Analyysi: Harvey Weinstein -kohua 2 vuotta ja 2 kuukautta – useita syytöksiä eikä vielä yhtään rangaistusta

Elokuvatuottaja Harvey Weinstein poistumassa oikeussalista New Yorkissa 6. joulukuuta. Eduardo Munoz Alvarez / AFP

Viime viikolla moni vetäisi piparin väärään kurkkuun. Elokuvamoguli Harvey Weinstein oli Yhdysvalloissa pääsemässä 25 miljoonan dollarin sopimukseen oikeudenkäynnissä, jossa yli 30 naista syytti häntä seksuaalirikoksista.

Uutisen kovin osuus tulee tässä: Weinsteinin ei tarvitsisi myöntää tekojaan, eikä maksaa summaa omasta taskustaan.

Korvauksen hoitaisi Weinsteinin konkurssiin menneen yhtiön vakuutus. Samalla Weinstein selättäisi lähes kaikki häntä vastaan nostetut syytökset, jotka vaihtelevat seksuaalisesta häirinnästä raiskaukseen.

Tässäkö tämä oli? Moni purki pettymystään. Osa asianomistajista perusteli sopimusta sillä, että toinen vaihtoehto olisi ollut jäädä kokonaan tyhjän päälle. Muun muassa näyttelijä Katherine Kendall sanoi hyväksyneensä ehdot, jotta muut eivät olisi jääneet ilman korvausta.

– En pidä siitä, mutta en tiedä, miten hänet saadaan kiinni, Kendall sanoi New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Kaikki alkoi yli kaksi vuotta sitten

Kaikki sai alkunsa lokakuussa 2017, kun New York Times -lehti julkaisi Weinsteinista artikkelin (siirryt toiseen palveluun), joka sytytti metoon liekkeihin. Siinä Rose McGowan ja Ashley Judd kertoivat kokemuksistaan elokuvatuottajan tallissa.

Tähän mennessä yli 70 naista on syyttänyt Weinsteinia eriasteisesta seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta tai raiskauksista. Heidän joukossaan on ollut sellaisia tähtiä kuin Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Salma Hayek ja Mira Sorvino.

Vuonna 2017 Weinstein julkaisi New York Timesissa tunteellisen vastineen (siirryt toiseen palveluun), jossa hän vetosi siihen, että 1960- ja 1970-luvuilla kulttuuri oli toinen. Hän pyysi anteeksi ja sanoi yrittävänsä voittaa demoninsa.

Oikeudessa Weinstein on kiistänyt häntä kohtaan esitetyt syytteet. Jos alustava korvaussopimus nyt toteutuu, Weinsteinin ei tarvitse myöntää syyllisyyttään.

Takuut tuplattiin, Weinstein luksussairaalassa

Närkästystä on aiheuttanut myös se, että Weinstein ei tunnu pitävän erityisen matalaa profiilia.

Hän on ollut vapaalla miljoonan dollarin takuita vastaan. Summa tuplattiin viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), koska Weinsteinin epäiltiin peukaloineen jalkapantaa, jolla hänen liikkeitään seurataan.

Tällä viikolla Weinstein korosti The New York Postille (siirryt toiseen palveluun) tehneensä pioneerityötä nostaessaan monia naispuolisia elokuvantekijöitä ja näyttelijöitä esille jo 30 vuotta sitten, silloin “kun se ei ollut muodikasta”.

– kaikki se on mitätöity ja minut on unohdettu, Weinstein sanoi lehden mukaan.

Haastattelu tehtiin luksussairaalassa, jossa elokuvatuottaja toipuu selkäleikkauksesta. Lehden mukaan moguli suostui haastatteluun, koska halusi osoittaa, että viime viikkoinen ilmaantuminen oikeuden eteen rollaattorin avustuksella johtui todellisesta vaivasta, eikä yrityksestä kalastella sympatiaa.

Lokakuussa Weinstein oli vielä ulkoilukunnossa. Tuolloin hän ilmestyi seurueineen newyorkilaiselle klubille. Siellä esiintyvä koomikko Kelly Bachman ihmetteli settinsä aikana ääneen, miksi Weinstein oli päästetty paikalle. Osa yleisöstä buuasi ja yksi kehotti Bachmania pitämään mölyt mahassaan.

Bachman, joka on itse raiskauksen uhri, perusteli protestointiaan The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun) sanomalla, että iso osa raiskauskulttuurin vastaisesta työstä lankeaa edelleen uhreille.

– Meidän täytyy huutaa, koska muut ovat hiljaa, buuavat tai käskevät meidän tukkia turpamme. Haluan, että on normaalia sanoa, jos huoneessa istuu elefantti. En halua tottua jakamaan samaa tilaa hirviön kanssa, Bachman totesi lehdelle.

Harvey Weinstein poistui oikeuden istunnosta käyttäen rollaattoria Manhattanilla 11. joulukuuta. Bryan R. Smith / AFP

Kaikki ei ollut vielä tässä

Weinsteinin kyseenalainen saaga ei ole vielä päättynyt. Alustavaan 25 miljoonan dollarin korvaussopimukseen päästiin siiviilioikeudessa. Osapuolina on yli 30 naista. Kaikkien pitää vielä allekirjoittaa sopimus ja tuomioistuimen pitää hyväksyä se.

Tammikuun alussa Weinsteinia odottaa erillinen rikosoikeudenkäynti (siirryt toiseen palveluun), jossa kaksi naista syyttää häntä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Tässä oikeudenkäynnissä Weinstein yritetään saada rikosoikeudelliseen vastuuseen. Jos hänet tuomitaan, hän joutuu vankilaan.

Jos jotain hyvää haluaa tästä kaikesta löytää, se on lumipalloefekti. Weinstein-vyyhti aloitti metoo-liikkeen, joka on paljastanut vastaavia tapauksia ympäri maailmaa. Naapurissa Ruotsin Akatemia natisi liitoksissaan Jean-Claude Arnault'n tapauksen yhteydessä.

Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) paljastamat epäkohdat saivat Ruotsin Akatemian sekaisin, lykkäsivät kirjallisuuden Nobelia ja uudistivat akatemiaa. Aurnault sai kahdesta raiskauksesta tuomion, joka koveni hovioikeudessa kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeutta.

Suomessa Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) nosti esiin Veijo Baltzariin kohdistuvat rikosepäilyt, joihin liittyy ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Baltzar on kiistänyt epäilyt.