Analyysi: Viron hallitus on tunkkainen herrakerho, ja sisäministerin kommentit Sanna Marinista ovat siitä surullinen esimerkki

TallinnaTALLINNA Viron sisäministerin Mart Helmen tölväisyt Suomen tuoreelle pääministerille eivät yllätä, jos on seurannut Viron viimeaikaista poliittista keskustelua.

Oikeistopopulistista Ekre-puoluetta johtava Helme tunnetaan provosoivista puheistaan. Niitä hänen hallituskumppaninsa joutuvat jatkuvasti paikkailemaan.

Tällä kertaa paikkailuun osallistui myös Viron presidentti Kersti Kaljulaid, joka esitti Suomen presidentille Sauli Niinistölle anteeksipyyntönsä Helmen kommenttien johdosta.

Viron presidentti Kersti Kaljulaid pyysi anteeksi sisäministerin arvioita presidentti Sauli Niinistöltä. Pääministeri Kaljulaid työvierailulla Puolassa joulukuussa 2019. EPA-EFE/PIOTR NOWAK

Tyypillisesti poliittisten kohujen keskellä Mart Helme valittaa tulleensa väärinymmärretyksi – niin tälläkin kertaa.

– Viron media on tehnyt vääriä tulkintoja ja painotuksia, jotka ovat nyt levinneet Suomeenkin, Helme sanoi Suomen pääministerille Sanna Marinille osoittamassaan anteeksipyynnössä.

Maanantaina iltapäivällä Helme tosiaan pyysi Marinilta anteeksi kommenttiaan, jossa kutsui tätä "myyjätytöksi, josta on tullut pääministeri".

Helme on aiemminkin kritisoinut useaan otteeseen avoimesti sekä virolaista että kansainvälistä mediaa. Kun Viron yleisradion toimittaja tänään kysyi Helmeltä kommenttia Marin-kohuun, Helme hätyytti toimittajan kimpustaan lähes tönimällä:

Monien mielestä Helmen anteeksipyyntö Marinille tuli liian myöhään eikä ollut uskottava.

Oppositiossa olevan reformipuolueen johtajan Kaja Kallaksen mielestä ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Helmen kommentti Marinista ollut tietoisen vähättelevä.

– Haluan pyytää suomalaisilta anteeksi virolaisten puolesta. Helmen kommentit olivat rumia, loukkaavia ja sovinistisia, Kallas sanoi tänään Ylelle antamassaan haastattelussa.

Reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas sanoo kärhämän johtuvan Viron poliittisesta kulttuurista. Kallas tiedotustilaisuudessa Tallinnassa keväällä 2019. EPA-EFE/Valda Kalnina

Kallaksen mukaan Viron nykyinen hallitus on avoimen naisvastainen.

Kieltämättä on kiinnostavaa, ettei Helme kritisoinut Suomen hallituspolitiikkaa liian "punaiseksi" siinä vaiheessa, kun hallitusta johti keski-ikäinen mies, vaan vasta nyt, kun pääministeriksi nousi nuori nainen.

– Tuntuu, että Viron nykyistä hallitusta määrittelee naispelko. Se näkyy esimerkiksi siinä, miten [naisjohtoinen] reformipuolue pelattiin keväällä ulos hallituksesta, vaikka voitimme vaalit, Kallas sanoi.

Sanna Marinin kaltaisen nuoren naisen nouseminen pääministeriksi on Virossa vielä kaukainen ajatus.

Parlamentin 101 jäsenestä 29 on naisia. Seon kaikkien aikojen ennätysmäärä.

Hallituksen viidentoista ministerin joukossa on vain kaksi naista. He ovat keskustapuoluetta edustava koulutusministeri Mailis Reps sekä Isänmaa-puoluetta edustava väestöministeri Riina Solman.

Ekre-puolueella ei ole hallituksessa yhtäkään naisministeriä.

Viro on siis miesvaltainen maa. Hyvä veli -verkostoja on yhteiskunnassa paljon. "Viro on kuin miesten sauna", totesi myös virolaistoimittaja Raul Rebane taannoin Vikerraadio-radio-ohjelmalle (siirryt toiseen palveluun) antamassaan haastattelussa.

Viron pääministeri Jüri Ratas tuomitsi Helmen puheet Sanna Marinista eilen sosiaalisessa mediassa. Tänään hän kuitenkin ilmoitti virolaismedialle, etteivät Helmen kommentit tule johtamaan jatkotoimenpiteisiin.

Tämä on yksi esimerkki Viron hallituksen hämmästyttävästä joustamiskyvystä. Helme onnistuu pysymään sisäministerin pallilla, vaikka sanoisi mitä.

Viron päämnisteri Jüri Ratakselta on tiedusteltu sisäministerin vaihtamismahdollisuutta. Pääministeri osallstui EU-kokoukseen Salzburgissa syyskuussa 2017. EPA-EFE/Christian Bruna.

– Mart pyysi tänään anteeksi ja kertoi tulleensa väärinymmärretyksi. Voimme siis lopettaa tästä aiheesta keskustelun tähän, Ratas sanoi.

Viron oppositiolta sen sijaan ei heru ymmärrystä Ratakselle.

– Se, että pääministerimme antaa tämän tapahtua, kertoo Viron poliittisesta kulttuurista. Suomi on Viron ystävä ja liittolainen, eikä kukaan ministeri ole aikaisemmin hyökännyt tällä tavoin Suomen pääministeriä vastaan, Kaja Kallas sanoo ja jatkaa:

– Meidän mielestämme tuollaisen ministerin pitäisi erota tehtävistään, sillä hän ei selvästikään ole niiden tasalla.

Jüri Rataksen vahva halu pitää nykyinen hallituskoalitio kasassa estänee hallituksen hajoamisen Virossa, vaikka poliittiset skandaalit näyttävät seuraavan toisiaan.

