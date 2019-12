Ruotsidemokraattien kannatus ennätystasolla – Puolueen johtama Sölvesborg on noussut otsikoihin sateenkaarilipun aiheuttaman kohun takia

Louise Erixon oli 16-vuotias, kun hän liittyi ruotsidemokraatteihin. Hän ei tuolloin vielä tiennyt, että 14 vuotta myöhemmin hän tulisi nousemaan politiikan julkkikseksi koko Ruotsissa. Tai että hän johtaisi omaa kuntaa Etelä-Ruotsissa.

Erixon itse on kotoisin Sandvikenista Etelä-Norrlannista, mutta rakkaus vei hänet etelään. Kohde ei ollut kuka tahansa vaan puolueen puheenjohtaja Jimmie Åkesson.

Åkessonin johdolla ruotsidemokraattien suosio takoo parhaillaan ennätyksiä.

Ruotsidemokraattien suosio kasvaa Etelä-Ruotsista käsin. Kuvassa Sölvesborg Itämeren rannalla Blekingen maakunnassa. Berislav Jurišić / Yle

Useimmissa mielipidemittauksissa se on selvästi toiseksi suosituin puolue (siirryt toiseen palveluun), mutta Aftonbladet-lehden kahdessa perättäisessä historiallisessa mittauksessa se jopa syrjäytti sosialidemokraatit ykköspaikalta (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsin televisio SVT julkaisi maanantaina 16. joulukuuta mittauksen, jossa selvitettiin kansalaisten luottamusta puoluejohtajiin. Ensimmäistä kertaa Jimmie Åkesson otti paalupaikan (siirryt toiseen palveluun).

Tähän vuoteen asti ruotsidemokraatit on huolittu neuvottelupöytien ääreen vasta paikallistasolla, koska Ruotsin parlamentissa eli valtiopäivillä muut puolueet ovat pitäneet ruotsidemokraatteja eristyksissä.

Kunnallispolitiikassa ruotsidemokraatit ovat kuitenkin päässeet vallan kahvaan useilla paikkakunnilla Etelä-Ruotsissa.

Sölvesborgia pidetään ruotsidemokraattien Ruotsina minikoossa

Louise Erixonin johtamasta, vajaan 20 000 asukkaan Sölvesborgista on tullut eräänlainen näyteikkuna siihen maailmaan, millainen Ruotsi ehkä olisi ruotsidemokraattien johtamana.

Kunnan uuden johdon linjaukset liputuskäytännöistä, taidehankinnoista ja maahanmuutosta ovat tehneet Louise Erixonista tunnetun koko Ruotsissa. Harvaa kunnallispoliitikkoa imitoidaan puoluejohtajien ja ministerien joukossa Ruotsin radion SR:n suositussa Public Service -satiirissa (siirryt toiseen palveluun).

Louise Erixon harmittelee sitä, että kunnan panostukset varhaiskasvatukseen, elinkeinoelämään ja asukkaiden turvallisuuteen ovat jääneet pride-liputuksesta ja kunnan taidehankintalinjauksesta nousseen huomion jalkoihin. Berislav Jurišić / Yle

Ruotsidemokraatit, maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja paikallinen SoL-puolue muodostavat Sölvesborgissa valtaa pitävän ryhmittymän. Nämä puolueet ovat Louise Erixonin johdolla koonneet 220-kohtaisen ohjelman, jonka mukaan kuntaa johdetaan.

– Haluamme korostaa turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä palkkaamalla järjestyksenvalvojia, tuomalla huumetestit kouluun ja hankkimalla kuntaan huumekoiria, Erixon sanoo.

Koko Ruotsissa kansalaisten tunteita on tänä vuonna eniten kuumentanut rikollisjengien väkivalta. Malmön kaupunki aivan Ruotsin eteläkärjessä Skoonessa on joutunut symbolisoimaan näitä ampumisia ja räjähdeiskuja. Malmö on Sölvesborgin lähin suurkaupunki.

– Sölvesborgin kunta tekee kaikkensa, jotta meidän kehityksemme ei menisi samaan suuntaan kuin monilla muilla paikkakunnilla. Niihin on syntynyt ongelma-alueita, voimakasta eriytymistä ja ongelmia maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Louise Erixon johtaa ruotsidemokraatteja edustavien lautakuntien puheenjohtajien palaveria. Berislav Jurišić / Yle

Kun Sölvesborgin keskustassa kyselee paikallisilta asukkailta, miksi ruotsidemokraatit menestyvät niin hyvin paikkakunnalla, kaikki tuntuvat osoittavan samaan suuntaan: Ruotsidemokraatit on alusta asti pitänyt tiukkaa maahanmuuttolinjaa. Muut puolueet ovat kääntyneet tiukennusten suuntaan vasta vuoden 2015–2016 suuren turvapaikanhakijajoukon muutettua Ruotsiin.

Louise Erixon kutsuu Ruotsin nykyisen hallituksen ja sen tukipuoluiden maahanmuuttolinjaa "vastuuttomaksi". Hallituksessa istuvat sosialidemokraatit ja ympäristöpuolue. Hallituksen politiikkaa tukevat muodollisessa yhteistyössä keskustapuolue ja liberaalit. Vasemmistopuolue on hallituksen linjan takana sille sopivien vaihtoehtojen puutteessa.

Sölvesborgin kunta suunnittelee testaavansa oikeudessa, onko sen asutettava Ruotsin maahanmuuttoviraston kuntaan osoittamat kiintiöpakolaiset ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Berislav Jurišić / Yle

Ruotsin maahanmuuttovirastolla on oikeus velvoittaa kunnat asuttamaan kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita kuntien koon mukaisessa suhteessa.

Sölvesborg suunnittelee vievänsä oikeuden punnittavaksi sen, voiko kunta kieltäytyä ottamasta näitä tulijoita. Erixon vetoaa siihen, että Ruotsin laki takaa myös kunnallisen itsemääräämisoikeuden.

Entä jos osa kunnista ottaisi vastaan Maahanmuuttoviraston nimeämiä maahanmuuttajia ja osa ei – eikö se olisi epäreilua?

– Kuntalaiset ovat äänestäneet meidät valtaan toteuttamaan tätä politiikkaa, Erixon vastaa.

Kuntalaiset liehuttavat sateenkaarilippuja

Sölvesborg on päässyt maailmankartalle monien kansainvälisten medioiden välityksellä. Muun muassa New York Times on käynyt haastattelemassa kunnan poliittista johtoa.

Eniten valtakunnallista ja kansainvälistä huomiota on herättänyt Sölvesborgin linjaus, jonka mukaan kunnan kiinteistöissä liputetaan "perinteisellä tavalla".

Sölvesborgin liputuslinja on herättänyt huomiota ulkomaita myöten. Berislav Jurišić / Yle

Ruotsalaismediassa tämä tulkittiin siten, että Sölvesborgin johto haluaa kieltää (siirryt toiseen palveluun) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sateenkaarilipun.

Louise Erixonia tämä kohu kaihertaa, koska liputuskäytännöstä päätti hänen mukaansa jo edellinen, sosialidemokraattivetoinen johto. Liputussääntöjä ei Erixonin mukaan edellisen johdon aikana kuitenkaan noudatettu.

– Julkisten instituutioiden kuten virastojen, kuntien, valtiopäivien tai korkeimman oikeuden pitäisi olla neutraaleja suhteessa mielipidevaikuttamiseen. Vaikka se olisi useimmille positiivista mutta monille myös negatiivista.

Monet Sölvesborgin asukkaat ovat sittemmin päättäneet näyttää, mitä mieltä asiasta ovat.

Sölvesborgin kaupunkikuvassa näkyy poikkeuksellisen paljon sateenkaarilippuja, koska paikalliset asukkaat osoittavat niillä mieltään. Berislav Jurišić / Yle

Sölvesborgin kaduilla näkee näin pride-kauden ulkopuolella enemmän sateenkaarilippuja kuin missään muualla. Usea paikallinen asukas sanoo, että sölvesborgilaiset protestoivat liputuskieltoa vastaan. Erixon näkee tilanteen eri tavalla:

– Mielestäni kuntalaisten liputus on hyvä asia. Ihmiset lähtevät kaduille ja toreille tai käyttävät asuntojaan mielipiteensä ilmaisuun. Se on ihan perustavaa laatua oleva oikeus demokratiassa. Nyt näyttäisi myös siltä, että saamme tänne Sölvesborgiin ensi vuonna myös jonkinlaisen pride-juhlan tai -kulkueen.

"Taiteen tulisi yhdistää eikä erottaa"

Toinen huomiota herättänyt linjaus Sölvesborgin uudessa poliittisessa ohjelmassa koskee taidetta. Kunnan poliittinen johto esittää, että verorahoilla hankittaisiin taidetta, jossa tuotaisiin esiin omaa kotiseutua ja sen historiaa. Julkisilla varoilla hankitun taiteen ei pitäisi Erixonin mukaan kuohuttaa ihmisiä eikä aiheuttaa kielteisiä tunteita.

Ruotsin kulttuuriväen tämä linjaus on saanut pois tolaltaan. Erixon puolustautuu sillä, että ruotsidemokraatit haluavat taiteen yhdistävän eikä erottavan kansalaisia.

Ruotsin kulttuuriväki suivaantui Sölvesborgin taidehankintoja koskevasta linjasta. Kuvassa Sölvesborgin torilla seisova Ask ja Embla -veistos, joka esittää pohjoismaisen mytologian ensimmäistä miestä ja naista. Berislav Jurišić / Yle

– Tarkoituksemme ei ole arvostella yksittäisiä taideteoksia eikä puuttua yksittäisiin taidehankintoihin. Tämä on ohjelmaamme kirjaamamme poliittisen tahdon ilmaus.

Louise Erixon harmittelee sitä, että media kerta toisensa jälkeen raportoi liputusasiasta ja taidelinjauksesta. Kertomatta jää, miten ruotsidemokraattien johdolla estettiin mammuttimaisen esikoulun syntyminen ja tilalle suunniteltiin pienet varhaiskasvatusyksiköt. Tai miten paikallisia yrittäjiä kannustetaan luomaan omaan kuntaan työpaikkoja ja tuomaan verokruunuja paikkakunnalle.

– Varsinkin ruotsalaisella valtakunnallisella medialla on tapana ylitulkita ja ymmärtää karkeastikin väärin tekemisiämme. Media saa siitä lisää klikkejä, mutta yhteiskunnan polarisaatio lisääntyy. Tämä on kuin kuiskausleikkiä. Yksi kirjoittaa meistä virheellisesti ja kuiskausleikissä virhe siirtyy mediasta toiseen. Lopulta yhteys todellisuuteen katoaa kokonaan, Erixon sanoo.

Ruotsidemokraattien eristäminen murtuu

Muiden puolueiden torjunta ja median kriittisyys ruotsidemokraatteja kohtaan juontavat juurensa puolueen menneisyyteen. Ruotsidemokraatit perustettiin vuonna 1988. Tuolloin puolueen riveissä oli mukana tunnettuja uusnatseja.

1990-luvun puolivälistä lähtien ääriaineksia on puhdistettu pois puolueesta. Ruotsidemokraattien vuonna 2005 valittu puheenjohtaja Jimmie Åkesson jatkoi tuota puhdistustyötä. Ensimmäisenä vaihtoon meni puolueen sinikeltainen soihtulogo, joka viittasi suoraan äärioikeistolaiseen ideologiaan. Tilalle tuli sinivuokko.

Ruotsidemokraattien nykyinen puoluetunnus on sinivuokko. Berislav Jurišić / Yle

Kurssinmuutoksesta huolimatta ruotsidemokraattien kannatus oli vaatimatonta aina 2010-luvun alkuun saakka. Sen jälkeen kasvu onkin ollut niin huimaa, että puolue itse nimittää itseään "Ruotsin nopeimmin kasvavaksi kansanliikkeeksi".

Kun ruotsidemokraatit ensimmäisen kerran vuonna 2010 ylitti valtiopäivien äänikynnyksen, kannatusta ropisi 5,7 prosentin verran. Edellisissä vaaleissa vuonna 2018 ruotsidemokraatit nousi jo toistamiseen Ruotsin kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi (siirryt toiseen palveluun) 17,5 prosentin äänisaaliilla.

Ruotsidemokraattien yhdeksää ensimmäistä vuotta valtiopäivillä on leimannut se, että muut seitsemän parlamenttipuoluetta ovat eristäneet sen täysin. Ruotsidemokraattien kanssa ei haluttu käydä keskusteluja eikä varsinkaan neuvotteluja, koska sen maahanmuuttovastaista linjaa on pidetty muukalaisvihamielisenä.

Mutta eristämispolitiikka ei siis johtanut ruotsidemokraattien suosion taittumiseen vaan pikemminkin päinvastoin. Nyt muut puolueet ovat alkaneet muuttaa suhtautumistaan.

Oppositiossa istuvien kristillisdemokraattien puheenjohtaja Ebba Busch Thor kohautti kesällä avaamalla oven raolleen (siirryt toiseen palveluun) ruotsidemokraateille. Joulukuun alussa maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson avasi tuon oven sepposen selälleen neuvottelemalla Jimmie Åkessonin kanssa maahanmuutosta, jengirikollisuudesta ja energiakysymyksistä.

"Nyt meidän täytyy päästä eroon katkeruudesta"

Eilen tiistaina edellä mainitut kaksi puoluetta ja hallituksen tukipuolueena toimiva liberaalit päättivät lähteä tukemaan ruotsidemokraattien ehdotusta (siirryt toiseen palveluun) länsiruotsalaisen Ringhalsin ydinvoimalan kahden reaktorin toiminnan jatkamisesta vastoin Ruotsin hallituksen linjaa.

Vuosia jatkunut ruotsidemokraattien eristäminen murenee pala palalta.

Louise Erixon uskoo, että ruotsidemokraatit nähdään tulevaisuudessa Ruotsin hallituksessa. Berislav Jurišić / Yle

Mitä tästä syntyneestä tilanteesta ajattelee Louise Erixon?

– Olen aina ollut optimistinen sen suhteen, että joskus tämä tilanne kääntyy. Nyt meidän täytyy päästä eroon eristämisen aiheuttamasta katkeruudesta. Tähän asti olemme muovanneet politiikkaamme oppositioasemasta. Nyt meidän tulee näyttää, että voimme myös johtaa Ruotsia tällä politiikalla.

Ruotsalaiset toimittajat jo kyselevät Jimmie Åkessonilta, onko puolueella haluja hallitukseen tai hänellä itsellään kenties pyrkyä pääministeriksi. Louise Erixon uskoo, että ruotsidemokraattien ministerit jonain päivänä istuvat Rosenbadissa eli Ruotsin valtioneuvoston linnassa.

– Tulevaisuus näyttää, milloin se tapahtuu. Ehkä jo seuraavien vaalien jälkeen.