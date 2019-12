Poliisilla meneillään operaatio Helsingin Olympiaterminaalilla

Helsingin poliisi kertoo, että sillä on meneillään operaatio Helsingin Olympiaterminaalilla.

Poliisi kertoo operaatiostaan twitter-tilillään näin: "Poliisilla on käynnissä useamman partion on tehtävä Olympiaterminaalin edessä. Tilanne on poliisin hallinnassa, eikä sivullisilla ole vaaraa. Tiedotamme asiasta lisää myöhemmin."

Toistaiseksi poliisi ei ole kommentoinut operaatiotaan. Poliisi ei kerro liittyykö se mahdollisesti aiemmin tänään Espoossa olleeseen operaatioon espoolaisella kemikaalivarastolla.

