Tutkija al-Holin lasten palauttamisesta: “Lastensuojelua ei saa valjastaa politiikantekoon”

Hallitus päätti tänään, että al-Holin leirin suomalaislapset tulee kotiuttaa niin pian kuin mahdollista. Viranomaiset harkitsevat jokaisen henkilön kotiuttamista tapauskohtaisesti.

Pääministeri Sanna Marin esitteli hallituksen kymmenkohtaisen päätöksen maanantaina illansuussa.

Maanantain A-studiossa terrorismintutkija Leena Malkki ja perheoikeuden tutkijatohtori Sanna Mustasaari keskustelivat hallituksen linjauksesta, jota molemmat pitivät odotusten mukaisena.

Malkki huomautti, ettei hallituksen asettama linja juurikaan eroa muiden länsimaisen linjauksista.

– Lastenoikeudet ovat olleet kaikilla mailla ensisijalla.

Politiikka pidettävä etäällä lastensuojelusta

Tutkijatohtori Sanna Mustasaari piti ongelmallisena sitä, jos poliittiseen ongelmaan lähdetään etsimään ratkaisua lastensuojelun periaatteita taivuttamalla.

– Eli jos ei haluta poliittisesti ottaa näitä äitejä takasin ja lähdetään ikään kuin lastensuojelusta etsimään oikeusperusteita sellaiselle päätökselle. Näin ei missään nimessä soisi meneteltävän.

Studiossa väläytettiin myös kiireellisen sijoituksen (siirryt toiseen palveluun), siis lasten nopean, väliaikaisen huostaanoton mahdollisuutta sillä aikaa, kun varsinaista huostaanottopäätöstä harkitaan.

Kiireellinen sijoitus vaatisi, että lapsi on välittömässä vaarassa vanhempansa taholta. Mustasaaren mielestä sitä voi olla vaikeaa osoittaa leirioloissa, vaikka tilanne itsessään leirillä on lapsille vaarallinen.

– Jos on mahdollisuus auttaa sekä äitiä että lasta, niin kovin summittainen arvio siitä, että sen lapsen siellä oleminen on äidin syytä, ei perustele kiireellistä huostaanottoa. Sen sijaan jos on joku syy, miksei voida äitiä auttaa, niin tottakai silloin lapsen sijoittaminen on vaihtoehto, Mustasaari pohti.

Turvallisuusriski täytyy arvioida yksilöllisesti

Terrorismitutkija Leena Malkki muistutti, etteivät leirillä olevat suomalaiset ole mitenkään yhtenäinen ryhmä, eikä heistä tulisi tehdä oletuksia joukkona.

– Paljon on ollut sellaista ajatusta ilmassa, että nämä naiset tulevat automaattisesti jatkamaan jihadistiseen toimintaan osallistumista Suomessa. Sellaista automaattista uskomusta on vaikea allekirjoittaa, vaikka riski tietenkin on olemassa, Malkki kertoi.

Mahdollisen turvallisuusuhan minimoimiseksi Malkki kehotti viranomaisia harkitsemaan yksilökohtaisesti, keitä voidaan kotiuttaa. Myös tuki- ja valvontatoimet Suomeen palaavien osalta tulisi harkita yksilöllisesti.

– On hyvä pitää mielessä, että me emme puhu hirveän monesta ihmisestä, eikä sellaisista jihadistisen toiminnan muodoista, joita me ei oltaisi Suomessa nähty jo aikaisemmin.

Malkki muistutti myös, ettei turvallisuusriski poistu, jos leirillä olevat naiset jätetään palauttamatta.

– Turvallisuusnäkökulmasta nollariski-ratkaisua ei ole olemassa. Jos naiset ja heidän lapsensa jäävät sinne, he ovat edelleen osa sitä konfliktia. Jos ISIS voimistuu, he voivat liittyä siihen mukaan ja mahdollisesti kohdistaa sieltä propaganda- ja värväystoimintaa myös Suomeen.

