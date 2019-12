Toimittajien työ yhä vaarallisempaa myös rauhallisilla alueilla

Toimittajat ilman rajoja (siirryt toiseen palveluun) -järjestön raportti on vuodesta toiseen karua luettavaa.

– Yhä useampi toimittaja murhataan työnsä vuoksi demokraattisissa maissa, mikä asettaa demokratioille vakavan haasteen, painottaa järjestön johtaja Christophe Deloire.

Samoilla linjoilla on kansalaisjärjestön Suomen osaston puheenjohtaja Jarmo Mäkelä. Hän näkee kansainvälisessä trendissä yhteyden Suomen tilanteeseen.

– Toimittajia uhkaillaan ja maalitetaan Suomessa koko ajan enemmän. Onneksi emme vielä ole nähneet kotimaassa vakavaa väkivaltaa. Jos vihapuhetta ei kuitenkaan saada kuriin ja toimittajien työrauhaa paremmin turvattua, niin fyysisen väkivallan riski meilläkin valitettavasti kasvaa.

Sota-alueilla vähemmän kuolemia

Järjestön mukaan kuolemantapausten väheneminen on myönteistä kehitystä. Tänä vuonna 2019 työtehtävissä on surmattu 49 toimittajaa. Vuonna 2018 heitä kuoli väkivaltaisesti 87. Syynä ovat vähentyneet kuolemat sota-alueilla.

Esimerkiksi Syyriassa, Jemenissä ja Afganistanissa on kuollut vuonna 2019 17 toimittajaa. Määrä on puolet viimevuotisesta.

Meksiko on surmanloukku

Latinalainen Amerikka ja Lähi-itä ovat vaarallisimpia paikkoja toimittajille työtehtävissä.

Esimerkiksi Meksikossa on vuonna 2019 tapettu 10 toimittajaa, saman verran kuin Syyriassa.

Vuosiraportti listaa neljätoista väkivaltaisesti kuollutta toimittajaa Latinalaisessa Amerikassa. Todellinen lukema on raportin mukaan kuitenkin huomattavasti suurempi. Kahdeksan toimittajan surmaa selvitetään edelleen, eikä niitä ole sen vuoksi kirjattu tilastoon.

Kiinassa toimittajia istuu vankiloissa

Toimittajat ilman rajoja-raportin mukaan vangittuina on 389 toimittajaa. Kolmasosa heistä on vankiloissa Kiinassa. Panttivankeudessa on 57 toimittajaa.

Egyptissä ja Saudi-Arabiassa on kummassakin vangittuina yli 30 toimittajaa.

Syyriassa journalisteja sekä surmataan että vainotaan. Vankiloissa on 26 toimittajaa.

Turkki Euroopan murheenkryyni

Tilanne Turkissa jatkuu synkkänä. Toimittajia vangitaan kyseenalaisin perustein ja mahdollisten vapautusten jälkeen vangitaan usein pian uudestaan. Lisäksi toimittajia on pakotettu kotiaresteihin. Vankilassa on 25 toimittajaa.

Lisäksi Turkissa on kymmeniä toimittajia vangittuina ja syytteessä yhteyksistä ”laittomiin tai terroristisiin poliittisiin järjestöihin”.

Esimerkiksi talousjournalismista on tullut yleisemmin vaarallista. Aiemmin turkkilaisjournalistit joutuivat vaikeuksiin kirjoitettuaan korruptiosta.

