"Olkoon voima kanssasi" – Hanna Tuura on Star Wars -elokuviin hurahtanut körtti, joka saa Siionin virret soimaan jedi-hengessä

Seikkailut kauan sitten, kaukaisessa galaksissa saavat päätöksensä, kun Star Wars: The Rise of Skywalker saa Suomen ensi-iltansa keskiviikkona 18. joulukuuta.

Tähtien Sota -elokuvat ovat aikojen saatossa kirvoittaneet erilaisia hengellisiä pohdintoja. Nyt elokuvasaaga on innoittanut körttiläisiä videoseurojen tekoon.

Star Wars -elokuvien ja körttiläisyyden yhdistäminen ei ollut edes vaikeaa, sanoo Herättäjä-Yhdistyksen järjestösihteeri Hanna Tuura.

– Jos on sekä körtti että Star Wars -fani, niin se syntyy ihan luonnostaan.

Tähtien sota -videoseurat sisältävät yhdeksän videota, jotka koostuvat lyhyestä seurapuheesta sekä vastausvirsisäkeistöstä. Aiheen pariin johdattaa tutun tuntuinen avaruuteen vyöryvä keltainen johdantoteksti.

Herättäjä-Yhdistys kuvasi jo viime kesänä seuravideoihin taistelukohtauksia. Herättäjä-Yhdistyksen kuva-arkisto

“Star Wars on viihteen jättiläinen, jonka ihmiset kokevat vahvasti”

Tuurasai idean körttiseuravideoihin jo pari vuotta sitten automatkansa aikana. Kun Herättäjä-Yhdistyksestä löytyi useampi elokuvasaagan fani, ryhdyttiin suunnittelemaan videoseuroja. Seuravideoiden taistelukohtaukset on kuvattu jo viime kesänä.

Yhdistyksen työntekijöiden ja muun seuraväen tekemät videot eivät välttämättä ole Hollywood-laatua, mutta välittävät hengellistä sanomaa senkin edestä.

Videoiden kautta pidettävät seurat tai viihdemaailman hyödyntäminen ei ole sille aivan tavatonta. Hanna Tuuran mukaan esimerkiksi Ylistaron ja Isonkyrön paikallisosastot Etelä-Pohjanmaalla ovat pitäneet yhteisiä elokuvaseuroja jo pidemmän aikaa.

– Siellä katsotaan joku elokuva. Elokuvan jälkeen pidetään lyhyet seurat, joissa pidetään lyhyt seurapuhe, veisataan, keskustellaan elokuvasta ja sen sisällöistä, Tuura kertoo.

Herättäjä-Yhdistyksen vs. toiminnanjohtaja Kalle Hiltusen mukaan hengelliseen puheenparteen on aina liittynyt elämälähtöisyys eli se, mitä ihmiset elävät ja kokevat.

– Star Wars on viihteen jättiläinen, jonka ihmiset kokevat aika vahvasti. Miksi ei siitäkin voisi nousta hengellisen puheen ajatusta ja tarvetta, Hiltunen pohtii.

Hiltunen löytää paljon yhtymäkohtia esimerkiksi uskonnosta ja jedeistä.

– Jedit irrottautuvat omasta suorittamisestaan ja heittäytyvät Voiman virtaan. Elämä ei riipu vain ihmisen omista suorituksista. Se muistuttaa monien uskontojen mystiikan elementtejä ja kristillisen Jumala-käsityksen ja armo-opetuksen oppeja.

Tähtien sota -elokuvat ovat aikojen saatossa kirvoittaneet erilaisia hengellisiä pohdintoja. 2019 ILM and Lucasfilm Ltd

Hyvän ja pahan taistelua

Åbo Akademin tutkija Sofia Sjö on tutkinut Tähtien sodan uskontoa, mytologioita ja messiasmyyttejä. Tutkimustensa kautta hän ymmärtää uskonnon ja scifin yhteiselon.

– Esimerkiksi Star Wars -elokuvissa on hyvin vahva pelastusteema ja sieltä löytyy messiashahmoja. On hieman hankalaa sanoa, että kuka on se pelastaja, Sjö kertoo.

Tähtien Sota -elokuvissa käydään ihmisen omassa sisimmässä taistelua hyvän ja pahan välillä. Tämä vastakkainasettelu tarjoaa Herättäjä-Yhdistyksen Hanna Tuuran mukaan hyvän lähtökohdan kristillisille seurapuheille.

– George Lucas on itse todennut, että ei halunnut luoda uskontoa, vaan kuvata uudella tavalla uskontoja, jotka ovat jo olemassa, Hanna Tuura sanoo.

Sofia Sjön mukaan elokuvat sisältävät myös apokalyptisiä piirteitä.

– Ei nyt ihan maailmanlopun piirteitä, mutta ei tiedetä mitä tapahtuu ja voiko maailman vielä pelastaa.

Seuravideoiden virsiosuuksia on kuvattu muun muassa Lapualla. Kuvassa taustalla Kalle Hiltunen ja Hanna Tuura. Edessä istuvat (vasemmalta oikealle) Heikki Keisala, Maiju Lemettinen, Pentti Lemettinen. Merja Siirilä / Yle

Aiemminkin videoseuroja

Herättäjä-Yhdistyksen seuravideoiden tavoite ei ole julkisuus tai nuorempien yleisöjen houkutteleminen.

– Jos niin pääsee kuitenkin käymään, niin ei se tietenkään haittaa. Meillä oli tarkoituksena hauskuuttaa osin itseämme, kun huomasimme, että herännäisyyden piirissä on paljon Star Wars -ihmisiä, Kalle Hiltunen toteaa.

Näkyvyyttä yhdistys on jo saanut: körttien videoprojektista on uutisoinut muun muassa elokuviin erikoistunut Episodi-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Vaikka videoissa yhdistyvätkin uskonto ja viihde, on seurapuheet tehty Hanna Tuuran mukaan vakavin mielin.

– Niissä puhutaan ihan kristillisistä sisällöistä, vaikka innoitus tuleekin elokuvista. Heränneet ovat myös tottuneet kokoontumaan yhteen ja yhdistämään asian kuin asian hengelliseen yhteyteen.

Sofia Sjön mukaan uskontojen ja populaarikulttuurin raja on häilyvä. Osa uskonnollisista tahoista vastustaa näiden kahden sekoittumista, mutta monet ovat myös käyttäneet uskontoa hyväkseen ja löytäneet populaarikulttuurista kiinnostavia teemoja.

– Myös elokuvan tekijät ovat tarttuneet hengellisiin teemoihin ja ottaneet niitä mukaan elokuviinsa, Sjö sanoo.

Ensimmäiset kuusi _Star Wars _-seuravideota on jo julkaistu Herättäjä-Yhdistyksen (siirryt toiseen palveluun) sivuilla. Loput kolme julkaistaan vielä joulukuun aikana.

Hanna Tuura eläytyneenä Star Wars-seuravideoiden tekoon. Viestintäsuunnittelija Kaisa Viitala toimii seuravideoiden kuvaajana. Merja Siirilä / Yle

Voima eri puolilla maailmaa

Tähtien Sota -elokuvat ovat kiehtoneet uskonnollisia tahoja.

Star Wars: The Force Awakens -elokuvan julkaisun aikaan evankelisluterilainen kirkko järjesti Saksassa Star Wars -messun. Aiheesta kirjoitti Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Uudessa Seelannissa jedi-ritarien filosofian ja heidän hallitsemansa Voiman ympärille on muodostunut uskonto. Jedismiin uskoo pari kuukautta sitten julkaistun tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Uudessa-Seelannissa reilu 20 000 ihmistä. Jedismin kannattajia löytyy Uuden Seelannin lisäksi myös Kanadasta, Australiasta ja Isosta-Britanniasta.

Herättäjä-Yhdistyksen edustajat eivät myönnä uskovansa Voimaan, vaan käyttävät _Star Wars _-elokuvia kristillisten ajatusten vertauskuvina.