Maalittaminen ja pahoinpitelyt vaanivat vanginvartijaa – Syyttäjä hakee vankiloissakin toimivan, aseistautuneen UB-jengin lopettamista

Rikollisjengi UB:n eli United Brotherhoodin ja sen alajärjestö Bad Unionin ympäri Suomen levittäytyvät rikostutkinnat ja oikeudenkäynnit etenevät oikeuteen Turussa jo ensi vuoden alussa.

Vuoden alussa oikeus alkaa puida juttua, jossa rikollisjengi UB on poliisin mukaan kuljettanut ja levittänyt suuria määriä huumeita Turun Saramäen vankilaan.

Poliisin mukaan UB on hoitanut koko ketjua huumehankinnasta ja aineiden Turun vankilaan kuljettamisesta huumeiden levitykseen ja myyntiin.

Poliisin syksyisen tiedotustilaisuuden mukaan UB:n valta vankiloissa on kasvanut. Jengi on painostanut vankilan muita vankeja ja heidän omaisiaan.

Heti vuoden alusta Itä-Uudemaan käräjäoikeus saa käsiteltäväkseen myös kanteen, jossa syyttäjä ja poliisihallitus hakevat liivijengi-UB:n lakkauttamista.

Lakkauttamisperuste on muun muassa rikollisryhmän sotilaallinen järjestäytyminen ja jykevä aseistautuminen.

Rikollisjärjestöjä ovat muualla Euroopassa lakkauttaneet muun muassa Saksa, Tanska ja Alankomaat.

Viime syksynä toteutuneen UB-suuriskun jäljiltä poliisi on alkanut saada myös esitutkintojaan valmiiksi eri puolilla maata.

Vuoden alussa valmistuu esimerkiksi Helsingin ja Tuusulan seudun UB-juttu ja sen osana Turkuun ulottuva kiristystutkinta.

Eri puolilla maata operoiva syyttäjäryhmä haluaa ottaa oikeudenkäynneissä käyttöön myös niin sanotun koventamisperusteen. Toteutuessaan tuomion ankaroittamisperuste tietää kolmasosan lisäystä tuomioon.

Vankiloissa tilanne päälaellaan: pelkääjävankien määrä lisääntynyt

Suomen vankiloissa UB-ryhmä on poliisin mukaan saavuttanut vaikutusvaltaa ainakin Turun ja Riihimäen vankiloissa.

Poliisin mukaan UB on pitänyt vankiloissa yllä väkivallan uhkaa muiden vankien ja omaisten kiristämiseen. Myös vankien välinen väkivalta on lisääntynyt.

Viime aikoina myös Vankilavirkailijain Liitto on ollut huolissaan jäsenistöönsä eli vankiloiden henkilökuntaan kohdistuvasta maalittamisesta ja virkamiesten turvallisuudesta.

Vankilavirkailijain Liiton tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) suomitaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonia (r.) siitä, ettei hän olisi reagoinut virkamiehiin kohdistuneisiin pahoinpitelyihin eikä vankien väliseen lisääntyneeseen väkivaltaan.

Ministeri on nyt vastannut viestiin (siirryt toiseen palveluun) ja vakuuttaa, että järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen puututaan nykyistä vahvemmin.

Turun vankilan vartija ja Vankilavirkailijain Liiton hallituksen jäsen Pekka Puolitaival kertoo maalittamisesta.

– Henkilökunnasta ja heidän omaisistaan koetetaan hankkia tietoa, jota pyritään käyttämään hyväksi. Rikolliset tekevät myös jatkuvalla syötöllä kanteluita virkamiehistä. Vartijoiden päätöksentekoon koetetaan näin vaikuttaa.

Puolitaival kertoo, että vaikka työ muurien sisäpuolella on pääsääntöisesti turvallista, myös vankiloiden säästöjen aiheuttama liian vähäinen henkilöstömäärä luo turvattomuutta.

Yli 30 vuoden kokemuksella puhuvan Puolitaipaleen mukaan vankiloiden suljetuilla osastoilla on nyt aiempaa enemmän "pelkääjävankeja".

– Koko systeemi on mennyt päälaelleen. Ennen suljetulle laitettiin vangit, jotka ovat niin sanotusti hankalia. Nykyään siellä on niitä, joilla on rajoituksia tutkintasyistä sekä "pelkääjiä".

Pelkääjien määrään on vaikuttanut jengiytyminen vankilassa.

– Varmasti on vaikuttanut, sillä pelkääjiä on nykyään hyvin paljon.

Vaarallisille vangeille on tulossa omat osastot, kertoo Rikosseuraamuslaitos eli RISE. Osastojen sijoituspaikoiksi on kaavailtu alustavasti Turkua, Riihimäkeä ja Sukevaa.

Puolitaival pitää vaarallisten vankien omia osastoja mainiona uudistuksena.

Vartija Pekka Puolitaival penää vangeille "lusimisrauhaa". Kuvassa sellejä Turun Saramäen vankilassa. Arkistokuva. Kalle Mäkelä / Yle

– Se on hyvä askel. Annetaan lusimisrauha niille, jotka vankeusrangaistuksensa rauhassa haluavat suorittaa. Taataan rauha vankilassa kaikille.

Puolitaipaleen mukaan myös henkilökunnan turvatarkastukset ja vaatteiden alle näkevät "bodyskannerit" olisivat hyvä uudistus. Myös niitä kaavaillaan RISEn mukaan vankilaan – siis jos jostain löytyisi rahaa.

– Ne luovat oikeusturvaa henkilökunnalle. Naapurimaissa tällaisia käytäntöjä on ollut jo tovin. On mielestäni hyvä, kun tiedetään, että koko henkilökunta, kaikki vierailijat ja lomailevat vangit tarkistetaan mennen tullen.

Puolitaipaleen mukaan kaikkien vankilassa kulkijoiden tarkastaminen pienentää rikollisryhmien mahdollisuutta kiristää vankilassa ja ulkopuolella liikkuvia.

Pahoinpitelyt ja pula riittävästä väestä huolestuttaa

Rise kertoo lähettäneensä vankiloihin tiedotteen sekä keväällä että syksyn alussa. Tiedotteessa kerrottiin, että väkivallan uhka vankiloissa on kohonnut.

Turun vankilan vartija Pekka Puolitaival ei väitä, että vartijoiden pahoinpitelyt olisivat vankiloissa lisääntyneet.

– Pahoinpitelyitä on sen sijaan tapahtunut vankiloiden ulkopuolella. On huolestuttavaa, että puolen vuoden sisällä on tapahtunut kahdeksan pahoinpitelyä. Onhan se huomattava lisäys.

Puolitaival yhtyy myös syyttäjän näkemykseen, että rikollisjengit ovat sotilaallisesti järjestäytyneitä.

– Onhan se toki organisoitu ryhmä. Ja päämääränä on mahdollisimman iso raha, jolla toimintaa voidaan pyörittää.

Vartija Pekka Puolitaival kertoo, että henkilökunnan pahoinpitelyjä on tapahtunut vankilan muurien ulkopuolella aiempaa enemmän. Arkistokuva Turun Saramäen vankilasta. Kalle Mäkelä / Yle

Vartija Pekka Puolitaival luettelee myös muita henkilökunnan huolenaiheita – aiheita, jotka eivät liity mitenkään rikollisjengeihin.

– Rikosseuraamuslaitoksen rahankäyttö ja ulkoistukset huolestuttavat. Koko ruokahuolto ja kiinteistöhuolto on ulkoistettu ja uudistus on käynyt kalliiksi. Rahaa pitäisi riittää paremmin käytännön toimintaan.

Vartija ei unohda muurien sisäpuolella rangaistustaan suorittavaa vankia.

– Vankien työtoimintaa ajetaan koko ajan alas. Se on surullista. Jos vangista pitää tehdä yhteiskuntakelpoinen, työ on se asia, jota ihminen tarvitsee pärjätäkseen elämässä.

