Emmi Nuorgamin kolumni: Uusi vuosi, uusi sinä! Millaista tarinaa kerrot elämästäsi?

Joulukuusi on hädin tuskin ehtinyt tiputtaa neulasensa, kun ensimmäiset kinkunsulatusvinkit ilmestyvät lehtitelineisiin. Vuoden vaihteessa on jotakin taianomaista. Tähtisadetikut ja sampanjapullot päättävät ajanjakson, jolloin saa “hyvällä omatunnolla” herkutella joulusuklailla ja vetäytyä sohvalle joululahjapyjamassa. Tämän jälkeen on tärkeää palata tehokkaaksi ja tuottavaksi ja ennen kaikkea päättää, millainen alkaneesta vuodesta tulee.

Muistelen kaiholla niitä aikoja, kun uusi vuosi toi vain uuden ruokavalion. Enää ei riitä ruokavalion muutos, eikä edes tipaton tammikuu, vaan elämä otetaan haltuun monella muullakin saralla. Oma olemus tulee virittää huippuunsa myös ulkonäön, uran, vanhemmuuden ja sisustuksen saralla.

Poppaskonstit harvoin toimivat. Vielä vähemmän sellaiset, jotka tehdään, koska ne näyttävät hyvältä somessa.

Olen viimeisten vuosien aikana lukenut kymmeniä viime vuosisadan alkuun sijoittuvia romaaneja. Kaikkia näitä on yhdistänyt paitsi puute ja kova työnteko, myös naapureiden vuoksi pystytetyt kulissit. Kulissien takana on ollut surua, väkivaltaa ja tavallisuutta, joiden ei ole ajateltu kestävän päivänvaloa. Nyt sata vuotta myöhemmin nuo kulissit on siirretty sosiaaliseen mediaan. Vai oletteko joskus kuulleet konmarittajasta, joka ei olisi julkaissut instagramissa kuvaa pystypäin järjestetyistä pikkuhousuista?

Yhteiskuntatieteilijä ja lihavuustutkija Hannele Harjusen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kyse on uusliberalistisesta yhteiskunnasta, jossa tehokkuus ei jää työpöydälle vaan ulottuu kotiin ja ulkonäköön saakka.

Olemme niin tottuneita arvioimaan itseämme, ettemme edes huomaa sitä. Esimerkiksi televisiossa sisustus-, järjestely- ja painonhallintaohjelmat kulkevat käsi kädessä. Niissä lähes poikkeuksetta alaluokkaisella lihavalla ihmisellä on sotkuinen koti, mutta kuuden viikon tehokuurin jälkeen sekä koti että kroppa kiiltävät. Näin laiska ja saamaton päähenkilö on muutettu kelvolliseksi yhteiskunnan jäseneksi, jolla on mahdollisuus menestykseen ja luokkahyppelyyn.

Myös japanilaisen Marie Kondon lanseeraama elämänhallintametodi Kon Mari on someaikakauden lapsi. Konmarituksen saloihin opastava self help -opas käynnisti ketjureaktion, jossa henkilön arvoa ja onnistumista mitataan sillä, miten paljon tavaraa hän heittää roskiin. Ensin kaikki kodin esineet saavat hyvin inhimillisen tarkoituksen. Kysymme itseltämme, että tuottaako tämä juustoraastin tai käsipyyhe minulle iloa? Mikäli ei, saa pyyhe mennä. Sen jäljeen surffaamme Marie Kondon verkkokauppaan (siirryt toiseen palveluun) ja hankimme lisää esineitä, jotka “palauttavat kodin positiivisen ilmapiirin”.

Valkoinen koti ja puhdas ruokapöytä viestivät hallinnasta ja hillinnästä.

Tässä tapauksessa positiivinen ilmapiiri tarkoittaa tietysti minimalismia. Valkoisia, harkittuja linjoja, energisoivia kristalleja ja ruusukultaisia yksityiskohtia. Ei ole sattumaa, että valkoisuus ja ruusukulta yhdistävät somen suosituimpia vaikuttajia ja tykätyimpiä kuvia.

Valkoinen koti ja puhdas ruokapöytä viestivät hallinnasta ja hillinnästä. Vain 130 tuhatta seuraajaa Instagramissa kerännyt Maria Veitola voi julkaista kuvan kaikille pinnoille kertyneistä, lapsiperheissä kovin yleisistä kasoista. Meidän tavallisten ihmisten julkaisemat kasat kirvoittavat korkeintaan järkyttyneitä kommentteja Jodeliin.

Joulun jälkeen tämä karsimiseen ja elämäntaparemontteihin kannustava ilmapiiri tuntuu erityisen irvokkaalta.

Onko todella niin, että vain kerran vuodessa me saamme olla ihan tasan juuri sellaisia kuin olemme ja lopun vuotta kerromme tarinaa ideaalista itsestämme?

Ehkäpä tänä vuonna suosituin elämäntaparemontti voisikin olla tavallisuus. Lupaus elää elämää, joka ei perustu siihen, millaisen tarinan siitä voi somessa kertoa vaan siihen, mikä itsestä tuntuu hyvältä.

Radikaalein meistä jättää jopa jonkun somepäivityksen väliin ja nauttii kevään ensimmäisestä tulppaanikimpusta ihan itsekseen. Siinäpä elämäntaparemonttia kerrakseen.

Emmi Nuorgam

Kirjoittaja on entinen ammattisomettaja ja nykyinen antikonmarittaja, joka säästi muutossa tavaroita, joita voi joskus tarvita.

