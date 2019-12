Saamenkielinen Frozen II nosti tunteet pintaan – "Sanoin lapsille, että nyt kannattaa nauttia"

Riitta Lehtola on muistuttanut lapsiaan Uula ja Sammeli Kososta siitä, että saamenkielisen animaation näkeminen on ainutlaatuinen tilaisuus.

Riitta Lehtola on muistuttanut lapsiaan Uula ja Sammeli Kososta siitä, että saamenkielisen animaation näkeminen on ainutlaatuinen tilaisuus. Aslak Paltto / Yle

Kyseessä on ensimmäinen pohjoissaameksi puhuttu Disneyn animaatioelokuva.

Jännittynyt, mutta iloinen joukko odottaa lauantaina iltapäivällä malttamattomana historiallista hetkeä saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa. Monet ovat pukeutuneet parhaimpiinsa. Juoksenteleepa käytävällä myös muutama Anna ja Elsa.

Käynnissä on pohjoissaamenkielisen Frozen II -elokuvan (pohjoissaameksi Jikŋon) ennakkonäytös, joka järjestettiin lauantaina yhtäaikaa ympäri Saamenmaata sekä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suuri elokuvatuotanto on dubattu saameksi.

Frozen on yksi Disneyn kaikkien aikojen tuottoisimmista elokuvista. Elokuvan toiseen osaan on haettu inspiraatiota Saamenmaalta ja saamelaiskulttuurista. Sen vuoksi elokuva onkin herättänyt valtavaa kiinnostusta lasten lisäksi myös aikuisissa.

Inarilainen Riitta Lehtola on muistuttanut lapsiaan jo useasti, kuinka merkittävästä asiasta on kyse.

– Olen yrittänyt pojille kertoa, että koskaan aiemmin ei tällaista ole ollut ja koska tämä on ensimmäinen kerta, niin nyt kannattaa nauttia, toteaa Lehtola.

"Jospa lapset alkaisivat leikkimään saameksi"

Elokuvan ensisävelet kajahtavat täydessä salissa. Kaksi tuntia kuluu nopeasti jännittävän tarinan ja laulujen maailmassa.

Inarilainen Elle-Máret Näkkäläjärvi on liikuttunut elokuvan nähtyään. Omalla äidinkielellä puhuttu elokuva koskettaa erityisen voimakkaasti. Sisältö tulee lähelle eri tavalla, kun sen kuulee omalla kielellään.

Elle-Máret Näkkäläjärvelle elokuvakokemus oli ainutlaatuinen. Omalla äidinkielellä kuultu elokuva tuo asiat lähemmäs kuin uskoisikaan. Ritva Torikka / Yle

– Elokuvasta tuli todella hyvä fiilis. Hauskanpito elokuvassa nauratti aivan eri tavalla, kun se oli saameksi, kertoo Näkkäläjärvi.

Äitinä hän muistelee aikaa, kun lapset olivat pienempiä. Kaikki leikit käytiin suomen kielellä, koska lasten hahmot puhuivat esimerkiksi tv-ohjelmissa poikkeuksessa suomea. Nyt, kun Frozen-hahmot osaavatkin puhua saamea, haaveilee Näkkäläjärvi kuulevansa myös saamenkielisiä leikkejä.

– Kun Anna, Elsa ja Olaf puhuvat saamea, ehkä leikitkin vaihtuvat saamenkielisiin. Lapset saavat uuden kielenkäyttöpaikan, kun lelut osaavat muutakin kuin suomea tai englantia, pohdiskelee Näkkäläjärvi.

Näkkäläjärven mielestä pohjoissaame sopi elokuvaan erityisen hyvin. Hyvää tarinaa hän osasi muutoinkin odottaa, kun kyseessä on Disneyn kaltainen suuri tekijä.

Elokuva kosketti myös inarilaisen Henna Lehtolan sydäntä harvinaisella tavalla.

– Tuntuu, etten löydä sanoja. Elokuva oli niin upea, Lehtola sanoo.

Lehtola oli tyytyväinen siihen, ettei Frozen II ollut perinteinen prinsessasatu sankareineen ja rakkaustarinoineen.

– Merkitys oli syvempi, kun Disney oli ottanut tarinaan mukaan sekä saamelaisten että muiden alkuperäiskansojen historiaa.

"Me onnistuimme"

Myös Rovaniemellä elokuvaa katsottiin lauantaina täydessä salissa.

Piia Nuorgamille elokuvan näkeminen oli erityisen jännittävää. Nuorgam on ollut mukana saamelaisten asiantuntijoiden ryhmässä, joka neuvoi Disneyta saamelaisten huomioimisessa elokuvassa.

– Olemme yrittäneet tosissamme, että elokuva olisi sopivalla tavalla tehty. Ihmiset tuntuivat olevan tyytyväisiä elokuvan jälkeen ja olin itse tietysti valtavan onnellinen, että työmme tuntui onnistuneen, Nuorgam kertoo.

Piia Nuorgam oli osa saamelaisten asiantuntijaryhmää, joka neuvoi Disneyta saamelaiskulttuurin käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Inger-Elle Suoninen / Yle

Suora palaute Nuorgamille tuli saman tien omilta lapsilta.

– Lapseni sanoivat, että elokuva oli ensimmäistä parempi. Ajattelin, että sitten me olemme onnistuneet!

Pohjoissaamenkielisen Frozen II eli Jikŋon 2 -elokuvan ensi-ilta on Suomessa 25.12.2019 yhtä aikaa muiden pohjoismaisten kieliversioiden kanssa.

Lue lisää:

Saameksi puhutun Frozen II -elokuvan ääninäyttelijät julki – mukana joukko saamelaistaiteilijoita kolmesta maasta

Frozen II -elokuva sai maailmanensi-iltansa – elokuvaan haettiin onnistuneesti inspiraatiota pohjoisen luonnosta ja saamelaiskulttuurista