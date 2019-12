Suomalaisten palomiesten videosta tuli maailmalla jättihitti – pian 4 miljoonaa on nähnyt, miten pienestä välistä palomies mahtuu

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen videolla on yli 3000 jakoa ja yli 3 miljoonaa katselukertaa Facebookissa.

Pelastuslaitos on kerännyt viikossa videollaan saman verran some-huomiota kuin yleensä neljässä vuodessa.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen viikon takainen video on herättänyt kansainvälistäkin huomiota. Sitä on katsottu lähes 4 miljoonaa kertaa. Kommentteja on tullut niin Euroopasta kuin Kaukoidästä.

Video on lähtenyt laajaan lentoon: pelastuslaitoksen facebookista sitä on jaettu yli 34 000 kertaa ja se on kerännyt 3 000 kommenttia. Twitterissä se jaettiin vasta eilen.

Videossa veteliläinen palomies näyttää, kuinka onnistuu ujuttautumaan tikkaiden välistä (siirryt toiseen palveluun) 27 x 27 -senttisestä kolosta.

Yleensä pelastuslaitos tavoittaa sosiaalisessa mediassa vuodessa noin 800 000 ihmistä.

"Notkea ja ketterä"

Palomestari Antti Kätevän mukaan video kertoo siitä, että pelastustoimessa tarvitaan muutakin kuin lihaksia.

– Palomiehen on oltava myös notkea ja ketterä.

Videossa muistutetaan, ettei vastaavaa kannata yrittää kotona. Kätevä sanoo, että olisi tietysti ollut hyvä, jos videon yhteyteen olisi saanut ujutettua myös vaikkapa muistutuksen siitä, että kannattaa tarkastaa joulun alla kodin palovaroittimet.

– Mutta se ei ehkä ole yhtä hauskaa tai kiinnostavaa, myöntää Kätevä.

Idea videoon napattiin itäeurooppalaisesta videosta, mutta veteliläispalomies valitsi vielä tiukemman välin, josta ahtautua.

Kepeät oivallukset ovat lisääntyneet

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin turvallisuusviestinnän asiantuntija Juha Hassila liputtaa irtiottojen puolesta, sillä viestintä monipuolistuu ja monenlaisille tyyleille on kysyntää.

Valistukselle on yhä paikkansa, mutta hauskat ja kepeät oivallukset ovat lisääntyneet.

– Ne parantavat alan imagoa, ja enemmänkin: tuleehan siinä esiin myös konkreettisesti esiin, että kaverit pystyvät toimimaan haastavissa olosuhteissa, sanoo Hassila.

Pelastuslaitosten ja muiden alan organisaatioiden aktiivisuus ja tyyli someviestinnässä vaihtelevat Suomessa vielä melkoisesti.

Paloautojen tervehdykseen apua alan opiskelijalta

Myös Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen joulutervehdys on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa. Videolla seitsemän paloautoa vilkuttelee valojaan musiikin tahdissa, ja sillä nähdään myös tulitaidetta.

Vuorokaudessa 90 000 katselukertaa kerännyt video on tuonut pelastuslaitokselle paljon palautetta – pelkästään positiivista.

Joulutervehdys kuvattiin joulukuisena aamuna ruuhka-aikaan pian väistyvän paloaseman edustalla, vilkasliikenteisen kadun varrella, mikä toi omat haasteensa editointiin.

Palomestari Antti Kätevä kertoo, että idean taustalla oli tarjous, josta ei voinut kieltäytyä. Media-alan opiskelija tarjoutui tekemään videon osana opintojaan.

– Meillä on kyllä moneen keinot ja osaaminen, mutta videon editoinnissa huomaa, että kokeneella tekijällä ja vasta-alkajalla on eroa, sanoo Kätevä.

