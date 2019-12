Suomen Amnestyn johtaja: Turvallisuuskeskustelu al-Holin suomalaisista käy ylikierroksilla – "Ihmisoikeuksia ei voi nollata turvallisuushuolen takia"

Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtajan Frank Johanssonin mielestä turvallisuuskeskustelu al-Holin leirillä olevien suomalaisten ympärillä käy ylikierroksilla. Hänen mielestään on kummallista ajatella, että jokaisen kansalaisen turvallisuus olisi vaarassa, jos Suomeen tuodaan 5–10 naista al-Holin leiriltä.

– Jos näin on, niin olen hiukan huolissani suomalaisten viranomaisten turvallisuustyöstä, Johansson totesi Ylen aamussa.

Johansson myös huomauttaa, että ihmisoikeudet ovat turvallisuushuolen yläpuolella.

– Koskaan ei voida tehdä sellaista linjausta, jossa ihmisoikeudet nollataan turvallisuushuolen takia. Aina pitää ottaa ihmisoikeudet huomioon ja tehdä turvallisuuslinjaus sen perusteella. Se puoltaisi (naisten ja lasten) kotiin hakemista.

Mitä kauemmin lapset elävät al-Holin leirillä, sitä vahvempaa on radikalisoituminen ja sitä vaikeampi heidät on kasvattaa siitä pois, arvioi Pelastakaa lapset -järjestön pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

– On ihan selvää, että lapset ovat leirillä massiivisen aivopesun kohteena. Mutta heidät on mahdollista kasvattaa siitä pois. Aivopesu ei poistu aivopesulla vaan sillä, että lapselle luodaan turvallisia kokemuksia ja uskoa, että muitakin vaihtoehtoja on.

Johansson, Markkula-Kivisilta sekä Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola ovat tyytyväisiä hallituksen linjaukseen. Hallitus linjasi eilen maanantaina, että lapset halutaan kotiuttaa mahdollisimman pian. Viranomaiset ratkaisevat tapauskohtaisesti, tarkoittaako lapsen etu myös äidin tuomista Suomeen.

– Nyt on ääneen sanottu se, että lapsen etu ratkaisee. On ollut turhauttavaa kuunnella keskustelua siitä, että lapsia autetaan mutta äitejä ei, koska sitä ei voida ratkaista kategorisesti. Hallitus on sanonut, että ratkaistaan tapauskohtaisesti, ja siihen olemme tyytyväisiä, Markkula-Kivisilta sanoo.

Annarilla Ahtolan mukaan linjauksessa on myös ymmärretty se, että äidit liittyvät lapsen etuun, haluttiinpa heitä auttaa tai ei.

– Valitettavasti lapselle on joskus edullisinta elää muualla kuin biologisen vanhemman kanssa. Mutta nyt puhutaan radikaalista lapsen ja vanhemman erottamisesta. Tavallisesti huostaanottokaan ei tarkoita, että lapsi ja vanhemmat erotetaan pysyvästi, Ahtola muistuttaa.

Ahtola myös huomauttaa, että vanhemman ideologia ei automaattisesti tee hänestä huonoa vanhempaa.

– On tärkeä erottaa kaksi näkökulmaa: se, mitä ajatellaan heidän arvomaailmastaan ja se, millaisia vanhempia he ovat lapsilleen. Lapsen kannalta olennaista on, millaiset olot vanhempi järjestää lapselleen. Tällä hetkellä ne eivät tietenkään ole millään tavalla soveliaat lapselle, Ahtola sanoo.

