Kiina ja Venäjä ehdottavat YK:ssa Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden höllentämistä

Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA:n julkaisema päiväämätön kuva ohjuskokeesta. Pohjois-Korea on tiukkojen pakotteiden kohteena ydinohjelmansa takia. KCNA / AFP

Kiina ja Venäjä ovat ehdottaneet Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden lievittämistä. Maiden tavoitteena on parantaa Pohjois-Korean siviilien toimeentuloa ja elintasoa.

Maat ehdottivat asiaa YK:ssa sillä ehdolla, että Pohjois-Korea sitoutuu turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin ydinaseriisunnasta. Pohjois-Korea on ollut YK:n ja Yhdysvaltojen tiukkojen pakotteiden kohteena ydinohjelmansa takia vuodesta 2016 asti.

Kiinan ja Venäjän ehdotus on luonnos uudesta päätöslauselmasta, jossa todetaan, että YK:n turvallisuusneuvosto mukauttaa tarvittavalla tavalla sanktioitaan Pohjois-Koreaa vastaan maan myöntyessä oleellisiin turvallisuusneuvoston päätöslauselmiin.

Ehdotus tuli osin yllätyksenä monille diplomaateille. Toisaalta Kiina ja Venäjä ovat aiemmin ilmaisseet, että ne torppaisivat uudet sanktiot Pohjois-Koreaa vastaan.

Ehdotusluonnoksessa kannustetaan myös Yhdysvaltoja ja Pohjois-Koreaa jatkamaan neuvotteluitaan kaikilla tasoilla.

Luonnoksessa ehdotetaan lisäksi sitä, että kielto ulkomailla työskentelevien pohjoiskorealaisten työllistämisestä poistetaan. Samalla maat ehdottavat, että vuonna 2017 tehty päätös heidän lähettämisestään takaisin Pohjois-Koreaan perutaan. Päätöksen mukaan heidät olisi lähetettävä kotimaahansa ensi viikkoon mennessä.

Ulkomailla työskentelevien pohjoiskorealaisten avulla maan hallinto saa ulkomaista valuuttaa käyttöönsä. YK:n ihmisoikeustarkkailijan mukaan Pohjois-Korea pakottaa yli 50 000 kansalaistaan työskentelemään ulkomailla. He ovat töissä pääasiassa Venäjällä ja Kiinassa, ja he tienaavat yhteensä 1–2 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa.

Vielä ei ole selvää, milloin ehdotus pakotteiden lievittämisestä laitetaan eteenpäin YK:n turvallisuusneuvoston äänestettäväksi. Hyväksymiseen tarvitaan yhdeksän ääntä, eikä Yhdysvallat, Ranska, Britannia, Venäjä tai Kiina saa käyttää veto-oikeuttaan. Yhdysvallat, Ranska ja Britannia kuitenkin vastustavat pakotteiden keventämistä.

Pohjois-Korea on uhkaillut "joululahjalla"

Avaus tuli samana päivänä, kun Yhdysvaltain Pohjois-Korean-erityislähettiläs Stephen Biegun kritisoi Pohjois-Korean vihamielisiä kommentteja. Biegun sanoi, että Pohjois-Korean lausunnot ovat olleet vihamielisiä, negatiivisia ja täysin tarpeettomia.

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut ydinaseriisunnasta ovat olleet jumissa jo kuukausia, ja toiveet edistyksestä ovat hiipuneet. Lievityksiä talouspakotteisiin toivova Pohjois-Korea on vaatinut myönnytyksiä vuodenvaihteeseen mennessä ja uhannut Yhdysvaltoja "joululahjalla", jos sen vaatimuksiin ei suostuta.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korean joululahjauhkaus saattaa viitata mannertenvälisten ohjuskokeiden jatkamiseen.

Biegun sanoi Yhdysvaltojen olevan tietoinen siitä, että Pohjois-Korea saattaa toteuttaa lähipäivinä merkittävän provokaation. Myös maan puolustusministeri Mark Esper sanoi maanantaina, että Pohjois-Korea voi hyvin todennäköisesti toteuttaa ohjuskokeita, jos "he eivät ole tyytyväisiä".

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi olevansa pettynyt, jos Pohjois-Korealla on jotain "työn alla".

– Jos on, me hoidamme asian. Me seuraamme tilannetta erittäin tarkasti, Trump sanoi.

Lähteet: AFP, AP, Reuters