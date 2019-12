Suomalaisopiskelijoiden huussi voi pelastaa tuhansia henkiä kriisiolosuhteissa – käymälästä toivotaan saunan kaltaista myyntihittiä

Koottava kuivakäymälä on helppo kuljettaa paikalle nopeasti, kun sitä tarvitaan.

Vanerista valmistetusta Rehome-kuivakäymälästä toivotaan ratkaisua pakolaisleirien ja kriisialueiden hätätilamajoituksen saniteettiongelmiin.

Lahtelaisten sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijoiden Sara Auvisen ja Tiia Jokisen suunnittelemaa käymälää on tarkoitus markkinoida isoille kansalaisjärjestöille, kuten YK:lle ja Punaiselle Ristille, sekä pakolaisleirejä rahoittaville valtioille.

Hanke kiinnostaa ympäristöministeriön lisäksi ulkoministeriötä. Muotoilun opettaja Vesa Damski Lahden ammattikorkeakoulusta uskoo, että uudenlaisesta huussista saadaan merkittävä vientituote.

– Kriisialueilla voidaan tarvita jopa kymmeniätuhansia kappaleita hyvin nopeasti. Puhumattakaan jatkuvasta tarpeesta esimerkiksi pakolaisleireillä.

Säänkestävästä vanerista valmistettu huussi voidaan sijoittaa myös ulkoilualueille tai kansallispuistoihin. Lisäksi se saattaa tulevaisuudessa olla hyvä ratkaisu ihan tavallisten kesämökkien saniteettipulmiin.

Vaneri on samaa kuin liikennemerkeissä. Siitä valmistettu huussi kestää käytössä jopa parikymmentä vuotta, vakuuttaa Vesa Damski. Johanna Talasterä / Yle

Vähentää ripuliepidemioita

Edullista kuivakäymälää tarvitaan monin paikoin myös arkisessa elämässä. Kehittyvissä maissa vain murto-osalla väestöstä on vesivessa. YK:n mukaan maapallolla elää 2,6 miljardia ihmistä vailla kunnollista käymälää. Huonosta sanitaatiosta tai vedestä johtuvat ripulitaudit tappavat päivittäin arviolta 5 000–6 000 lasta.

Maailmalla on laajemminkin herätty uudistamaan puutteellisia saniteettitiloja erityisesti kehittyvissä maissa. Microsoftin perustaja Bill Gatesin säätiö investoi viime vuonna 200 miljoonaa dollaria (siirryt toiseen palveluun)(Talouselämä) tukeakseen vessainnovaatioita. Suomessa kansalaisjärjestö Käymäläseura Huussi (siirryt toiseen palveluun) (Huussi.net) edistää ekologisten kuivakäymälöiden rakentamista kehittyviin maihin.

Rehome-huonekalusarjaan kuuluva kuivakäymälä on suunniteltu niin, että siitä ei karkaa suolistobakteereja ympäristöön. Tämän vuoksi sen avulla voidaan merkittävästi vähentää suolistoperäisten bakteereiden aiheuttamia sairauksia alueilla, joille on ahdettu tuhansia ihmisiä.

– Pahimmillaan jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä on kuollut näihin epidemioihin, etenkin kriisitilanteissa, sanoo Damski.

Samalla kun vessassa käynti hoituu turvallisesti, voidaan erottelevan kuivakäymälän avulla tuottaa puhtaita lannoitteita paikalliseen viljelyyn.

Ihmisen virtsa on kasveille hyvä typpilannoite. Erotteleva käymälä kerää ulosteen ja virtsan eri säiliöihin. Johanna Talasterä / Yle

Vessa lataa kännykät

Pakolaisleiriolosuhteissa tämän kaltaiset vessakopit ovat tärkeitä erityisesti naisille. Suuri osa seksuaalirikoksista tapahtuu leirin reuna-alueilla sijaitsevissa, huonosti järjestetyissä saniteettitiloissa. Rehome-kuivakäymälän suunnittelussa on huomioitu turvallisuus monin tavoin, korostaa Tiia Jokinen.

– Vessaan ei pääse kukaan, jos siellä on joku sisällä.

Oven sisäpuolella on pieni vanerilevy, jonka saa liu'utettua kahvan peitoksi. Silloin ulkopuolella näkyvä punainen väri kertoo vessan olevan varattu. Johanna Talasterä / Yle

Katolle on tulossa aurinkopaneelit, joiden avulla vessakoppi ja sen ympäristö saadaan valaistua pimeässä. Kun käytössä on useita koppeja, saadaan niistä jonkin verran sähkövirtaa myös muualle ympäristöön. Lisäksi tarkoitus on laittaa kopin ulkoseiniin latauspistokkeita kännyköitä varten.

Litteän pakkauksensa ansiosta kuivakäymälä on helppo kuljettaa nopeasti kriisialueille. Pystytettynä huussi on reilut kolme metriä korkea. Vessakoppi on kooltaan noin puolitoista neliömetriä.

Tiia Jokisen mukaan vessaan on mahtunut seisomaan viisi nuorta naista samaan aikaan. Johanna Talasterä / Yle

Käyttömukavuutta kuumissa olosuhteissa aiotaan lisätä pinnoitetulla vanerilla, joka heijastaa auringonsäteitä poispäin. Parhaimmillaan tällä saadaan sisälämpötilaa laskettua kymmenkunta astetta verrattuna paahtavan kuumaan ilmaan huussin ulkopuolella.

Kun ekologinen käymälä tulee tiensä päähän, se voidaan hävittää polttamalla.

Huussi voi päihittää jopa saunan

Kuivakäymälää testataan parhaillaan Lahden ammattikorkeakoulun biolaboratoriossa. Sarjatuotantoon ja markkinoille uudenlaisen vessan toivotaan ehtivän jo ensi vuoden aikana.

Suomessa on vuosia tehty edistyksellistä työtä kuivakäymälöiden kehittämisessä. Uudenlaisten huussien sukupolvea edustavassa vessakopissa yhdistyy suomalainen huippuosaaminen vanerin tuotannossa ja tieteellinen taitotieto.

Istumisen sijaan voi kyykätä asettamalla jalat pöntön molemmin puolin oleville seisoma-alustoille. Johanna Talasterä / Yle

Huussi voisi voittaa vientituotteena jopa saunan, joka on jo tehokkaasti markkinoitu ulkomaille. Vesa Damskin mielestä meillä ei ole vielä ymmärretty täysin käymälöiden arvoa.

– Se pienempi yksikkö siellä pihan perällä saattaa olla globaalisti paljon merkittävämpi kuin sauna.