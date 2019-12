Suomalaislapsia autetaan al-Holista, viranomaiset ratkaisevat äitien avustamisen – Lue, miten hankala asia al-Hol on ollut ministereille

Hallitus julkisti maanantai-iltana pitkään odotetun poliittisen linjauksensa Syyrian al-Holin suomalaislapsien ja äitien avustamisesta.

Hallitus haluaa kotiuttaa suomalaislapset niin pian kuin se on mahdollista. Lähtökohta on auttaa lapsia. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan viranomaisilla ei ole velvoitetta avustaa alueelle vapaaehtoisesti menneitä aikuisia, siis esimerkiksi lasten äitejä.

Käytännössä al-Holin kotiutuksia hoitavat viranomaiset ratkaisevat tapauskohtaisesti ja yksilöllisesti, mitä hallituksen linjaus käytännössä tarkoittaa ja miten lapsen etu parhaiten toteutuu. Viranomaisharkinnassa siis ratkeaa, seuraako lasta Suomeen myös tämän äiti.

Maanantai päätti puolen vuoden odotuksen siitä, mitä hallitus tahtoo

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vastaa tiistaina hallituksen edustajana koko opposition yhteiseen välikysymykseen Syyrian al-Holin suomalaislapsista ja -naisista. Välikysymyskeskustelussa selviää, miten oppositio suhtautuu hallituksen linjaukseen.

Hallituksen maanantai-illan linjauksen ja välikysymysvastauksen on määrä selventää Suomen linjaa sekavassa tilanteessa. Tähän asti hallituspuolueiden edustajien näkemykset ovat vaihdelleet puhujasta riippuen ja tietoa hallituksen aikeista on tullut julkisuuteen tipoittain.

Voit seurata eduskunnan välikysymyskeskustelua TV1:ssä kello 14.00 – 16.15. Koko keskustelun näet Yle Areenassa.

Hallitus joutuu ottamaan kantaa myös ulkoministerinsä toimintaan. Perussuomalaisten johdolla tehdyssä välikysymyksessä tivataan, onko hallitus ollut tietoinen Pekka Haaviston toimista ja hyväksynyt toimet yksimielisesti.

Samalla kun eduskunta äänestää keskiviikkona välikysymyksen jälkeen hallituksen luottamuksesta, äänestää se käytännöstä hallituksen al-Holia koskevasta maanantaisesta poliittisesta linjauksesta.

Yle julkaisi muutama päivä sitten kaksi kysymys-vastaus -juttua al-Holin tilanteesta. Lue jutut näistä linkeistä:

Lue, miten hallituksen linjaukseen päädyttiin tipoittain

Suhtautuminen al-Holin suomalaislapsiin ja naisiin on ollut kiistelty kysymys viime keväästä lähtien. Niin Juha Sipilän (kesk.) toimitusministeristöltä kuin Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin hallituksiltakin on tivattu, mitä Suomi aikoo tehdä.

Tästä koosteesta näet, mitä mieltä hallituksessa on milloinkin oltu lasten ja naisten kohtalosta Syyriassa. Al-Hol on ollut hankala aihe ministereille. Eduskuntavaalien jälkeen suorasanaista poliittista linjausta saatiin odottaa julkisuuteen maanantai-iltaan asti.

Sisäministeri Kai Mykkänen toukokuussa: täysi-ikäisiä Suomen kansalaisia ei haeta leiriltä. Matti Myller / Yle

Toimitusministeristön sisäministeri Kai Mykkänen, 24. toukokuuta:

Täysi-ikäisiä ei haeta leiriltä, lasten osalta selvitetään keinoja

Juha Sipilän toimitusministeristö joutui viime töikseen miettimään, miten Suomi toimii al-Holin suomalaislasten tapauksessa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) ilmaisi toimitusministeristön linjauksen: täysi-ikäisiä Suomen kansalaisia ei haeta leiriltä, mutta lasten osalta selvitetään keinoja, joilla heidät saataisiin Suomen viranomaisten haltuun. Lasten saaminen suomalaisviranomaisten haltuun vaati Mykkäsen mukaan kuitenkin huoltajien suostumuksen.

Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan monet leirillä olevista naisista ovat syvästi radikalisoituneita.

Jos Suomi haluaisi hakea kansalaisiaan leiriltä, se onnistuisi kyllä, sanoi leirillä henkilöiden siirroista vastaava upseeri. Hänen mukaansa kurdit järjestäisivät asian.

Presidentti Sauli Niinistö kesäkuussa: hallitus on ottamassa kantaa. Petteri Paalasmaa / All Over Press

Presidentti Sauli Niinistö 16. kesäkuuta:

Asia on varsin monitahoinen, hallitus ottamassa kantaa

Presidentti Sauli Niinistöltä kysyttiin kesäkuun Kultaranta-keskustelujen tiedotustilaisuudessa al-Holin leirillä olevista suomalaisnaisista ja pitäisikö heidän päästä takaisin Suomeen.

– Kuten edellinen hallitus ja nykyinen ministeri on korostanut, että asia on varsin monitahoinen. Minä jättäisin, kun hallitus on ottamassa siihen kantaa, niin keskustelut myöhempään, vastasi presidentti.

Enempää Niinistö ei ollut tuolloin valmis al-Holia kommentoimaan.

Antti Rinne pääministerinä kesäkuussa: ei harkita mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä. Yle

Antti Rinteen hallitus 27. kesäkuuta:

Ei ole tarkoitus tuoda ihmisiä Suomeen konsulipalvelun avulla

Pääministeri Antti Rinteen tuore hallitus vastasi al-Hol-kysymykseen eduskunnan kyselytunnilla 27. kesäkuuta.

Rinne sanoi, että hallitus hakee monimutkaiseen kysymykseen ratkaisua, joka tyydyttäisi suomalaisia moraalisesti ja eettisesti, mutta myös turvallisuusnäkökulmasta.

– Meillä ei ole mitään tarkoitusta lähteä tekemään sellaista toimintaa, jossa näitä ihmisiä lähdettäisiin esimerkiksi konsulipalvelun avulla tuomaan Suomeen, Rinne linjasi.

Rinteen mukaan hallitus ei harkinnut mitään erityisiä evakuointitoimenpiteitä, jotka perustuivat esimerkiksi konsulilainsäädäntöön.

Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi, mitä kesäkuussa oli tekeillä, seuraavasti:

– Hallitus selvittää tietysti, mitä apua mahdollisesti tarvitaan. Siellä on paljon pieniä lapsia. Mikäli Suomen kansalaiset hakeutuvat konsulaattiin, he saavat tietysti palata, sanoi Haavisto.

Kyselytunnilla pohdittiin myös, onko osa Syyriassa olevista suomalaisista mahdollisesti syyllistynyt rangaistaviin tekoihin. Rinne sanoi, että hallituksen tietojen mukaan kaikki suomalaisnaiset matkustivat alueelle ennen kuin se tehtiin Suomen rikoslaissa rangaistavaksi teoksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto joulukuussa: hallituksen on pyrittävä kansainvälisen oikeuden ja konsulipalvelulain mukaisesti kotiuttamaan ainakin lapset. Lehtikuva

Ulkoministeri Pekka Haavisto 2. joulukuuta:

Palautuksia valmistellaan tapauskohtaisesti, en painostanut konsulipäällikköä

Ulkoministeri Pekka Haavisto kiisti joulukuun alussa, että hän olisi painostanut ministeriön konsulipäällikköä al-Holin asioiden hoitamisessa itselleen mieluisaan suuntaan. Haavisto kiisti myös salaisen suunnitelman lapsien kotiuttamiseksi.

Ulkoministeriö on nimittänyt erillisen virkamiehen valmistelemaan kokopäiväisesti al-Holiin liittyviä asioita ja leirillä olevien palautusta tapauskohtaisesti.

Haaviston mukaan ulkoministeriö on toiminut oikeuskanslerin lokakuussa antaman päätöksen pohjalta. Sen mukaan hallituksen on pyrittävä kansainvälisen oikeuden ja konsulipalvelulain mukaisesti kotiuttamaan ainakin lapset.

– Ja mikäli lasten erottaminen vanhemmistaan on mahdotonta, ratkaisut pitäisi tehdä lasten edun ensisijaisuuden perusteella. Tässä päätöksessä edellytetään, että näitä lapsia tulisi auttaa kaikin keinoin. Tämä päätös on Suomen juridinen pohja tämän asian käsittelyyn, Haavisto sanoi.

– Oikeuskanslerin kannanoton jälkeen päätimme, että tämä on Suomen juridinen linja-asia. Nähtiin, että asiassa ei ole poliittista päätöstä, joka voisi tämän syrjäyttää, Haavisto sanoi.

Seuraavana päivänä, 3. joulukuuta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan enemmistö tyytyi ulkoministeri Haaviston selvitykseen tilanteesta. Vain valiokunnan perussuomalaiset äänestivät vastaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto 11. joulukuuta:

Ainakin lapset on saatava turvaan

Hallitus vaihtui joulukuussa, mutta ihmettely ulkoministeriä ja hallituksen linjaa kohtaan jatkui.

Koko oppositio yhtyi perussuomalaisten välikysymykseen, onko hallitus tuomassa al-Holin naisia ja lapsia Suomeen sekä onko eduskuntaa ja tiedotusvälineitä johdettu harhaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto tarkensi linjaansa.

– Ulkoministeriön toimintalinjaus on, että ainakin lapset on saatava turvaan, Haavisto sanoi.

Ulkoministerin mukaan erilaisia suunnitelmia on tehty kesästä lähtien siltä varalta, että leiri alkaa purkautua.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ihmetteli, onko Suomen valtiolla velvollisuus auttaa näitä naisia ja lapsia Suomeen.

Halla-aho myöntää, että Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata Suomeen.

– Tässä on kyse aikuisista naisista. He ovat Suomelle konkreettinen turvallisuusuhka. Suomeen tultua he voivat jatkaa terroristista toimintaansa, Halla-aho sanoo.

Pääministeri Sanna Marin joulukuussa: ulkoministeri Pekka Haaviston toimintalinjalle on hallituksen hiljainen hyväksyntä Yle

Pääministeri Sanna Marin 11. joulukuuta:

Haaviston toimintalinjalle on hallituksen hiljainen hyväksyntä

Tuore pääministeri Sanna Marin sanoi, ettei hänellä ole tietoa mistään viranomaisoperaatiosta, päivämääristä eikä henkilöistä.

Marinin mukaan al-Holia on käsitelty hallituksen iltakoulussa ja Haaviston toimintalinjalle on hallituksen hiljainen hyväksyntä.

Ylen saamien tietojen mukaan Suomi pyrkii aktiivisesti tuomaan al-Holin-leirillä olevat suomalaiset naiset ja lapset kotiin. Sen mukaisesti leirillä olevat suomalaiset pyritään tuomaan tilauslennoilla Suomeen pienissä erissä.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni joulukuussa: äitejä, jotka ovat menneet sinne itse osallistuakseen terroristiseen toimintaan, ei pidä auttaa. Yle

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni 11. joulukuuta:

Viattomia lapsia autetaan, ei äitejä

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni olisi valmis tuomaan lapset Suomeen ilman äitejä. Kulmunin mukaan pitäisi etsiä oikeudellinen perusta sille, että leirin äidit ja lapset voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan.

Kulmuni sanoi Ylen A-studiossa, että viattomia lapsia, jotka ovat joutuneet leirille omasta tahdostaan riippumatta, autetaan.

– Sen sijaan äitejä, jotka ovat menneet sinne itse osallistuakseen terroristiseen toimintaan, ei minun mielestäni pidä auttaa, Kulmuni totesi.

Kulmuni kertoi, että hallituksessa on yhteinen tahotila, että leirin lapsia halutaan auttaa.

– Ei kukaan halua vaarantaa suomalaisten turvallisuutta sillä, että tänne tuodaan mahdollisesti terroristiseen toimintaan osallistuneita ihmisiä.

Kulmuni teki myös sosiaalisen median Instagramiin kyselyn, pitäisikö al-Holista kotiuttaa vain lapset vai lapset ja äidit. Kun kysely oli herättänyt pahennusta, Kulmuni poisti kyselyn ja pyysi sitä anteeksi.

Presidentti Sauli Niinistö 15. joulukuuta:

Suomen tulee auttaa lapsia, sama velvoite ei ulotu äiteihin

Presidentti Sauli Niinistö tarkensi omaa kantaansa al-Holin lapsiin ja äiteihin omassa verkkokirjoituksessaan. Päivää aiemmin hän oli arvioinut, ettei itsekään ole ihan selkoa saanut, mitä kaikkea on tapahtunut.

Niinistön mukaan Suomen pitää auttaa lapsia.

– Oikeudellisesta velvoitteesta on näköjään esitetty eriäviä näkemyksiä, mutta yhtä kaikki; moraalinen velvollisuus on ilmiselvä, hän kirjoittaa.

Sama velvoite ei presidentin mukaan ulotu äiteihin, vaikka Suomen kansalaisina heillä on oikeus konsulipalveluihin.

– Ongelma tulee, jos lapsen auttaminen estyy siksi, että tosiasialliseksi ehdoksi tulee äidin sisällyttäminen samaan apuun. Linjaus tästä on keskeinen, niin hallituksen päätöksessä kuin välikysymyksessä.

Pääministeri Sanna Marin 16. joulukuuta:

Hallitus haluaa auttaa lapsia, ei velvoitetta aikuisten avustamiseen

Hallitus sai viimeinkin linjattua toimintatapansa maanantai-iltana. Pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus haluaa kotiuttaa suomalaislapset niin pian kuin se on mahdollista.

Lähtökohta on auttaa lapsia. Viranomaisilla ei ole velvoitetta avustaa alueelle vapaaehtoisesti menneitä aikuisia, siis esimerkiksi lasten äitejä.

Käytännössä viranomaisharkinnassa ratkeaa, seuraako kotiutettavaa lasta Suomeen myös tämän äiti.

LUE LISÄÄ:

Hallituksen al-Hol-linjaus: Selkeä tahtotila kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista, aikuisten avustamiseen ei ole velvoitetta

Onko Suomi palauttamassa “terroristeja”? 5 olennaista kysymystä al-Holin suomalaisten synnyttämästä turvallisuusuhasta

Al-Hol nostatti monta kiperää kysymystä: Voidaanko lapset erottaa äideistään, onko äidin äärimielipide riittävä syy lapsen huostaanotolle?

Ainakin viisi al-Holin leirillä olevaa naista haluaisi palata Suomeen, kertovat Ylen tavoittamat omaiset ja leirillä olevat naiset