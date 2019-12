Hölmö nuori sydän ei päässyt parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokkaaksi – Viro ja Venäjä kisaavat vielä lopullisesta ehdokkuudesta

Suomen Oscar-ehdokkaaksi valittu Hölmö nuori sydän ei päässyt jatkoon parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokaslistalle. Suomen Filmikamari valitsi syyskuussa Selma Vilhusen ohjaaman ja Kirsikka Saaren käsikirjoittaman elokuvan edustamaan Suomea kisaan.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti viime yönä ensimmäiset karsitut ehdokaslistansa, niin kutsutut shortlistit, yhdeksästä eri kategoriasta. Kansainvälisen elokuvakategorian lisäksi shortlistit julkaistiin muun muassa dokumentti-, animaatio- ja lyhytelokuvista.

Kansainvälisen elokuvan kategoriaan voi ehdottaa yhden ehdokkaan kaikista elokuvia tuottavista maista. Tänä vuonna ehdotukset tulivat 91 maasta.

Parhaan kansainvälisen elokuvan tittelistä kilpailee vielä kymmenen ehdokasta. Lopullisesta ehdokkuudesta kilpailevat vielä virolainen elokuva Truth and Justice sekä venäläinen Beanpole. Venäjä pääsi myös parhaan lyhytanimaation shortlistille elokuvalla He Can't Live Without Cosmos.

Kansainvälisen elokuvan shortlistille pääsivät myös Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon voittaja, eteläkorealaisen Bong Joon-hon elokuva Parasite sekä toiseksi arvokkaimman palkinnon Grand Prix'n voittaja, Mati Diopin elokuva Atlantics. Listalla on myös espanjalaisen ohjaajalegendan Pedro Almodóvarin elokuva Kärsimys ja kunnia.

Palkinto tunnettiin aikaisemmin parhaan vieraskielisen elokuvan palkintona. Tänä vuonna palkintaa ensimmäistä kertaa paras kansainvälinen elokuva.

Lopulliset Oscar-ehdokkaat julkistetaan 13. tammikuuta. 92. kerran juhlittava Oscar-gaala järjestetään Hollywoodissa 9. helmikuuta 2020.

Lähteet: AP, STT, TASS