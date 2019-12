Kolmatta kertaa naimisissa oleva Sami Minkkinen hukkui vihapostiin, kun erosi vaimostaan – Milloin parin kannattaa luovuttaa?

Parisuhde on liian arvokas tuhlattavaksi siihen, että on yhdessä vain tavan vuoksi, sanoo parisuhdebloggaaja Minkkinen.

– Kahden ihmisen ero voi olla uuden onnen alku neljälle ihmiselle, sanoo tamperelainen parisuhdebloggaaja Sami Minkkinen.

Ehtona on, että eronneet löytävät uudet hyvät kumppanit. Onnen määrä voi kasvaa suuremmaksikin, jos pariskunnalla on lapsia.

– Ero voi olla lapselle helpotus.

Minkkinen muistaa itse toivoneensa vanhempiensa eroa, kun hän oli kymmenvuotias. Niiltä ajoilta on säilynyt todisteena päiväkirjamerkintä.

Vanhemmat erosivat nopeasti Minkkisen muutettua pois kotoa. Kaikkien elämä olisi voinut Minkkisen mukaan helpottua jo aiemmin.

Kun periaatteessa kaikki on hyvin

Väestöliitto tutki vuoden 2013 perhebarometrissa (siirryt toiseen palveluun) suomalaisten parisuhteita ja eroja. Puolet 2005 solmituista avo- tai avioliitoista oli päättynyt eroon. Vielä yhdessä olevista pareista suuri osa oli tyytyväinen suhteeseensa.

Nämä ihmiset eivät juurikaan ota yhteyttä Minkkiseen. Sen sijaan hän on saanut lukijoiltaan "satoja ja satoja" tarinoita siitä, kun parisuhteessa kaikki on periaatteessa hyvin, mutta ei oikein tunnu miltään.

Perhebarometrissä eronneiden yleisimpiä ongelmia olivat puolisoiden erilaiset arvot ja elämäntyylit, puolisoiden väliset keskustelut, vapaa-ajan käyttö sekä läheisyyden ja tunteiden ilmaisu.

Tämän Minkkinen tunnistaa.

Meidän pitäisi silittää enemmän toisiamme

Aina, kun Minkkinen kirjoittaa blogiinsa koskettamisesta, lukijoilta tulee tarinoita sen puutteesta. Puutteen voisi korjata parissa sekunnissa. Silitys ohimennen ei kestä kauempaa.

– Vihaan sanaa ruuhkavuodet! Mikä tekosyy. Kenellä on niin kiire, ettei ehdi ohimennen silittää toista? Ei se muuta vaadi, toisen huomioimista.

Minkkinen on kirjoittanut Havaintoja parisuhteesta -blogiaan vuodesta 2013. Alun perin blogi oli harrastus ja työkseen Minkkinen kuljetti esimerkiksi vanhuksille ruokaa. Nykyään Minkkinen elää blogilla ja sen tuomilla töillä. Takana on esimerkiksi Kielletty rakkaus -ohjelman tekeminen televisioon.

Minkkiselle lähetetyissä tarinoissa toistuu usein sama lause vähän eri muodoissa: Arki sujuu, mutta ei oikein tunnu miltään.

Ollaan lasten kanssa, käydään harrastuksissa, laitetaan ruokaa ja sovitaan lomista. Iltaisin istutaan sohvalla telkkarin edessä kännykkä kädessä.

Missään ei ole sinänsä mitään vikaa. Kosketus, seksi ja toisen huomioiminen kuitenkin puuttuvat. Siis kaikki mitä Minkkinen pitää tärkeänä parisuhteessa.

Ero voisi olla ratkaisu.

– En haluaisi, että kukaan eroaisi ilman että yrittää puhua, sanoo mies, joka on kolmatta kertaa naimisissa.

Mutta palataan Minkkisen eroon myöhemmin.

"Elämä ja parisuhde ovat tahroja sohvalla"

Muutama vuosi sitten Minkkinen sai tarinan naiselta, joka kotiin palatessaan löysi miehensä toisen naisen kanssa. Tilanne oli tyyppiä housut kintuissa.

Pariskunta ei syytellyt liikaa toisiaan, vaan he päättivät miettiä mitä seuraavaksi. He totesivat, että suhde oli mennyt tähän pisteeseen molempien ansiosta. Pettäminen oli merkki siitä, että on tehtävä jotain.

Pari päätti alkaa viettää aikaa yhdessä joka ilta. Jopa katsoa elokuvaa sylityksin.

Muutama hetki sitten nainen laittoi Minkkiselle viestiä taas. He olivat edelleen yhdessä ja onnellisia.

Pettäminen ei ole Minkkisen mielestä hyväksyttävää, mutta siitä voi seurata hyvää. Täydellistä ei ole.

– Elämä ja parisuhde ovat tahroja sohvalla ja naarmuja lattiassa. Jos yrittää tehdä sisustuslehden kantta, siinä pettyy väistämättä. Parisuhteessa on kaksi ihmistä ja ihminen on aina vähän kesken.

Sitä ei haluta ymmärtää. Olemme Minkkisen mielestä armotonta kansaa.

– Jäämme vellomaan virheen kohdalle. Jos jokin onnistuukin, nostamme aina vaan rimaa. Parisuhde ei ole irrallaan odotuksistamme. Olemme kuitenkin miltei kaikki riittävän hyviä, Minkkinen toteaa.

Sitä ei ole helppo ymmärtää. Minkkisellä itsellään se vaati vuosien terapian. Minkkisen lapsuuden perheessä kaikki ei ollut kunnossa ja hän yritti paikata tilannetta omalla toiminnallaan.

Kasvoi kiltti poika, joka hakee suorituksilla kiitosta. Sami unohtui, kun eli toiselle.

– Parisuhde on mieletön peili nähdä, millainen on. Olen aina ollut kallellaan vahvatahtoisiin naisiin, ja he ovat laittaneet peilin lähelle naamaa, katsopas Sami millainen olet. Koiran kanssa menin samaan koppaan, jos käsky kävi.

Rehellisyys satuttaa vähemmän kuin epärehellisyys

Minkkinen itse on eronnut julkisuudessa eli omassa blogissaan. Erosta kertominen johti hänet myrskyn silmään. Lukijoilta satoi palautetta ja vihaviestejä.

Yksi syy voimakkaaseen reaktioon oli se, että eron hetkellä yhteinen lapsi oli vielä vauva. Uusi rakkaus löytyi myös nopeasti.

Törkykommentit isyydestä ja ihmisyydestä menivät ihon alle.

– Se oli hirveää aikaa.

Minkkinen toivoo, että jokainen miettisi ennen nettikommenttinsa kirjoittamista kymmenen minuuttia. Mari Siltanen / Yle

Minkkinen toisaalta ymmärtää haukkujia. Hän ei avannut eron syitä blogissaan, koska muutoin hän olisi tullut kertoneeksi liikaa myös vaimostaan. Vaikka Minkkinen on avoin elämästään, menee blogissakin raja yksityisen ja julkisen välillä.

– Siitä saattoi syntyä kuva, että minä vain lähdin. Että olin taas yksi mies, joka ei kestä vauva-arkea.

Ei ero mennyt mitenkään täydellisesti. Minkkisen olisi mielestään pitänyt olla rehellisempi, vaikka olikin kaiken keskellä aivan sekaisin.

– Rehellisyys satuttaa vähemmän kuin epärehellisyys.

Ensimmäisen eron aikaan julkisuus ei ollut osana kuviota ja Minkkinen sanoo olleensa keskeneräinen ihmisenä. Hän ei osannut toimia paremmin, mutta on vanhalle itselleen armollinen.

– Mikä on oppikirjamainen ero? Eihän semmoista ole olemassakaan. Jokainen meistä on eronnut vähän hassusti.

Milloin ero on oikein?

– Jos herää aamuun, jolloin puoliso ei tunnu omalta tai rakkautta ei enää ole, ei kannata vielä hätkähtää, aloittaa Minkkinen.

Hetkiin ja tunnelmiin ei Minkkisen mukaan kannata jäädä kiinni, jos on päättänyt vanheta toisen kanssa.

Moni ero jäisi toteutumatta, jos ihmiset uskaltaisivat sanoa mitä haluavat ja tarvitsevat.

– Ei toinen voi tietää, jos hänelle ei sano, Minkkinen painottaa.

Ongelma löytyy useimmiten siitä toisesta, kun “se ei koskaan”. Minkkinen on eri mieltä.

Minkkinen asettelee peiliä. Voisi miettiä onko itse sanonut kaiken ja ollut hyvä vai ihan hirvittävä. Miten on puhunut toiselle?

Töitä parisuhteen eteen ei pidä tehdä. Minkkinen vihaa koko käsitettä.

– Kun teemme töitä, niin niitä sitten tehdään hampaat irvessä. Parisuhteessa ollaan yhdessä, otetaan aikaa toiselle.

Minkkinen ehdottaa vaikka viikkopalaverin laittamista kalenteriin. Instagramin pläräämisen sijaan voisi olla yhdessä joka ilta kymmenen minuuttia.

– Parisuhde on aivan liian arvokas asia tuhlattavaksi siihen, että sen elää vailla aitoa rakkautta toista kohtaan pelkästään tavan vuoksi tai lapsien vuoksi, sanoo Minkkinen.

Leskirouva muistutti pienistä iloista

Jouluun ei ole enää montaa päivää. On ainakin teoriassa aikaa olla läheisten kanssa.

Minkkinen muistaa yhden tarinan leskirouva Helmistä. Minkkinen tapasi noin 94-vuotiaan Helmin ollessaan ruokakuskina. Helmillä oli yksi toive.

– Hän sanoi, että voi kun saisi nukahtaa miehen viereen. Helmi piti pienen tauon ja lisäsi, että ennen kun nukahdettaisiin, niin se mies vähän kutittelisi minua. Ehkä siinä on se joulun sanoma, kutitelkaa vähän toisianne.