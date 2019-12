Analyysi: Sanna Marinin pikainen nousu sekoitti maailman lehdistön – Suomi on outo lintu, joka herättää Britanniassa kateutta

Britanniassa haluttiin tietää, miksi Suomessa voi nousta näin vauhdikkaasti pääministeriksi. Virossa Sanna Marinia on moitittu kassatytöksi, josta tuli pääministeri.

Britanniassa haluttiin tietää, miksi Suomessa voi nousta näin vauhdikkaasti pääministeriksi. Virossa Sanna Marinia on moitittu kassatytöksi, josta tuli pääministeri. AFP / Lehtikuva

Maailman nuorin pääministeri. 34-vuotias nainen. Köyhistä oloista. Sokoksen kassa.

Tämä kaikki pyörii päässäni varhain perjantaiaamuna, kun matkustan Lontoon Gatwickin lentokentältä Victorian asemalle. Viereisellä penkillä istuu vapaalle vaihtanut konduktööri. Lehtien otsikot kirkuvat pääministeri Boris Johnsonin murskavoittoa Britannian vaaleissa.

Konservatiivit saivat Britannian 650-paikkaisen parlamentin alahuoneeseen 364 edustajaa. Työväenpuolue romahti.

Kun kohteliaisuudet Britannian vaaleista on vieruskaverin kanssa vaihdettu (rautatieläinen ei kannata konservatiiveja), näytän hänelle kuvaa Suomen uudesta pääministeristä.

Nimi ei tule mieleen, mutta yhden asian konduktööri muistaa.

– Teillä on maailman nuorin pääministeri.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) nopea nousu valtaan herätti maailmalla valtavan kiinnostuksen (siirryt toiseen palveluun). Valtioneuvoston kansliaan tuli viime viikolla yli 400 haastattelupyyntöä.

Myös Ylen politiikan toimitukseen satoi kommenttipyyntöjä Puolasta, Skotlannista, Englannista ja Australiasta. Sain tehtäväkseni vastata kyselyihin ja haastattelupyyntöihin. Kaikki halusivat tietää, kuka on 34-vuotias Sanna Marin.

Varautuneena kansana britit rakastavat saunajuttuja.

Eniten hämmästyttivät kysymykset. Maailmalla ihmetellään asioita, jotka ovat suomalaisille päivänselviä.

Miten pienituloisen perheen tytär voi päästä yliopistoon? Miksi poliitikot ovat Britanniassa paljon vanhempia kuin Suomessa? Onko pääministerillä Suomessa enemmän valtaa kuin presidentillä?

Eniten ihastusta herätti, kun kerroin, miten kansanedustaja Sanna Marin kävi pari vuotta sitten saunomassa naistoimittajien kanssa. Varautuneena kansana britit rakastavat saunajuttuja.

Brittien mielestä on eksoottista, että Suomessa myös poliitikot laittavat lapsensa päiväkotiin. Tai että Marin on työskennellyt Sokoksen myyjänä.

Kun Emmanuel Macron nousi Ranskan presidentiksi 2017, hänellä oli vähemmän poliittista kokemusta kuin Marinilla.

Torstaina pääministeri Marin osallistui ensimmäiseen huippukokoukseensa Brysselissä. AFP / Lehtikuva

Kaikki eivät ole Marinin valinnasta haltioissaan. Viron sisäministeri Mart Helme on paheksunut, miten myyjätytöstä on tullut Suomen pääministeri. Helme edustaa oikeistopopulistista Ekre-puoluetta.

Helme tosin kiiruhti jo korjaamaan, että mielipide oli vain hänen omansa eikä edusta Viron virallista linjaa. Naapurisuhteet ennen kaikkea.

Sanna Marinia koskevat kysymykset kertovat omaa kieltään maailman menosta. Kun Emmanuel Macron nousi Ranskan presidentiksi 2017, hänellä oli vähemmän poliittista kokemusta kuin Marinilla.

Siitä ei tehty numeroa. Macron oli tuolloin 39-vuotias.

Pääministeri Sanna Marin osallistui ensimmäiseen huippukokouksensa jo torstaina. Olivier Hoslet / EPA

Puolalaiset halusivat tietää, millainen on Marin, jonka on kasvattanut kaksi naista. Kysymys kuului, syntyikö Suomessa kohu siitä, että pääministeri on kasvanut sateenkaariperheessä.

Ei syntynyt. Seksuaalinen suuntaus ja perhekäsitys olivat Suomessa uutisia presidentinvaaleissa 2012, kun vihreiden Pekka Haavisto kampanjoi yhdessä puolisonsa Antonio Floresin kanssa.

Suomesta piirtyy nuoren pääministerin kautta kuva maana, jossa nuorelle naiselle on kaikki mahdollista.

Marinin nousussa on hyvän tarinan ainekset. Hän kasvoi vastuuseen Tampereen kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Marin johti puhetta maratonistunnoissa, joissa kyseltiin liito-oravista ja hiljaisista raitiovaunuista, joiden alle huonokuuloinen saattaa vahingossa jäädä.

Suomesta piirtyy nuoren pääministerin kautta kuva maana, jossa nuorelle naiselle on kaikki mahdollista. Se on hyvää mainosta, mutta ei vastaa täysin todellisuutta.

Ei ainakaan liike-elämässä.

Kauppakamari julkaisi viime viikolla tutkimuksen naisten osuudesta pörssiyhtiöissä. Tutkimuksen mukaan yhdentoista pörssiyrityksen johtaja on nainen. Eteenpäin on menty, mutta luku on yhä pieni. Selvityksessä oli mukana 124 yritystä.

Tarina köyhän tytön tiestä huipulle piristää. Etenkin, kun Britannian konservatiivihallituksella ei ole aikomustakaan muuttaa yliopistoja maksuttomaksi, eikä aloittaa kunnallista päivähoitoa. Pääministeri Boris Johnson keskittyy ajamaan Britannian EU-eron läpi.

Nyt seuraava kysymys kuuluu: kestääkö Marinin hallitus?

Uuden pääministerin on saatava puolelleen myös SDP:n vanhat duunarikannattajat.

Marinin viikko julkisuuden lemmikkinä oli lyhyt. Tällä viikolla pääministeri Sanna Marinilla on edessään kotimaan politiikan karu arki.

Oppositio on tehnyt välikysymyksen ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta. Tiistaina hallituksen on vastattava, mikä Suomen linja on al-Holin suomalaislasten ja -naisten palauttamisessa.

Pääministerin on pidettävä kasassa viiden puolueen hallitus. Hänen on vastattava perussuomalaisten kannatuksen nousuun. Se oli Ylen marraskuun mittauksessa 24,3 prosenttia.

Ja jäljellä ovat vielä omat: SDP:n suosio on 13,2 prosenttia. Uuden pääministerin on saatava puolelleen myös SDP:n vanhat duunarikannattajat.

