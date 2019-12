Sudet kaatoivat tuulivoimakaavan Kajaanissa – yhdeksän tuulivoimalan tulevaisuus katkolla

Kajaanin Murtomäkeen on suunniteltu yhteensä yhdeksän tuulivoimalan rakentamista.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Kajaanin kaupunginvaltuuston ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset koskien Murtomäen osayleiskaavaa (siirryt toiseen palveluun) (KHO), joka olisi sallinut tuulivoimapuiston rakentamisen. Kajaanin Murtomäkeen on suunniteltu yhteensä yhdeksän tuulivoimalan rakentamista.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan valtuuston kahden vuoden takainen päätös oli lainvastainen. KHO:n mukaan kaava ei perustu lainmukaisiin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin.

Suurin ongelma ovat sudet. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kaavan valmistelussa on jäänyt huomattava epävarmuus siitä, kuinka merkittäviä haittavaikutuksia tuulivoimaloilla olisi alueen susille. KHO:n päätöksen mukaan kaava-alue on kokonaisuudessaan susien ydinaluetta ja alueella on myös tunnettuja susien pesäpaikkoja.

Ilmatar Energy Oy ei ole vielä tutustunut maanantaina julkistettuun päätökseen, eikä ota vielä kantaa hankkeen tulevaisuuteen.

– Joudutaan käymään vielä keskustelua Metsähallituksen ja Kajaanin kaupungin kanssa ja sitten katsotaan, missä homma kokonaisuudessaan menee, Ilmatar Energy Oy:n toimitusjohtaja Erkka Saario kommentoi.

Murtomäen tuulivoimapuisto on osa isompaa Piiparinmäki-Murtomäki tuulivoimahanketta, jossa Kajaanin ja Pyhännän alueelle nousisi jopa 50 tuulivoimalaa.

– Piiparinmäen osalta hanke on käynnissä ja etenee suunnitellusti, Saario sanoo.