Tasa-arvoasiat ovat olleet isosti esillä vuosikymmenen aikana. Me too -kampanja nosti seksuaalisen häirinnän puheenaiheeksi sekä maailmalla että Suomessa.

– Täälläkin on paljon vähemmistöjä, joille tasa-arvo ei ole itsestäänselvyys. Me too ja keskustelut sen ympärillä ovat tuoneet sen näkyväksi, sanoo tutkija Koskimaa.