei yllä maasta käsin, jolloin houkutus hetken mielijohteesta tehtyyn ilkivaltaan pienenee huomattavasti.

Joulukuusen alaosan valottomuus näkyy parhaiten, kun seisoo lähellä kuusta. Minna Rosvall / Yle

Vuoden 2019 joulukuusi on kaadettu Maskussa. Kuusi on 22 metriä korkea ja ikää sillä on 43 vuotta. Kaadettaessa se painoi 3 500 kiloa. Rungon läpimitta on 68 senttimetriä.

Valot asetellaan perinteisesti

Destia on valaissut ykköskuusen kolme kertaa alkaen vuodesta 2017. Valaisimet on ripustettu samoja periaatteita noudattaen kuin viime vuonna.

Työpäällikkö Mikko Sivonen kertoo, että valaistuksen asentavat kokeneet työntekijät, jotka ovat tehneet työn lukuisia kertoja. Kahta samanlaista kuusta ei ole olemassa, joten joka vuosi valot ovat hieman eri tavalla.

Lamput ovat pitkäikäisiä ja energiatehokkaita led-lamppuja. Olosuhteet tuulessa ja tuiskussa aiheuttavat kuitenkin sen, että joitain lamppuja rikkoutuu joka vuosi.

Yhden lampun rikkoutuminen ei kuitenkaan aiheuta muiden lamppujen pimentymistä. Rikkoutuneita lamppuja vaihdetaan tarpeen vaatiessa jo joulun aikana.

Tuomiokirkon portailta katsottuna selviää, että kuusen takanakin on laaja valoton kohta. Minna Rosvall / Yle

Ilkivaltaa harvoin ykköskuuselle

Viime vuosien eli Destian aikana kuusen valaistus ei ole kohdannut ilkivaltaa. Työpäällikkö Mikko Sivonen myöntää, että jännitystä on ollut ilmassa kerran joulukuusen valojen sytytyksessä.

– Ensimmäisenä vuonna lamppuja sytyttäessä meinasi jäädä sydämen lyönti väliin, kun lamput sytytettiin suunnitellusti ”lähtölaskennan” päätteeksi. Sekunnin päästä lamput kuitenkin sammuivat vikavirtasuojauksen lauetessa. Onneksi suoja saatiin viritettyä välittömästi uudelleen ja valot syttyivät parin sekunnin pimeyden jälkeen, kertoo Sivonen.

Tämän jälkeen valoihin on tehty parannuksia muun muassa uusimalla ikivanha syöttökaapeli ja vaihtamalla sähköinen suojaus varmemmin toimivaan tekniikkaan.

Arkistokuvat vuosilta 2016 ja 2017 osoittavat, että ykköskuusen valot on aseteltu ennenkin metrien korkeudelle maanpinnasta.

