Katso Ylen laulava joulukortti: Uutisjuontajat heläyttävät Kulkuset vuoden 1959 malliin

Archie And The Bulletins Featuring The Anchorettes vuonna 1999. Ylärivi vasemmalta: laulajat Satu Miettinen, Marjukka Havumäki, Minna Rinta-Tassi, rumpali Antti Parviala, solisti Arvi Lind, saksofonisti Jouni Kemppainen. Alarivi vasemmalta: kapellimestari ja basisti Kari Nihti, kitaristi Matti Pitsinki. Derrick Frilund/Yle